'പ്രകൃതിയുടെ മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകണം'; പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സന്ദേശവുമായി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപിന് ആവശ്യമാണെന്ന സന്ദേശo ഉയർത്തിയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നടന്നത്.
Published : June 5, 2026 at 3:29 PM IST
കോട്ടയം: ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ കുട്ടികള്ക്ക് സന്ദേശവുമായി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. പ്രകൃതിയുടെ മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകണം. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് അവർക്ക് മനസിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോട്ടയത്ത് നടന്ന ജില്ലാ തല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപിന് ആവശ്യമാണെന്ന സന്ദേശo ഉയർത്തിയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നടന്നത്. കോട്ടയം ഇല്ലിക്കൽ ചിൻമയ സ്കൂളിൽ നടന്ന ജില്ലാതല പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ പരിപാടി നിയമസ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പരിസ്ഥിതിയുടെ മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്നും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും വികസനവും സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങിൽ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് എംപി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതമാകരുത്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജോഷി ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുൻസിപ്പൽചെയർമാൻ എംപി സന്തോഷ് കുമാർ സ്ഥിരം കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ എസ് ഗോപകുമാർ, ബിന്ദു സന്തോഷ് കുമാർ, ജിഷ ജോഷി തുടങ്ങിയവരും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രധിനിധികളും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു.
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ജൂൺ അഞ്ച്, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ വര്ഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ആശയം ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുക, മരുവത്കരണവും വരള്ച്ചയും പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മുടെ ഭാവി എന്ന മുദ്രാവാക്യവും പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്.
സൗദി അറേബ്യയാണ് ഈ വര്ഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ആതിഥേയന്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാനുളള നടപടിയെടുക്കാന് ജനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരമാണ് എല്ലാ വര്ഷവും ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് നേഷന്സ് എന്വയോണ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം(യുഎന്ഇപി) ആണ് അന്താരഷ്ട്രതലത്തില് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ പരിപാടികള്ക്ക് നേത്യത്വം നല്കുന്നത്. 1973 ജൂണ് അഞ്ച് മുതലാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്.
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