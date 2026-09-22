മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് യാത്ര: ഇത്തരം സില്ലി കാര്യങ്ങളിലാണോ വിമർശനം? വിവാദത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ
ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മികച്ച ഗതാഗതമാർഗം ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ. കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
Published : September 22, 2026 at 6:36 PM IST
കോട്ടയം: മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ യാത്രാവിവാദത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. നിയമപരമായി ഇതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും സൗജന്യ യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് കരുതി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണമെന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഓരോ മനോഭാവമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് എത്രയും വേഗം എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യ പരിഗണന. അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉടൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ മറിച്ചുള്ള പരാതി ഉയരുമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സില്ലി കാര്യങ്ങളിലാണോ വിമർശനമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
''മന്ത്രിമാർ എല്ലാവരും പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ്. ശെരിയും തെറ്റും എല്ലാം അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. നിയമപരമായി തെറ്റായ കാര്യമാണ്, ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉന്നയിക്കുമല്ലോ. ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ചെല്ലേണ്ടി വന്നാൽ പോകേണ്ടേ. ഇനി മന്ത്രി ചെല്ലാൻ ഒരു നാല് ദിവസം താമസിച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്താകും. ഇതുപോലെ പല സംഭവവും മനസിൽ വരുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ അത് വ്യക്തിഗതമായതിനാൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനൊരു കാലതാമസം ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗതാഗത മാർഗമാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണ്ടേ. ആവശ്യത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ പോകണം. അതിനാണ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന്'' തിരുവഞ്ചൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഇതിന് പിന്നിലെ സ്പോൺസർ വിഷയത്തെപ്പറ്റി തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പ്രതികരിച്ചു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ അന്തസിനെ ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടല്ലേ സംഘടിക്കൂ. അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തസിന് കോട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സൗഹൃദം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ.
സൗജന്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നയാളുടെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെയും മനോഭാവം പോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ. അതിനാൽ അത്തരം സാഹചര്യത്തെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മികച്ച ഗതാഗതമാർഗം ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ. കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ലേബർകോഡ് വിഷയത്തിൽ ഉത്തരമില്ലാതെ സ്പീക്കർ
പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയ ലേബർ കോഡ് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഉത്തരത്തിന് സ്പീക്കർ വിസമ്മതിച്ചു. നമ്മുടെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ എന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ പ്രോ ലേബർ ആയി മുന്നോട്ടു പോകണം എന്നും എല്ലാ പാർട്ടികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ. അതിൽ പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതിൽ ചാടിക്കയറി ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെപ്പോലൊരാൾ പറയേണ്ട കാര്യ ഇല്ല. നടപടികൾ പൂർത്തിയാകട്ടെ അപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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''അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമുക്കൊരു സാമൂഹിക സങ്കൽപ്പമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പാവങ്ങളുമായിട്ടും പ്രോ ലേബറായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇതിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒന്നുതന്നെയാണ്. കേരളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ വലതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷത്തെ കാണാനെ കഴിയില്ല. ഞാനൊരു വലതുപക്ഷക്കാരനാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ. എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിലെ പാവങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പൊതുസ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടത് പക്ഷത്താണ്. എന്നാൽ ഇടത് പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കുത്തകയാണ് എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ലെന്നും,'' തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
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