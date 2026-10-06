തലസ്ഥാനത്തെ നടുക്കിയ പ്രണയക്കൊല; അമ്മയെയും രണ്ടര വയസ്സുകാരിയെയും കടലിൽ തള്ളിയ കേസിൽ വിചാരണ നവംബർ 5 ന്
കാമുകനും ഭാര്യയും ചേർന്ന് അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കടലിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്
Published : October 6, 2026 at 3:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം:തലസ്ഥാന നഗരിയെ നടുക്കിയ പ്രണയ കൊലപാതക കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാകുന്നു. യുവതിയെയും രണ്ടര വയസുള്ള മകളെയും കടലിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ വിചാരണ നവംബർ 5 ന് തുടങ്ങും. തിരുവനന്തപുരം ഏഴാം അഡിഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് അനിറ്റ് ജോസഫ് ആണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചിരുന്നു.
പൂവാർ മണ്ണാംവിളാകം മാഹിൻ മൻസിലിൽ മനു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാഹിൻകണ്ണ് (45), ഭാര്യ റുഖിയ (38) എന്നിവരാണ് കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ. മാറനല്ലൂർ വില്ലേജിലെ വെള്ളൂർകോണം അംബിക വിലാസത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ദിവ്യ (23) യും, രണ്ടര വയസ്സുള്ള മകൾ ഗൗരിയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2011 ഓഗസ്റ്റ് 18-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസനുസരിച്ച്, മാഹിൻകണ്ണുമായി പ്രണയത്തിലായ ദിവ്യ ഊരുട്ടമ്പലത്തെ വാടകവീട്ടിൽ ഇയാളോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യ ഗർഭിണിയായതിനെ തുടർന്ന് വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ മാഹിൻകണ്ണ് വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രസവശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ ഇയാളെ ദിവ്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മാഹിൻകണ്ണ് നേരത്തേ വിവാഹിതനാണെന്ന വിവരം ദിവ്യ അറിയുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ നിരന്തരം തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. മാഹിൻകണ്ണുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഗൗരി ജനിച്ചത്.
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സംഭവദിവസം താനും കുഞ്ഞും മാഹിൻകണ്ണിനോടൊപ്പം പോകുകയാണെന്ന് ദിവ്യ അമ്മ രാധയെയും സഹോദരി ശരണ്യയേയും അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുവരെയും കാണാതായി. വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ആദ്യം പുവ്വാർ പൊലീസും തുടർന്ന് മാറനല്ലൂർ പൊലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ദിവ്യ വേളാങ്കണ്ണിയിലുണ്ടെന്നും അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാമെന്നും പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞ മാഹിൻകണ്ണ് പിന്നീട് വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു.
പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് പ്രകാരം, ഊരുട്ടമ്പലത്ത് നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ബാലരാമപുരം, വഴിമുക്ക്, ഉദിയൻകുളങ്ങര വഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ വിളവൻകോട് ആളില്ലാതുറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ ഇടപ്പാട് കടൽത്തീരത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം ദിവ്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കടലിൽ തള്ളിയിട്ട് മാഹിൻകണ്ണ് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ദിവ്യയുടെയും ഗൗരിയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലെ തേങ്ങാപട്ടണം, കുളച്ചൽ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് ദിവ്യയുടെ സഹോദരി ശരണ്യയ്ക്ക് കാണിച്ചപ്പോൾ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
വിചാരണയും തെളിവുകളും
കേസിൽ 109 സാക്ഷികളെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിസ്തരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡി വൈ എസ് പി ജോൺസൺ കെ ജെ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ചിരുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രം ഇതിനോടകം വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീണ്ട വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പ്രതികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബം.
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