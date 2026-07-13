തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മാലിന്യ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടപെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ; അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം
നിലവിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണമായും നീക്കണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം കമ്മിഷനിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു.
Published : July 13, 2026 at 5:29 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിലെ തോടുകളും പാതയോരങ്ങളും മാലിന്യക്കൂമ്പാരമായി മാറിയെന്ന് പരാതികളുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് അടിയന്തരവും ഫലപ്രദവുമായ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന് കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ഉത്തരവിട്ടു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം.
ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരാതിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. നിലവിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണമായും നീക്കണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കനാലുകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കോർപ്പറേഷനോട് ഉത്തരവിട്ടു
ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ കനാലുകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കോർപ്പറേഷൻ മുൻകൈയെടുക്കണം. സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സമയം പാഴാക്കരുതെന്നും ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി കമ്മിഷൻ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കണം. കോർപ്പറേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകണം. കനാലുകൾ വൃത്തിയാക്കണം. പരാതിക്കിടനൽകാത്ത വിധത്തിൽ മാലിന്യസംസ്ക്കരണത്തിന് സ്ഥിരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം കമ്മിഷനിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു.
നടപടി പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ
ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് രാവിലെ 10 ന് പിഎംജി ജംഗ്ഷനിലെ കമ്മിഷൻ ഓഫിസിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിംഗിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ടി ജോയിൻ്റ്/ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറും കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ക്ലീൻസിറ്റി മാനേജരും ഹാജരാകണം. പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് നടപടി. പഴവങ്ങാടി തോട്, തെക്കനംകര കനാൽ, ശ്രീവരാഹം മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷൻ, കഴക്കൂട്ടം-കാരോട് ദേശീയപാത, അട്ടക്കുളങ്ങര-കിള്ളിപ്പാലം ബൈപ്പാസ്, ഈഞ്ചക്കൽ, കനകനഗർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത്. ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കണമെന്നും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
കുറച്ചുനാളുകളായി ജില്ലയിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു കൃത്യമായ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം ഇല്ലായ്മ. ഇതിന് പുറമെ അനധികൃതമായി മാലിന്യം വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ പല ആവർത്തി ഈക്കാര്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ മുഖം തിരിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനവും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
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