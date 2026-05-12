ETV Bharat / state

'നഗരസഭയുടെ ആസ്‌തികള്‍ ചിലര്‍ കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന വാര്‍ത്ത ശരിയെന്ന് മേയര്‍

റോഡ് നിര്‍മാണ കരാറെടുത്ത കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാരുടേയും കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടേയും യോഗം ചേരും. നഗരവികസനത്തിനായി ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി മേയ് 23 മുതല്‍.

V V RAJESH TVPM CORPORATION THIRUVANANTHAPURAM COUNCIL MEETING
Mayor V V Rajesh Corporation council meeting (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: നഗരസഭയുടെ ആസ്‌തികള്‍ ചിലര്‍ കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ ശരിയാണെന്നു തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ വി വി രാജേഷ്. കമലേശ്വരം കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെൻ്ററിൻ്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യവേയായിരുന്നു മേയറുടെ പ്രതികരണം. കമലേശ്വരം കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെൻ്ററിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനായി നല്‍കിയ ടെന്‍ഡറില്‍ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് കമലേശ്വരം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ വി ഗിരി ആരോപിച്ചു.

നവീകരിച്ച ശേഷം കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെൻ്റ്ർ ടെന്‍ഡര്‍ നല്‍കിയതു എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗമാണ്. നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരായ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപയ്ക്കാണു സ്വകാര്യ വ്യക്തി കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെൻ്റർ ടെന്‍ഡറില്‍ എടുത്തത്. നഗരസഭ അംഗീകരിച്ച തുകയ്ക്കു മാത്രമേ സെൻ്റർ വാടകയ്ക്കു നൽകാവൂയെന്ന് പറയുമ്പോഴും എത്ര രൂപയാണു നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെൻ്ററിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് അവകാശം സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്കു നല്‍കിയ രേഖകളില്‍ പറയുന്നില്ല.

സെൻ്ററിൽ നിന്നു ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം പോലും കണക്കാക്കാതെയാണ് കെട്ടിടം ടെന്‍ഡര്‍ നല്‍കിയതെന്നും ഗിരി കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിഷയം അന്വേഷിച്ചു നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മേയര്‍ മറുപടി നല്‍കി.
നഗരസഭയുടെ ആസ്‌തികളെ സംബന്ധിച്ചും നഗരസഭയുടെ കീഴില്‍ ജോലിച്ചെയ്യുന്ന താത്കാലിക ജീവനക്കാരുള്‍പ്പടെയുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും നഗരസഭയില്‍ കൃത്യമായ കണക്കില്ല. ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കെടുപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായി നടത്തണമെന്നും സാധ്യമെങ്കില്‍ വിഷയത്തില്‍ നഗരസഭ ധവളപത്രം ഇറക്കണമെന്നും യുഡിഎഫ് പാര്‍ലമെൻ്ററി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് കെ എസ് ശബരീനാഥന്‍ പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധനല്‍കുമെന്നു മേയര്‍ മറുപടി നല്‍കി.

നിർമാണം നിലച്ച പദ്ധതികൾ

നഗരത്തിലെ പല റോഡുകളുടെയും നിര്‍മാണം നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാരെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ ഫോണെടുക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും കൗണ്‍സിലില്‍ പരാതി ഉയര്‍ന്നു. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ ടാര്‍ വില ഉയര്‍ന്നതോടെ റോഡ് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നാണു കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ നിരത്തുന്ന ന്യായീകരണം.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ റോഡുകള്‍ പോലും നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാവാതെ കിടപ്പുണ്ടെന്നും വിഷയത്തില്‍ നടപടി വേണമെന്നും ശബരീനാഥന്‍ അടക്കമുള്ള കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടിയന്തരമായി കോണ്‍ട്രോക്ടര്‍മാരുടേയും കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടേയും യോഗം ചേരും. യോഗത്തിനു ശേഷവും റോഡുനിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത കോണ്‍ട്രോക്ടര്‍മാരെ കരിമ്പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും മേയര്‍ വ്യക്താമാക്കി.

തെരുവുനായ പ്രശ്‌നം

തെരുവുനായ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനായി എന്‍ജിഒയുമായി ചര്‍ച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രശ്‌നം സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കുമെന്നും മേയര്‍ വ്യക്തമാക്കി. വാര്‍ഡുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നിതിനു മേയറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ പരാതി കേള്‍ക്കുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍, സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷര്‍, നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി, ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുക്കും. നാലു സോണുകളായി തിരിച്ചാണ് ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്നത്.

മേയ് 22-ന് നേമം കല്യാണ മണ്ഡപത്തില്‍വച്ച് രാവിലെ 10 മുതല്‍ നേമം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 22 വാര്‍ഡുകള്‍, കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നാലു വാര്‍ഡുകളില്‍ പരിപാടി നടക്കും. 23-ന് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 25 വാര്‍ഡുകളിലും 25-ന് കഴക്കൂട്ടം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ 28 വാര്‍ഡുകളിലും 26-ന് തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 22 വാര്‍ഡുകളിലും പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. നേമവും കോവളവും ഒഴികെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുടിവെള്ള ക്ഷാമം, മഴക്കാലപൂര്‍വ്വ ശുചീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വഴിയോരത്തെ മരച്ചിലകള്‍ മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടില്ല, മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിലെ പോരായ്‌മകള്‍, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ കുറവ്, പാളയം മുതല്‍ കുന്നുകുഴി വരെയുള്ള റോഡ് നന്നാക്കണം, നഗരത്തില്‍ പലഭാഗത്തും തെരിവുവിളക്കുകള്‍ കത്തുന്നില്ല തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളും കൗണ്‍സിലില്‍ ചര്‍ച്ചയായി.

Also Read: കോഴിക്കോടിൻ്റെ 'കുട്ടനാട്' പുത്തന്‍ ഉണര്‍വിലേക്ക്; അകാലപ്പുഴ ഇനി പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കും

TAGGED:

V V RAJESH
TVPM CORPORATION
THIRUVANANTHAPURAM
COUNCIL MEETING
CORPORATION COUNCIL MEETING TVM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.