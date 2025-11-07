ETV Bharat / state

തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ യാഥാർഥ്യമാകുന്നു: ഒന്നാം ഘട്ട അലൈൻമെൻ്റിന് അംഗീകാരം; 31 കി.മീ പാതയിൽ 27 സ്റ്റേഷനുകൾ

പദ്ധതി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ) വഴിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ശ്രീകാര്യം, ഉള്ളൂർ, പട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ മേൽപാല നിർമാണ ചുമതലയും കെഎംആർഎലിനാണ്.

തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ യാഥാർഥ്യമാകുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 9:23 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ട അലൈൻമെൻ്റിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അംഗീകാരം നൽകി. ടെക്നോപാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ, വിമാനത്താവളം, തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, മെഡിക്കൽ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ആദ്യഘട്ട അലൈൻമെൻ്റ്. അതിവേഗം വളരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസനം മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ.

പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ) മുഖേനയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെട്രോ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 31 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 27 സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. കഴക്കൂട്ടം, ടെക്‌നോപാർക്ക്, കാര്യവട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും ഇൻ്റർചേഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകൾ. പാപ്പനംകോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കിള്ളിപ്പാലം, പാളയം, ശ്രീകാര്യം, കഴക്കൂട്ടം, ടെക്‌നോപാർക്ക്, കൊച്ചുവേളി, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി ഈഞ്ചക്കലിൽ (ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ) അവസാനിക്കുന്നതാണ് പാത. ലൈറ്റ് മെട്രോ റെയിൽ സംവിധാനത്തിന് പകരം മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേത് പോലെ ഒരു പരമ്പരാഗത മെട്രോയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് കെഎംആർഎൽ വിശദമായ മൊബിലിറ്റി പഠനത്തിന് ശേഷം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

നഗരത്തിലെ പ്രധാന യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾക്കിടയിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത ബന്ധം ഉറപ്പാക്കുന്ന കെഎംആർഎൽ സമർപ്പിച്ച അന്തിമ അലൈൻമെൻ്റ് നവംബർ 4ന് ആണ് അംഗീകരിച്ചത്. ലൈറ്റ് മെട്രോയുടെ അലൈൻമെൻ്റ് ആദ്യ രണ്ടു തവണ സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകാതെ മടക്കിയിരുന്നു, മൂന്നാം തവണ നൽകിയ റൂട്ടിനാണ് ഇപ്പോൾ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. മെട്രോയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ നിർമാണ ചിലവും പരിപാലനവുമാണ് ലൈറ്റ് മെട്രോയുടെ സവിശേഷത.

സ്റ്റേഷനുകൾ

പാപ്പനംകോട്, കൈമനം, കരമന, കിള്ളിപ്പാലം ജങ്ഷൻ, തമ്പാനൂർ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, പാളയം, പ്ലാമൂട്, പട്ടം, മുറിഞ്ഞപാലം, മെഡിക്കൽ കോളജ്, ഉള്ളൂർ, പൊങ്ങുമൂട്, ശ്രീകാര്യം, പാങ്ങപ്പാറ, ഗുരുമന്ദിരം, കാര്യവട്ടം, ടെക്‌നോപാർക്ക് ഫേസ് 1 (ഇൻ്റർചേഞ്ച് സ്റ്റേഷൻ), ടെക്‌നോപാർക്ക് ഫേസ് 3, കുളത്തൂർ, ടെക്‌നോപാർക്ക് ഫേസ് 2 (ഇൻ്റർചേഞ്ച് സ്റ്റേഷൻ), ആക്കുളം ലേക്ക്, കൊച്ചുവേളി, വെൺപാലവട്ടം, ചാക്ക, എയർപോർട്ട്, ഈഞ്ചക്കൽ എന്നിവയാണ് 27 സ്റ്റേഷനുകൾ.

മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ മുന്നൊരുക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശ്രീകാര്യം, ഉള്ളൂർ, പട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ മേൽപാലങ്ങളുടെ നിർമാണ ചുമതലയും കെഎംആർഎലിനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ശ്രീകാര്യം മേൽപാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 60 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലോടുന്ന ലൈറ്റ് മെട്രോ റോഡ് നിരപ്പിൽ പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ച ലൈനുകളിലൂടെയാകും സഞ്ചരിക്കുക.

പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രം

തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും ലൈറ്റ് മെട്രോ റെയിൽ സംവിധാനം നടപ്പാക്കാനായി കേരള റാപിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെആർടിഎൽ) രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടാം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ്. 2014ൽ ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ (ഡിഎംആർസി) ആദ്യ ഡിപിആർ കൈമാറിയെങ്കിലും പദ്ധതി വൈകുകയും 2021ൽ ഡിഎംആർസി പുതിയ ഡിപിആർ നൽകുകയും ചെയ്തു. 2022ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം കെആർടിഎൽ പിരിച്ചുവിടുകയും തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മെട്രോകളുടെ ചുമതല കെഎംആർഎലിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

2023ൽ മെട്രോയുടെ ആവശ്യകത വിലയിരുത്താൻ സമഗ്ര ഗതാഗത പദ്ധതി (സിഎംപി) തയാറാക്കി, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2024ൽ പുതിയ റൂട്ടുകൾ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും അലൈൻമെൻ്റ് മാറ്റാൻ സർക്കാർ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, മെട്രോ റെയിൽ പോളിസി 2017നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഈ അലൈൻമെൻ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (ഡിപിആർ) തയ്യാറാക്കി ഉടൻ സമർപ്പിക്കാൻ കെഎംആർഎലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാന നഗരവാസികളുടെ ദീർഘ കാലത്തെ സ്വപ്നമാകും പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമായാൽ പൂവണിയുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്‌ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

