ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടാനുള്ള യാത്രയിലെന്ന് സുധീര്‍ കരമന; ആൻ്റണി രാജു വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തില്‍ സുധീര്‍ കരമന
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 28, 2026 at 3:56 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം കുറച്ചൊന്നു വൈകിയെങ്കിലും, ആ കുറവ് പ്രചാരണ രംഗത്തെ മിന്നൽ വേഗം കൊണ്ട് നികത്തുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയും സിനിമാ താരവുമായ സുധീർ കരമന. വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണാനുള്ള സുധീറിൻ്റെ 'ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനൊപ്പം' എത്താൻ പ്രവർത്തകർ പോലും പാടുപെടുകയാണ്. ഒപ്പമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഗത്തിനൊപ്പമെത്താനാകുന്നില്ലെന്നതാണ് സത്യം. ഒരു കൂട്ടയോട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നത്.

ഇ ടിവി ഭാരത് ടീം സുധീറിനെ കാണുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം വലിയൊരു സംഘം എല്‍ഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കല്‍ച്ചൂള രാജാജി നഗര്‍ കോളനിയിലെ വോട്ടര്‍മാരെ കാണുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള വലിയ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിര ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയ സാധ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി. മണ്ഡലത്തിലെ മുന്‍ എംഎല്‍എയും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ നിസഹകരണം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രചാരണ രംഗത്തു സജീവമാണെന്നും സുധീര്‍ കരമന ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.

എങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രചാരണം?ദാ കാണുന്നില്ലേ (ചുറ്റുമുള്ള പ്രവര്‍ത്തകരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി). വലിയ ആവേശമാണ്. ഭൂരിപക്ഷം വലിയ തോതില്‍ ഉയര്‍ത്താനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങള്‍. മുന്‍ എംഎല്‍എ ആൻ്റണി രാജു സജീവമല്ലേ? പിന്നേ. ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ , ഞങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സുധീർ കരമന എന്ന സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ 'പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ' എന്താണ്?ദാ ഇതു കണ്ടോ. ഞാന്‍ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരനാണ്. ഈ നാട്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണം ഇതാ ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്നു. മാത്രമല്ല, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജില്‍ കൂടെ പഠിച്ചവരുമായുള്ള ബന്ധം, പഴയ എസ്എഫ്‌ഐ ബന്ധം എല്ലാം ഗുണമാകും. ശുഭ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണോ? 100 ശതമാനം. ഈ ആവേശം അതിനു തെളിവ്.

നിലവിലെ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ആൻ്റണി രാജുവിന് കോടതി വിധി മൂലം മത്സരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി നടൻ സുധീർ കരമനയെ രംഗത്തിറക്കിയത്. യുഡിഎഫിനു വേണ്ടി സിഎംപി സ്ഥാനാര്‍ഥി സി പി ജോണും ബിജെപിക്കു വേണ്ടി കരമന ജയനുമാണ് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്നത്. 2021-ൽ എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി ആൻ്റണി രാജു വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണിത്. ഇത്തവണ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ സുധീർ കരമനയും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സി പി ജോണും ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലാണ്. കരമന ജയൻ്റെ സാന്നിധ്യം മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

