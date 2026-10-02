നടന്നുപോകുമ്പോള് കടന്നുപിടിച്ചു; വസ്ത്രവും വാഹനവും മനസില് കുറിച്ചിട്ട് പതിനാലുകാരി, പ്രതിക്ക് ഏഴു വര്ഷം കഠിനതടവും പിഴയും
അമ്മയ്ക്കൊപ്പം നടന്നുപോകുമ്പോള് ബൈക്കിലെത്തി കടന്നുപിടിച്ചു, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് തുമ്പായി, കൊല്ലം സ്വദേശിയായ പ്രതിക്ക് 7 വര്ഷം കഠിനതടവും 26,000 രൂപ പിഴയും
Published : October 2, 2026 at 7:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അമ്മയ്ക്കൊപ്പം നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന പതിനാലുകാരിയെ ഇരുചക്രവാഹനത്തിലെത്തി അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് ഏഴുവർഷം കഠിനതടവും 26,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. കൊല്ലം കരീപ്ര സ്വദേശി ഹെയിൽ രാജുവിനെയാണ് (22) തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ജു മീര ബിർള ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴ ഒടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷവും ഒമ്പതുമാസവും കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം.
പിഴത്തുകയും ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി മുഖേനയുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2025 മേയ് 24-നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ചാവടിമുക്കിന് സമീപമുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന സഹോദരിയെ കണ്ടശേഷം അമ്മയ്ക്കൊപ്പം മടങ്ങുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. ഇതിനിടെ ഇരുചക്രവാഹനത്തിലെത്തിയ പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ കടന്നുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതിനാൽ പ്രതിയുടെ കൈ തോളിലാണ് തട്ടിയത്.
പ്രതിയെ കുടുക്കിയത് പെൺകുട്ടിയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ
പെൺകുട്ടി നൽകിയ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായത്. പ്രതി ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രവും വാഹനവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി, തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രതി വീണ്ടും ഇതേ വാഹനത്തിൽ പ്രദേശത്ത് എത്തിയതും കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങളും വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പറും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.
പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ. ആർ.എസ്. വിജയ് മോഹൻ, അഭിഭാഷകർ ആയ ബിന്ദു വി സി, അഡ്വ. സുരഭി പി. എന്നിവർ ഹാജരായി. ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പത്മകുമാർ കെ ആണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ 13 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു 20 രേഖകളും രണ്ട് തൊണ്ടിമുതലും ഹാജരാക്കി.
ഷൊർണൂരിൽ വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; 62കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
ഷൊർണൂർ വാടാനാംകുറിശിയിൽ വിദ്യാർഥിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ 62കാരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം ചേരക്കപ്പറമ്പിൽ പുന്നക്കാട് കുഴിയിൽ അബൂബക്കറാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പാചകക്കാരനായി ഷൊർണൂരിലെത്തിയ അബൂബക്കർ വിദ്യാർഥിയുമായി വളരെ വേഗം പരിചയത്തിലാകുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് വാടാനാംകുറിശിയിലെ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം വച്ച് പ്രതി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥിയെ മൂന്നിലധികം തവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. നിരന്തരം ശല്യം തുടർന്നതോടെ കുട്ടി വിവരം വീട്ടിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ പരാതി നൽകി. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. അപരിചിതരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ ബോധവത്കരണം നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Also Read:രാത്രികാല വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം: കൂട്ടമായെത്തിയ നാട്ടുകാർ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചു, സിസിടിവി