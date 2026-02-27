ETV Bharat / state

ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിനായി ക്രൂരത: 80-കാരനായ അച്ഛനെ അടിച്ചുകൊന്ന മകന് ജീവപര്യന്തം

തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാടാണ് ഈ സംഭവം. തലയ്ക്കേറ്റ പരിക്കുമൂലം 24 ദിവസം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ശക്തമായ സാക്ഷിമൊഴികളും ഫോറൻസിക് തെളിവുകളുമാണ് 50,000 രൂപ പിഴയുൾപ്പെടെയുള്ള വിധിക്ക് നിർണായകമായത്.

തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് കൊലപാതകം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് തർക്കം ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധി അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്
തിരുവനന്തപുരം കോടതി, പ്രതി വിനോദ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 27, 2026 at 3:29 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അച്ഛനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മകന് ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവും 50,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. നെടുമങ്ങാട് വേറ്റിക്കോണം മാടവന ലെയ്ൻ വിനോദ് ഭവനിൽ ശശി എന്ന ആൻ്റണിയെ (80) കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മകൻ വിനോദിനെയാണ് (40) കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ഒന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെ പി അനിൽകുമാറാണ് ശിക്ഷാവിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളിൽ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് നൽകണമെന്ന് വിനോദ് അച്ഛനോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവ കൈമാറാൻ ശശി തയ്യാറായില്ല. ഇതിലുള്ള പ്രകോപനത്താൽ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ വിനോദ് അച്ഛൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 2022 ജൂലൈ 19ന് രാത്രി ഏഴിനാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. തലയിലേറ്റ ശക്തമായ ആന്തരിക മുറിവിനെ തുടർന്ന് 24 ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ശശി മരിച്ചത്.

ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണവും തെളിവുകളും

നെടുമങ്ങാട് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ കേസിൽ ശാസ്ത്രീയവും വേഗത്തിലുമുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടന്നത്. സംഭവം നടന്ന ദിവസം തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങളും ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളും ശേഖരിച്ചിരുന്നു. 24 ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇത് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ആൻ്റണിക്ക് തലയിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നുവെന്നും അതാണ് മരണകാരണമെന്നും വരുത്തിത്തീർക്കാൻ പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാദം കോടതി തള്ളി. പ്രതി ഏൽപ്പിച്ച മർദനമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും ഫോറൻസിക് തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

നിർണായകമായത് സാക്ഷിമൊഴികൾ

സങ്കീർണമായ ഈ കേസിൽ യാതൊരു പഴുതുകളുമില്ലാത്ത വാദങ്ങളാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഡി ജി റെക്സ് ഹാജരായി. സംഭവം കണ്ടുനിന്ന ദൃക്സാക്ഷികൾ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുകൂലമായി ഉറച്ചുനിന്ന് മൊഴി നൽകിയത് കേസിൽ നിർണായകമായി. പ്രതിഭാഗം പലവിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഇവർ കാണിച്ച ആർജവം വിധിയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. കേസിൽ 16 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും പ്രതിയുടെ മുൻകാല സ്വഭാവവും അച്ഛനോടുള്ള ശത്രുതയും കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ചികിത്സാ രേഖകളും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഉൾപ്പെടെ 47 രേഖകളും കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രധാന തൊണ്ടിമുതലുകളും കോടതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു.

സമൂഹത്തിനുള്ള താക്കീത്

സ്വത്ത് തർക്കങ്ങളും പണത്തോടുള്ള ആർത്തിയും മനുഷ്യനെ എത്രത്തോളം ക്രൂരനാക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായാണ് ഈ കേസിനെ നിയമവിദഗ്ധരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകേണ്ട ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഒടുവിൽ ഒരു ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നതിലേക്കും മറ്റൊരു ജീവൻ ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒടുങ്ങുന്നതിലേക്കുമാണ് നയിച്ചത്. വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അച്ഛനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട മകൻ തന്നെ ഘാതകനായി മാറിയത് കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ചയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് മക്കളുടെ നിയമപരവും ധാർമികവുമായ കടമയാണെന്നും ഇതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നിയമം യാതൊരു ദയയും നൽകില്ലെന്നും ഈ വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിഴത്തുകയായ 50,000 രൂപ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

