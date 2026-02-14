'മുഹമ്മദ് നബി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യൻ'; കെടി ജലീലിൻ്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി
ഉത്തർപ്രദേശിൽ 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്ന പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതിന് കേസെടുക്കുന്ന കാലത്താണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Published : February 14, 2026 at 5:18 PM IST
മലപ്പുറം: സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ എല്ലാ അർഥത്തിലും യോഗ്യനാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഡോ. കെടി ജലീൽ രചിച്ച 'സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ മുഹമ്മദ് നബി' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സാധാരണക്കാരുടെ വികാരവിചാരങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസിലാക്കി അവർക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രമുഖ പണ്ഡിതനുമായ തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് മൗലവിക്ക് നൽകിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത്.
മനുഷ്യന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നവരാണ് യഥാർഥ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ. ഈയൊരു അർഥത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ എല്ലാ അർഥത്തിലും മുഹമ്മദ് നബി യോഗ്യനാണ്. എപ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ വികാരവിചാരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസിലാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല അത്തരം സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും പോരാടാനും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ചുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര മാതൃക
ഇതൊരു വളരെ സന്തോഷകരമായ ചടങ്ങാണ്. ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജ്യത്തെ അത്യപൂർവം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. അത് ഓർത്താണ് ഇതൊരു സന്തോഷകരമായ ചടങ്ങാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരം കൃതികൾ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയുന്ന മതനിരപേക്ഷ സാഹചര്യം ദേശീയതലത്തിൽ ചുരുങ്ങി വരികയാണ്. കേരളത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംവാദാത്മക ജനാധിപത്യ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പൊതുമാതൃക നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' (ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു) എന്ന പോസ്റ്റർ പതിച്ചതിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കേസെടുക്കുകയും നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ്. ഏതാണ്ട് ഇതേ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന മികച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പുസ്തക പ്രകാശനം ഏത് മതേതരവാദികളിലും സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്നതാണ്. നിയമസഭാ സാമാജികനായ ഡോ. കെടി ജലീൽ രചിച്ച ഈ പുസ്തകം ഡിസി ബുക്സാണ് വായനക്കാരുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്.
അഭിമാനകരമായ വേദി
പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായ തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മൗലവിയാണ്. പുസ്തകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നതാകട്ടെ ഫാദർ ഡോ. അലീയൂസുമാണ്. ഇതെല്ലാം സന്തോഷകരം മാത്രമല്ല അഭിമാനകരം കൂടിയാകുന്ന വൈവിധ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ കേരളത്തിൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നാണിതെന്നും ഈ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കണ്ണി അറ്റുപോകാതെ നാട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ബഹുസ്വരതയ്ക്കെതിരായ സംഘപരിവാറിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്രിയാത്മകമായ പ്രതിരോധമാണിത്. മലപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പുസ്തക പ്രകാശന വേദി ഈ നാടിനല്ല, കേരളത്തിനാകെ അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്ന ഒന്നാണ് - മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വർത്തമാനകാല പ്രസക്തി
ബംഗ്ലാദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. മതരാഷ്ട്രവാദികളായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അവിടെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ജനം അവരെ കൈയൊഴിയുന്ന നിലയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു അനുഭവപാഠമാകണം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതാണ് വർത്തമാനകാല പ്രസക്തി എന്ന് പറയാൻ ഇടയായത്. ഏതായാലും പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. പരസ്പര ശത്രുത അതോടെ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. അത്തരത്തിലുള്ള പുരോഗമനപരമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നു എന്നതാണ് ഈ കൃതിയുടെ സമകാലിക പ്രസക്തി.
മതവർഗീയത വിശ്വാസങ്ങളിൽ കുത്തിനിറയ്ക്കാൻ ഓരോ മതത്തിലെയും വർഗീയ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മാനവിക വായനയെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. അടിമയായിരുന്ന ബിലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യരോട് പ്രവാചകൻ സ്വീകരിച്ച സമത്വവും തുല്യതയും അതിരുകളില്ലാത്ത മാനങ്ങളാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന് നൽകുന്നത്. മുഹമ്മദ് നബിയോട് ബിലാലിനും ബിലാലിനോട് നബിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും കറുത്ത വംശജരോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
അരാഷ്ട്രീയതയുടെ വേരറുക്കണം
ഇന്ത്യയിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതിനും തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് മതാന്ധത രൂക്ഷമായി തുടങ്ങിയത്. അതിനെത്തുടർന്ന് കലാപങ്ങളും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അരങ്ങേറി. നിരവധി മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പതിനായിരങ്ങൾക്ക് കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ യോഗ്യമായ മണ്ണും തേടി നിരാലംബരായ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അലയുന്ന കാഴ്ച അത്യന്തം വേദനാജനകമാണ്. ദുർബലരായ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമാർഗത്തിൽ യുദ്ധം അഥവാ സമരം ചെയ്യാത്തത് എന്ന ഖുർആൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മുടെ അരാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതികളുടെ വേരറുക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.
ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. 'മനുഷ്യരേ, നിങ്ങളെ ഒരാണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളും മറ്റുമായി തിരിച്ചത് പരസ്പരം പോരടിക്കാനല്ല, തമ്മിൽ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്'. ഈ ഖുർആൻ തത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു നീങ്ങിയാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല. എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും നല്ലംശങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവയുടെയാകെ അനുയായികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ലോകം തന്നെ സ്വർഗമായി മാറും. ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ജലീലിൻ്റെ പുസ്തക വായന ഇടവരുത്തട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
