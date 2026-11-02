ഇഷ്ട ഭക്ഷണം കാരറ്റ്, കീപ്പര്മാരുമായി തികഞ്ഞ സൗഹൃദം... തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ കാണ്ടാമൃഗം ശംഭു ഓർമ
തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയില് നിന്ന് വിടപറഞ്ഞ ശംഭു എന്ന കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളെ ഓര്ത്തെടുക്കുകയാണ് മൃഗശാല ഡയറക്ടര് പിഎസ് മഞ്ജുള ദേവി.
Published : November 2, 2026 at 7:20 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 7:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൃഗശാലയില് നിന്ന് വിടപറഞ്ഞ ശംഭു എന്ന കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളെ ഓര്ത്തെടുക്കുകയാണ് മൃഗശാല ഡയറക്ടര് പിഎസ് മഞ്ജുള ദേവി. ശംഭു എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള ജാദുവിനെ 1993ലാണ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെത്തിച്ചത്.
ഗുവാഹത്തിയിലെ അസം സ്റ്റേറ്റ് സുവോളജിക്കല് പാര്ക്കില് നിന്നായിരുന്നു ഇവയെ എത്തിച്ചത്. 1994 ഫെബ്രുവരിയില് ഞാന് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയില് ജോലയില് പ്രവേശിക്കുമ്പോള് ശംഭു ഉഷാറായി ഇവിടെയുണ്ട്. വന്നതു മുതല് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയുടെ മുഖ്യആകര്ഷണമായിരുന്നു അന്ന് ആസാമില് നിന്നെത്തിച്ച രണ്ടു കാണ്ടാമൃഗങ്ങളും.
രണ്ടു പേരെയും ഒരുമിച്ചാണ് കൊണ്ടു വന്നത്. ഒരു ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടു വരാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും ലഭിച്ചത് രണ്ട് ആണ് ജോഡികളെയായിരുന്നു. ഏഴു ദിവസമെടുത്താണ് രണ്ടു പേരെയും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചത്. റോഡുമാര്ഗം മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടു വരുന്നതിന് പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്. അതി വേഗതയിലൊന്നും എത്തക്കാനാകില്ല. അതിനാല് ചെറിയ വേഗത്തില് കൂടുതല് സമയമെടുത്തേ കൊണ്ടുവരാന് കഴിയൂ. അന്ന് കൊണ്ടു വന്ന് ഇവിടെ കൂടിനുള്ളില് തുറന്നു വിട്ട ശേഷം ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ അകര്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു ശംഭു. വംശ നാശ ഭീഷണിയുള്ള ഒരു ജീവി എന്ന നിലയില് ആ ഒരു പരിഗണനയില് തന്നെയാണ് ഈ കാണ്ടാമൃഗത്തെ ഇവിടെ പരിപാലിച്ചു സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നത്.
ശംഭുവിൻ്റെ ഭക്ഷണം
ഏകദേശം ഒരേക്കര് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ശംഭുവിനെ പാര്പ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ ചതുപ്പിനു സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. കാരണം ചതുപ്പു നിറഞ്ഞ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പന് കാണ്ടാ മൃഗങ്ങള് വളരുന്നത്. ചൂട് അല്പം പോലും ഇവര്ക്ക് താങ്ങാനാകില്ല. ചൂട് അൽപമെങ്കിലും കൂടിയാല് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ തോല് പൊട്ടും.
അതു തടയാന് ഇവയുടെ ശരീരത്തില് വേപ്പെണ്ണ ഇടയ്ക്കിടെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഓരേക്കര് വരുന്ന കൂട്ടില് ഒരു കുളവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഗതിയില് അക്രമകാരിയാണ് കാണ്ടാമൃഗങ്ങളെങ്കിലും ശംഭു അത്തരക്കാരനായിരുന്നില്ല. കീപ്പര്മാരുമായി നല്ല ഇണക്കത്തിലായിരുന്നു. 33 വര്ഷമായി. രണ്ടു കീപ്പര്മാരണ് ഒരു കൂടു പരിപാലിക്കുന്നത്.
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കീപ്പര്മാര് മാറി മാറി വരും. തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയില് ശംഭുവിന്റെ പിന്ഗാമിയെ എത്തിക്കാനാലോചിക്കുകയാണ് മൃഗശാല അധികൃതര്. ഇതിന് ധാരാളം നടപടി ക്രമങ്ങളുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങാന് കഴിയില്ല. കൈമാറ്റം ചെയ്യാനേ കഴിയൂ. അല്ലെങ്കില് സംഭാവനയായി ലഭിക്കണം. ഒറ്റക്കൊമ്പന് കാണ്ടാമൃഗങ്ങളെ ഇന്ത്യയില് കാണപ്പെടുന്നതിനാല് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും മൃഗശാലയില് നിന്ന് ഇവയെ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ശ്രമം. എന്നാല് ഇതിനു പകരമായി അത്രയും ആകര്ഷണീയമായ മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കൈമാറാനായി ഇവിടെ മൃഗശാലയില് ഇല്ല എന്നത് കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
ശംഭു വിടവാങ്ങിയത് ഒക്ടോബര് 31ന്
39 വയസുള്ള ശംഭുവിൻ്റെ മരണ കാരണം ഹൃദയ പേശികളുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഹൃദയം വീര്ക്കുന്ന ഡയലേറ്റഡ് കാര്ഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന രോഗം മൂലമാണെന്ന് മൃഗശാല അധികൃതര് അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടപടികള്ക്കു ശേഷം ശംഭുവിൻ്റെ മൃദേഹം മറവു ചെയ്തു. മൃഗശാല വെറ്റിനറി സര്ജന് ഡോ നികേഷ് കിരണ്, പാലോട് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് അനിമല് ഡിസീസസ് പത്തോളജിസ്റ്റ് ഡോ ഹരീഷ് എന്നിവരാണ് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടപടികള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയത്.
വലിയ ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാണ്ടാമൃഗം അഥവാ indian One-horned Rhinoceros
ഇവയുടെ ആകെ എണ്ണത്തിൻ്റെ 75 ശതമാനവും അസമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. 25 ശതമാനം പശ്ചിമബംഗാളിലും കാണപ്പെടുന്നു. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ എക്കല് വെള്ളപ്പൊക്ക സമതല മേഖലയാണ് ഇവയുടെ ആവാസ്ഥ വ്യവസ്ഥ. ഈ ഭൂപ്രദേശത്ത് ഉയരമുള്ളതും പോഷക സമൃദ്ധമായതുമായ പുല്ലുകള് ഉണ്ട്. പുല്ലു മേയാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ് ഒറ്റക്കൊമ്പന് കാണ്ടാമൃഗം.
പുല്ലാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം. വരണ്ട ശൈത്യമാസങ്ങളില് മറ്റ് സസ്യങ്ങളെയും ഭക്ഷണമാക്കുന്നു. താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന സസ്യ ശാഖകളിലെ ഇലകളും ഇലം തണ്ടുകളും തിന്നും. അതോടൊപ്പം വെള്ളത്തില് വളരുന്ന പഴങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഭക്ഷിക്കും. ഒരു ആണ് കാണ്ടാമൃഗത്തിന് 2.2 ടണ് മുതല് 2.7 ടണ് വരെ ഭാരമുണ്ടാകും. പെണ് കാണ്ടാമൃഗങ്ങള് ആണിനെക്കാള് അല്പം ചെറുതായിരിക്കും. ഇവയുടെ തൊലിക്ക് നാല് സെൻ്റിമീറ്റര് വരെ കട്ടിയുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തില് നിന്ന് ഇവയ്ക്ക് സഹായകമാണെങ്കിലും സൂര്യതാപം, പ്രാണികളുടെ കടി എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാന് ഈ തൊലിക്കട്ടി കാണ്ടാമൃഗത്തിന് സഹായകമല്ല. സൂര്യ താപം ഇവയ്ക്ക് സഹിക്കാന് കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. അതിനാല് ചെളിയിലും ജലാശയങ്ങളിലും കുളിക്കുക എന്നത് ഇവയുടെ ശീലമാണ്.
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