ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടാനുള്ള യാത്രയിലെന്ന് സുധീര് കരമന; ആൻ്റണി രാജു വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായം
വോട്ടര്മാരെ കാണാനുള്ള ഓട്ടപ്പാച്ചിലില് സുധീര് കരമന
Published : March 28, 2026 at 3:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം കുറച്ചൊന്നു വൈകിയെങ്കിലും, ആ കുറവ് പ്രചാരണ രംഗത്തെ മിന്നൽ വേഗം കൊണ്ട് നികത്തുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയും സിനിമാ താരവുമായ സുധീർ കരമന. വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണാനുള്ള സുധീറിൻ്റെ 'ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനൊപ്പം' എത്താൻ പ്രവർത്തകർ പോലും പാടുപെടുകയാണ്. ഒപ്പമുള്ള സ്ത്രീകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഗത്തിനൊപ്പമെത്താനാകുന്നില്ലെന്നതാണ് സത്യം. ഒരു കൂട്ടയോട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നത്.
ഇ ടിവി ഭാരത് ടീം സുധീറിനെ കാണുമ്പോള് അദ്ദേഹം വലിയൊരു സംഘം എല്ഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകര്ക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കല്ച്ചൂള രാജാജി നഗര് കോളനിയിലെ വോട്ടര്മാരെ കാണുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള വലിയ പ്രവര്ത്തകരുടെ നിര ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയ സാധ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി. മണ്ഡലത്തിലെ മുന് എംഎല്എയും മുന് മന്ത്രിയുമായ ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ നിസഹകരണം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രചാരണ രംഗത്തു സജീവമാണെന്നും സുധീര് കരമന ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ആൻ്റണി രാജുവിന് കോടതി വിധി മൂലം മത്സരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി നടൻ സുധീർ കരമനയെ രംഗത്തിറക്കിയത്. യുഡിഎഫിനു വേണ്ടി സിഎംപി സ്ഥാനാര്ഥി സി പി ജോണും ബിജെപിക്കു വേണ്ടി കരമന ജയനുമാണ് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തില് മത്സരിക്കുന്നത്. 2021-ൽ എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി ആൻ്റണി രാജു വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണിത്. ഇത്തവണ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ സുധീർ കരമനയും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സി പി ജോണും ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലാണ്. കരമന ജയൻ്റെ സാന്നിധ്യം മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
Also Read: പൊലിഞ്ഞുപോയ വസന്തത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കം: ഇനി സായുധസമരമില്ല; കാടിറങ്ങി മാവോയിസ്റ്റുകൾ