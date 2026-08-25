ETV Bharat / state

​സമത്വത്തിൻ്റെയും ഒരുമയുടെയും സന്ദേശം; ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും

ജാതിമത ചിന്തകൾക്കതീതമായി മലയാളി മനസിനെ ഒന്നാക്കുന്ന ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും ആശംസകൾ നേർന്നു.

THIRUVONAM WISHES 2026 Pinarayi Vijayan Chief Minister V D Satheesan thiruvonam wishes
മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ , പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ (Fb@V D Satheesan﻿ , Fb@Pinarayi Vijayan)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഏവരും ഒന്നായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഓണദിനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും. പാരമ്പര്യ മഹിമയും സഹോദര്യവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് വരുംനാളുകളിലെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ ഓണാഘോഷങ്ങൾ ഊർജ്ജമേകുമെന്ന് ഇരുവരും തങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കി.

​അതിജീവനത്തിൻ്റെ കരുത്ത്; വിലക്കയറ്റമില്ലാത്ത ഓണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ

​ഓണം ഓരോ മലയാളിയുടെയും അഭിമാനകരമായ മഹനീയ സങ്കൽപ്പമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.ജാതി മത ചിന്തകള്‍ക്ക് അതീതമായി എല്ലാ മലയാളികളുടെയും അഭിമാനകരമായ ആഘോഷം. അതിജീവനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുകയും പ്രതിസന്ധികളില്‍ നമ്മള്‍ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് ഓരോ ഓണാഘോഷങ്ങളും. സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഏവർക്കും ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

"പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ച പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം മുന്നേറുകയാണ്. ആഘോഷങ്ങൾ അതിജീവനത്തിനുള്ള കരുത്തും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് പകരുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലാതെ ആഘോഷിക്കാൻ വിലക്കയറ്റമില്ലാത്ത ഓണാന്തരീക്ഷം സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വിതച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ മനസ്സോടെ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം," എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

​സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിറയട്ടെ; പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

​സമൃദ്ധിയുടെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണ് ഓണം നൽകുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആശംസിച്ചു.ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകൾക്കപ്പുറം മലയാളി മനസ്സുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ ആഘോഷമാണ് ഓണമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

​"പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നേറാനുള്ള ഊർജ്ജം ഓണം പകരട്ടെ. അശരണർക്കും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും തുല്യ പങ്കാളിത്തവും കരുതലും ഉറപ്പാക്കി മുന്നോട്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും മാനവികതയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഈ ഓണം തുടക്കമാകട്ടെ.," എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആശംസിച്ചു.

ഐക്യത്തിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിജീവിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇരു നേതാക്കളുടെയും വാക്കുകളിലുള്ളത്. പാരമ്പര്യ മഹിമയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് വരുംതലമുറയ്ക്കായി കൂടുതൽ ശക്തവും സമൃദ്ധവുമായ ഒരു പുതിയ കേരളം പടുത്തുയർത്താനുള്ള പ്രചോദനമായി ഈ ഓണാഘോഷങ്ങൾ മാറട്ടെ.

Also Read: ഓണാഘോഷത്തിലലിഞ്ഞ് അക്ഷര നഗരി; വര്‍ണാഭം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഓണാഘോഷവും കലാപരിപാടികളും

TAGGED:

THIRUVONAM WISHES 2026
PINARAYI VIJAYAN
CHIEF MINISTER V D SATHEESAN
THIRUVONAM WISHES
ONAM 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.