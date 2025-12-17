'പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ...' ഗാന വിവാദം; 'ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണ്, പാട്ട് കേട്ടാൽ ആസ്വദിക്കും': തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
വിവാദങ്ങൾ വിഷയത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
Published : December 17, 2025 at 5:50 PM IST
കോട്ടയം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഏറെ വൈറലായ 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ, സ്വർണം ചെമ്പായ് മാറ്റിയേ' എന്ന പാരഡി പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരണവുമായി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ. വിവാദങ്ങൾ വിഷയത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയേ ശരണമയ്യപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലും ദുരുപയോഗം എന്ന് പറയുമോ നിങ്ങൾ. ഞങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസികളാണ്. ആ പാരഡിഗാനം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങളത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. വെറുതെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സ്വർണപ്പാളി കേസിൽ ഇതുവരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞോ. എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും പോറ്റിയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ട് മടക്കുന്നത് അല്ലേ കണ്ടത് എന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
ഒരു സംഭവമുണ്ടായാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും അന്വേഷിക്കേണ്ടതും നാട്ടുകാരല്ല, മറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻ്റ് ഒരു കെയർടേക്കർ ഗവൺമെൻ്റാണ്. മറ്റൊരു സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണ സ്തംഭനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സാങ്കേതികത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കെയർടേക്കർ ഗവൺമെൻ്റ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാരഡി ഇത്ര പ്രശ്നമോ
ഖത്തറിലെ പ്രവാസി എഴുത്തുകാരനും കോഴിക്കോട് നാദാപുരം സ്വദേശിയുമായ ജിപി കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയാണ് പാരഡി ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ എഴുതിയത്. ജിപി ചാലപ്പുറം എന്ന പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹം പാട്ടുകൾ എഴുതുന്നത്. ഇതിനോടകം 600ഓളം പാട്ടുകൾ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താൻ എഴുതിയ 120ലധികം മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 'വർണചരിത്രം' എന്ന പേരിൽ പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി സ്വദേശിയായ ഡാനിഷ് ആണ് പാരഡി ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
'പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക്' എന്ന ജനപ്രിയ ഭക്തിഗാനത്തിൻ്റെ പാരഡിയായാണ് പാട്ട് എഴുതിയത്. "പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ.. സ്വർണം ചെമ്പായ് മാറ്റിയേ... സ്വർണപ്പാളികൾ മാറ്റിയേ... ശാസ്താവിൻ ധനമൂറ്റിയേ... സ്വർണം കട്ടവനാരപ്പാ... സഖാക്കളാണേ അയ്യപ്പാ... ലോഹം മാറ്റിയതാരപ്പാ... സഖാക്കളാണേ അയ്യപ്പാ... ആചാരങ്ങളെ ലംഘിക്കാനായി അമ്മിണിമാരെ മലകേറ്റീ... അകവും പുറവും കൊള്ളയടിക്കാൻ നിയമിച്ചുള്ളത് ഒരു പോറ്റീ..." എന്നിങ്ങനെയാണ് പാരഡി ഗാനത്തിലെ വരികൾ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാട്ട് ഏറെ വൈറലായിരുന്നു. യുഡിഎഫും എൻഡിഎയും പ്രചാരണത്തിനായി ഈ പാട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
