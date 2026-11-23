മൃഗശാലയില്നിന്ന് ചാടിപ്പോയ ഹനുമാന് കുരങ്ങിനെ പിടികൂടാന് ശ്രമം തുടരുന്നു; തിരികെ കയറുന്നില്ലെങ്കില് മയക്കു വെടി വയ്ക്കും
കുരങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായ പല തരം പഴവര്ഗങ്ങള് വച്ച് കുരങ്ങിനെ കൂട്ടിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിലും കുരങ്ങ് അതില് പിടിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത നടപടികളിലേക്കു കടക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മൃഗശാല അധികൃതര് പറയുന്നത്
Published : November 23, 2026 at 6:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തെ മൃഗശാലാധികൃതരെ വീണ്ടും വട്ടം ചുറ്റിച്ച് ഹനുമാന് കുരങ്ങ് പുറത്തു ചാടി. ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ കുരങ്ങ് മൃഗശാല ജീനക്കാരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പുറത്തു കടക്കുന്നത്. സമീപത്തെ വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ മുകളില് നിലയുറപ്പിച്ച കുരങ്ങിനെ കൂട്ടില് കയറ്റാന് ജീവനക്കാരും മൃഗശാല അധികൃതരും പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റിയിട്ടും കുരങ്ങ് അതൊന്നും മൈന്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.
കുരങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായ പല തരം പഴവര്ഗങ്ങള് വച്ച് കുരങ്ങിനെ കൂട്ടിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിലും കുരങ്ങ് അതില് പിടിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത നടപടികളിലേക്കു കടക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മൃഗശാല അധികൃതര് പറയുന്നത്. ഒന്നുകില് മരത്തില് കയറി പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കില് മയക്കു വെടി വച്ചു പിടിക്കുക ഇതാണ് ഇനി മുന്നിലുള്ള വഴിയെന്ന് മൃഗശാല സൂപ്രണ്ട് അനില്കുമാര് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
ഇന്നു രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് 12 വയസ് പ്രായമുള്ള പെണ് ഹനുമാന് കുരങ്ങ് മൃഗശാലയിലെ കൂട്ടില് നിന്ന് പുറത്തു കടന്നത്. ഇവയെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തുറന്ന കൂട്ടില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മൃശാല വളപ്പിലെ വലിയ ഉയരമുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളില് കയറി കുരങ്ങ് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. സ്ഥിരം തീറ്റ നല്കുന്ന കീപ്പര്മാര് ഇതിനെ അനുനയിപ്പിച്ച് തിരികെ കൂട്ടിനുള്ളിലാക്കാന് നോക്കിയെങ്കിലും കുരങ്ങ് വഴങ്ങുന്നതേയില്ല. ഇഷ്ടമുള്ള പഴ വര്ഗങ്ങളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി തിരിച്ചു വരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവനക്കാര് കാത്തിരുന്നെങ്കിലും കുരങ്ങ് വഴങ്ങുന്നില്ല.
2023 ല് തിരുപ്പതി ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സുവേളജിക്കല് പാര്ക്കില് നിന്നാണ് ഇതിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചത്. ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടിലേക്കു തുറന്നു വിട്ടപ്പോള് ഇത് പുറത്തു ചാടി. അന്ന് ആദ്യം സമീപത്തെ ഉയരം കൂടിയ മരത്തില് നിലയുറപ്പിക്കുകയും പിന്നാലെ മൃഗശാല വളപ്പില് നിന്ന് പുറത്തു പോകുകയുമായിരുന്നു. ഏകദേശം 20 ദിവസത്തിനൊടുവിലാണ് സമീപത്തെ ഒരു വീടിനു സമീപത്തു നിന്ന് അന്ന് കുരങ്ങിനെ പിടികൂടിയത്. അതു പോലെ ഇത്തവണയും സംഭവിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അധികൃതര്.
തിരുവനന്തപുരം മൃഗസാലയില് ആകെ 5 ഹനുമാന് കുരങ്ങുകളാമുള്ളത്. രണ്ടു പെണ് കുരങ്ങുകളും ഒരു ആണ്കുരങ്ങും രണ്ടു കുട്ടികളും. ഇതിലെ പെണ്കുരങ്ങാണ് ഇത്തവണയും പുറത്തു ചാടിയത്. സ്ഥിതിഗതികള് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് മൃഗശാല ഡയറക്ടര് മഞ്ജുളാ ദേവി ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. കുരങ്ങുകളെ സാധാരണയായി കൂട്ടിലടയ്ക്കാറില്ല. തുറന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവയെ പാര്പ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ മതിലിലൂടെയും മറ്റും അള്ളിപ്പിടിച്ചു മുകളില് കയറി ഇത് പുറത്തേക്കു രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. തിരികെ കൂട്ടില് കയറുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
ഹനുമാന് കുരങ്
ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തില് കാണപ്പെടുന്ന ഓള്ഡ് വേള്ഡ് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട കുരങ്ങുകളുടെ ഒരു ജനുസ്സാണ് ഹനുമാന് കുരങ്ങുകള്. ഇവയെ ഗ്രേ ലംഗൂര് അഥവാ ചാര നിറമുള്ള കുരങ്ങുകള് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വനങ്ങള്, മരങ്ങള് കുറവുള്ള തുറസായ പ്രദേശങ്ങള്, നഗര പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് ഇവ കാണപ്പെടുന്നു. നേപ്പാള് ഗ്രേ ലംഗൂറുകള്, കാശ്മീര് ഗ്രേ ലംഗൂര് എന്നിവ ഹിമാലയത്തില് 4000 മീറ്റര് വരെ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് കാണപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പൊതുവേ ചാര നിറമാണാണെങ്കിലും ഇവയുടെ മുഖവും ചെവികളും കറുത്ത നിറത്തിലായിരിക്കും. ഇന്ത്യയില് ഇവ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് ഗോവ, കര്ണാടക, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പശ്ചിമഘട്ട വനങ്ങളിലാണ്. കേരളത്തില് സൈലൻ്റ് വാലി ഇവയുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ്. ഹനുമാൻ്റെ വാനര സേനയില് ഇവര് അംഗങ്ങളായിരുന്നതായും സീതയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഇവയുടെ കയ്യിലും മുഖത്തും പൊള്ളലേറ്റു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഭക്ഷണം
ഇലകള്, ഫലങ്ങള്, ചിലതരം പൂക്കള് എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ സാധാരണ ഭക്ഷണം. ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഇവയുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും മാറും. മഞ്ഞു കാലത്ത് പാകമായ ഇലകളും മണ്സൂണ് കാലഘട്ടത്തില് ധാരളമായി ഫലങ്ങളുമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്.
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