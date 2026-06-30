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ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന് പിന്തുണ; ലഹരിക്കെതിരെ ഒറ്റചക്ര സൈക്കിള്‍ യാത്രയുമായി തിരുവനന്തപുരംകാരന്‍ അഭി

സാഹസിക യാത്രയ്ക്കൊപ്പം ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യാത്ര.

SINGLEWHEEL CYCLE AGAINST DRUGS THIRUVANANTHAPURAM YOUTH ABHI CYCLE YATHRA MOBILE SLAVERY
rides a single-wheel cycle against drugs (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 30, 2026 at 6:52 PM IST

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വയനാട്: ലഹരിക്കെതിരെ വ്യത്യസ്‌തമായ സന്ദേശവുമായി ഒറ്റചക്ര സൈക്കിളിൽ കേരളം ചുറ്റുകയാണ് 21-കാരൻ. കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള യാത്രയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അഭി ഇന്ന് വയനാട്ടിലെത്തി. സാഹസിക യാത്രയ്ക്കൊപ്പം ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് യാത്ര.


തിരുവനന്തപുരം പാറശാലയിലെ മൂവോട്ട്കോണം സ്വദേശിയായ എ. അഭിയാണ് ഒറ്റചക്ര സൈക്കിളിൽ കേരള യാത്ര നടത്തുന്നത്. മേയ് 31ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര 31 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഇന്ന് വയനാട്ടിലെത്തി. ദിവസവും രാവിലെ എട്ടുമുതൽ വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ് യാത്ര.

SINGLEWHEEL CYCLE AGAINST DRUGS THIRUVANANTHAPURAM YOUTH ABHI CYCLE YATHRA MOBILE SLAVERY
rides a single-wheel cycle against drugs (Etv Bharat)

പുതുതലമുറയെ ലഹരിയിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ ഗെയിം അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി കായിക രംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് അഭി പറയുന്നു.


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ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പദ്ധതിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് യാത്ര. ജില്ലകളിലുടനീളം മികച്ച സ്വീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും താമസത്തിനും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അഭി പറഞ്ഞു. ബി.ബി.എ വിദ്യാർഥിയായ അഭി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

SINGLEWHEEL CYCLE AGAINST DRUGS THIRUVANANTHAPURAM YOUTH ABHI CYCLE YATHRA MOBILE SLAVERY
rides a single-wheel cycle against drugs (Etv Bharat)



ഇടുക്കി വാഗമൺ മലനിരകൾ കീഴടക്കിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് വയനാട് ചുരവും പിന്നിടാൻ കരുത്തായതെന്ന് അഭി പറയുന്നു. ഇനി കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബിസിനസ് രംഗത്ത് സജീവമാകുന്നതിനൊപ്പം ഒറ്റചക്ര സൈക്കിളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്ര നടത്തുകയെന്ന സ്വപ്‌നവും അഭിക്കുണ്ട്.

SINGLEWHEEL CYCLE AGAINST DRUGS THIRUVANANTHAPURAM YOUTH ABHI CYCLE YATHRA MOBILE SLAVERY
rides a single-wheel cycle against drugs (Etv Bharat)



ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശം ഓരോ ജില്ലയിലും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചാണ് അഭിയുടെ യാത്ര തുടരുന്നത്. വയനാട് പിന്നിട്ട് പാൽച്ചുരം വഴി കണ്ണൂരിലേക്കാണ് അടുത്ത യാത്ര. സാഹസികതയും സാമൂഹിക സന്ദേശവും ഒന്നിച്ചുചേർന്ന ഈ യാത്ര ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

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TAGGED:

SINGLEWHEEL CYCLE AGAINST DRUGS
THIRUVANANTHAPURAM YOUTH
ABHI CYCLE YATHRA
MOBILE SLAVERY
ABHI SUPPORTS OPERATION TUFAAN

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