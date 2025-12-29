നഗരത്തിൽ ഓടേണ്ട ഇ-ബസുകൾ എവിടെ? 'തടയിടും, തിരിച്ചുപിടിക്കും'; കെഎസ്ആർടിസിക്ക് മേയറുടെ അന്ത്യശാസനം
നഗരത്തിന് പുറത്ത് ഓടുന്ന ഇ-ബസുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കും. കെഎസ്ആർടിസിക്ക് മേയർ വിവി രാജേഷ് അന്ത്യശാസനം നൽകി. ബസുകൾ തടയുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
Published : December 29, 2025 at 12:33 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി വഴി കെഎസ്ആർടിസിക്ക് കൈമാറിയ ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ നഗരപരിധിക്ക് പുറത്ത് സർവീസ് നടത്തുന്നതിനെതിരെ ഭരണസമിതി രംഗത്ത്. കരാർ ലംഘിച്ച് മറ്റ് റൂട്ടുകളിൽ ഓടുന്ന ബസുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മേയർ വിവി രാജേഷ് അറിയിച്ചു.
കോർപറേഷനുമായുള്ള ധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കെഎസ്ആർടിസി സ്വീകരിക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടുകൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ കോർപറേഷന് നൽകിയ 113 ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ നഗരപരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കും. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ലാഭവും നഷ്ടവും നോക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നഗരത്തിലെ ഇ-ബസുകളെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള കർശന നടപടി ഉടൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിവി രാജേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. കോർപറേഷനിൽ ബിജെപി അധികാരമേറ്റെടുത്തതോടെയാണ് ഈ വിഷയം വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയാകുന്നത്.
2070ഓടെ കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്തിന് അനുവദിച്ചതാണ് ഈ ബസുകൾ. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഓഫിസുകൾ, ആശുപത്രികൾ, വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചായിരുന്നു സിറ്റി സർക്കുലർ ബസുകൾ ആരംഭിച്ചത്. പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ ഓടിത്തുടങ്ങിയ സിറ്റി സർക്കുലർ ഇ-ബസുകൾ പെട്ടെന്ന് ജനകീയമായി. നഗരത്തിലെ ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച് രൂപകൽപന ചെയ്ത റൂട്ടുകളാണ് ഇതിനായി തയാറാക്കിയത്. തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ വീതി കുറഞ്ഞ ഇടറോഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായതാണ് ചെറിയ ഇ-ബസുകൾ.
ഈ ബസുകൾ നഗരത്തിൽത്തന്നെ സർവീസ് നടത്തണമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി കോർപറേഷനുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഗതാഗതമന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കരാർ ലംഘിച്ച് ബസുകൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയതോടെ പേരും നിരക്കും മാറ്റി. ഇ-ബസുകളെ 'സിറ്റി ഫാസ്റ്റ്' എന്ന പേരിൽ കെഎസ്ആർടിസി അവതരിപ്പിച്ചു. നിരക്ക് കൂട്ടാനുള്ള മറ്റൊരു തന്ത്രമായിരുന്നു ഇത്. ഇ-ബസുകളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറവായതിനാൽ യാത്രാനിരക്ക് കുറച്ച് സർവീസ് നടത്താനാകും. സ്വകാര്യ ബസുകളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സിറ്റി സർക്കുലർ ബസുകൾ എന്ന ആശയം കെഎസ്ആർടിസി തകർത്തതെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ്.
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന് അനുവദിച്ച ബസുകൾ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി, കട്ടപ്പന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്ന് മേയർ ആരോപിച്ചു. താനും മറ്റ് കൗൺസിലർമാരും ചേർന്ന് ഇടുക്കിയിലും കട്ടപ്പനയിലും നെയ്യാറ്റിൻകരയിലും പോയി ബസ് തടയുമെന്ന് വാർത്ത നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ചില ബസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ അധികൃതർ തയാറായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ആറ്റിങ്ങലിലും വെഞ്ഞാറമൂടിലും ഒക്കെ ഇവ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. നെടുമങ്ങാട്, ആറ്റിങ്ങൽ, നെയ്യാറ്റിൻകര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടേക്ക് ബസുകൾ അയച്ചതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനൗദ്യോഗികമായി നൽകിയ മറുപടി.
നഗരത്തിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് വരാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ ഇത്തരമൊരു ക്രമീകരണം എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിക്കുള്ളിലെ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബസുകളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തിരിച്ചുവിളിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും വിവി രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി. റൂട്ട് മാറി ഓടുന്ന സിറ്റി ബസുകൾ ഇല്ലാതായതോടെ ഈ ബസുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന പ്രായമായവരുടെ യാത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. മുൻ ഭരണസമിതി ഇതിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നിരുന്നെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
