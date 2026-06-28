മദ്യനയത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല; ചൂതാട്ടത്തിന് വേദിയൊരുക്കിയത് എൽഡിഎഫ് എന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യങ്ങളുടെ നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള നിലവിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശം എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് വിമർശനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മുൻ ഇടതു സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ചൂതാട്ടം ഭരണമുന്നണി
By PTI
Published : June 28, 2026 at 2:34 PM IST
കോട്ടയം: മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നിയമസഭാ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നപ്പോൾ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന അബ്കാരി നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികളെ പിന്തുണച്ചുവെന്ന ആരോപണം തള്ളി കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ .
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യങ്ങളുടെ നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള നിലവിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശം എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് വിമർശനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മുൻ ഇടതു സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അത്തരം മദ്യങ്ങളുടെ വിൽപ്പന അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഭരണമുന്നണി വാദിച്ചു.
രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട നിയമസഭാ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ഈ നീക്കത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് എൽഡിഎഫ് നേതാക്കൾ വാദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ മദ്യനയത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഭേദഗതികളിൽ തനിക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്ന് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
താൻ യോഗം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ മിനിറ്റ്സിൽ താൻ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, അന്നത്തെ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന് എൻ്റെ വിയോജിപ്പ് ഞാൻ എഴുതി നൽകി," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു മദ്യ കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഐടി ഹബ്ബുകളിൽ ബാറുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ താൻ എതിർത്തിരുന്നുവെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. "ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിലർ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ പേര് മനഃപൂർവം വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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"കേരളത്തിൽ ചൂതാട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ചൂതാട്ടം അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ചൂതാട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കുമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ വിയോജിപ്പ് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്". മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ വന്നപ്പോഴെല്ലാം താനും പാർട്ടിയും നിരന്തരം എതിർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
"സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ വന്ന മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ജനപക്ഷ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പൊതുജനവികാരവും പൊതുതാൽപ്പര്യവും മനസിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്. ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യതിയാനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യങ്ങളുടെ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, നിയമസഭയിൽ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇത് നിയമസഭയുടെ മുമ്പാകെ വരട്ടെ. നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്. അതുവരെ, പുറത്തുനിന്ന് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ, ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പൂർണമായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"യുഡിഎഫിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ യുഡിഎഫ് തന്നെ എടുക്കും. അവ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ, എൽഡിഎഫിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എൽഡിഎഫ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അവയും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളാണ്. വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ എന്റെ നിലപാട് നേരെയായിരുന്നു. അന്നും ഇന്നും ഭാവിയിലും ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഒന്നുതന്നെയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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