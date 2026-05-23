'പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ', ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറ സന്ദർശിച്ച് സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
സ്പീക്കർ ഇലക്ഷന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെയും പുതിപ്പള്ളിയിലെയും ഭവനം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കുടുംബാഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുകയും ചാണ്ടി ഉമ്മനോടൊപ്പവും സമയം പങ്കിട്ടു എന്നും തിരിവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.
Published : May 23, 2026 at 2:42 PM IST
കോട്ടയം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറ സന്ദർശിച്ച് സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. ദീർഘകാലം ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കുര്യൻ ജോയിയോടൊപ്പമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പുതുപ്പള്ളി സെൻ്റ്ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ കല്ലറ സന്ദർശിച്ചത്. പുരോഹിതൻമാരും പള്ളി കമ്മിറ്റിഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് തിരുവഞ്ചൂരിനെ സ്വീകരിച്ചു. നിയമസഭ സ്പീക്കറായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ആദ്യമായി കോട്ടയത്തെത്തിയ തിരുവഞ്ചൂർ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിലേക്കാണ് ഓടിയെത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമായി ചേർന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ആ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മനസിൽ വീണ്ടും എത്തിയെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണിത്. സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടനാ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർവഹിക്കുമെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വസതി സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം തിരുവഞ്ചൂർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ഓർമ്മയെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ
സ്പീക്കർ ഇലക്ഷന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെയും പുതിപ്പള്ളിയിലെയും ഭവനം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കുടുംബാഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുകയും ചാണ്ടി ഉമ്മനോടൊപ്പവും സമയം പങ്കിട്ടു. എന്നിരുന്നാലും കല്ലറയിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കണം എന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബന്ധതയാണ്. ജീവിതകാലമത്രയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കുര്യൻ ജോയിയോടൊപ്പമാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല ഇതൊരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു. കുര്യൻ ജോയി, ഉമ്മൻചാണ്ടി അങ്ങനെ എല്ലാവരും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.
ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റും
സ്പീക്കർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭരണഘടനാപരമായി പോകുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞു. അത് നിറവേറ്റുമെന്നും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് ഏകോപനവും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ സമീപനവും ഉണ്ടാകണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്വാഭാവികമായും നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ മാനസികാവസ്ഥ ഗുണം ചെയ്യും.
അതുകൊണ്ട് പൊതുവികാരം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന കുറേ മേഖലകൾ ഉണ്ട്. ആ മേഖലകൾ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മറ്റ് കക്ഷി നേതാക്കളുടെ സഹകരണം വേണം. ഗവൺമെൻ്റ് പൂർണമായും ഇതിനോട് സഹകരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയും സമീപനത്തിലൂടെയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതുമുഖ എംഎൽഎമാർക്ക് പരിഗണന
അതേസമയം, 71 പുതുമുഖ എംഎൽഎമാരെ സഭകാര്യങ്ങളിൽ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് പരിഗണന നൽകുമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു. കേരള നിയമസഭയിൽ താനുൾപ്പെടെ 140 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ 71 പേർ പുതുമുഖങ്ങളാണ്. ആ 71 പേരെയും പ്രാപ്തരാക്കി നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: 'സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാന് പറ്റുന്നില്ല. ജോലി നഷ്ടമായി': പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി യുവാവ്