'സുധാകരനെതിരെ ചെറ്റ എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി അത് തിരുത്തണം', തിരുവഞ്ചൂർ

മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്ന് പാർട്ടിക്ക് നടപടി ക്രമമുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ച് ആരെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.

Thiruvanchoor Radakrishnan (ETV Bharat)
Published : March 26, 2026 at 9:00 PM IST

കോട്ടയം: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന ചർച്ച നടത്തിയത് ശരിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി അച്ചടക്ക സമിതി ചെയർമാൻ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ എംഎൽഎ. അച്ചടക്ക സമിതി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തന്നെ അച്ചടക്കം പാലിക്കണ്ടേയെന്നും ആ അച്ചടക്കത്തിന് വിധേയനകനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.

തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്ന് പാർട്ടിക്ക് നടപടി ക്രമമുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ച് ആരെന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം യുഡിഎഫിനാണെന്ന് ഉറപ്പായല്ലോ അതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച പത്ത് കൊല്ലത്തെ ഭരണം മാറ്റണം എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ മുൻഗണനയെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സുധാകരൻ്റെ പുറത്താക്കൽ മുഴുവൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു. ഒരു രക്തസാക്ഷിയുടെ കുടുംബത്തോട് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ സുധാകരനോട് ചെയ്‌തെതെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ ചോദിച്ചു.

സുധാകരനെ എന്തുകൊണ്ട് അനുനയിപ്പിക്കാൻ മാർക്‌സിസ്‌റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലയെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ ചോദിച്ചു. ജി സുധാകരൻ സത്യസന്ധനും അഴിമതി ഇല്ലാത്തയാളുമാണ്. സുധാകരനെതിരെ ചെറ്റ എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി അത് തിരുത്തണമെന്നും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചേർന്ന പ്രസ്‌താവനയാണോ ഇതെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ ചോദിച്ചു.
അതേസമയം പി കൃഷ്‌ണപിള്ള സ്‌മാരകം തകർത്ത കേസിൽ മൊഴി കൊടുക്കാനാളില്ലാതെ വന്നതിനാൽ കേസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയായില്ലയെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു. താൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്. അക്രമത്തിന് ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടവർ ആരെന്നു സുധാകരന് അറിയാമായിരിക്കാം. അതായിരിക്കും അവരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സർവ്വീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ അത് ചെയ്‌തില്ല. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി 90 ദിവസം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. അതു കൊണ്ട് പോറ്റിയുൾപ്പെടെ മുഴുവൻ പേരും പുറത്തിറങ്ങി.

കേസിൽ തൊണ്ടിമുതൽ പോലും എടുക്കാനായില്ല. കുറുവാ സംഘത്തെ കടത്തി വെട്ടുന്ന കവർച്ചയാണ് നടന്നതെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പരിഹസിച്ചു. കോട്ടയം പ്രസ്‌ ക്ലബ്ബിൽ സ്ഥാനാർഥി പറയട്ടെ എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ എം എൽ എ.

Also Read: ആറന്‍മുള മണ്ഡലത്തില്‍ കുമ്മനത്തിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം, അബിന്‍ വര്‍ക്കിയെ എസ്‌എഫ്ഐ തടഞ്ഞു

