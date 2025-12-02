ETV Bharat / state

അറബിക്കടലിലും ആകാശത്തും നാളെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ വിസ്മയക്കാഴ്‌ച; ദൃശ്യമാകുക പ്രതിരോധ പ്രൗഢിയും പോരാട്ടവീര്യവും

NAVY DAY THIRUVANANTHAPURAM SHANGHUMUGHAM INS VIKRANT
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 3:49 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് ശംഖുംമുഖത്ത് നാളെ ആകാശ വിസ്‌മയം. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിയുടെ പ്രൗഢിയും സമുദ്രമേഖലയിലെ കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷനുകളുടെ മികവും പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടാകും 54-ാമത് നാവിക ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങള്‍ നടക്കുക.

രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ യുദ്ധശേഷിയും തദ്ദേശീയ നിർമാണത്തിലെ മുന്നേറ്റവും ഒരുപോലെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾക്ക് വൈകിട്ട് 4:30-ഓടെയാകും തുടക്കമാകുക.

NAVY DAY THIRUVANANTHAPURAM SHANGHUMUGHAM INS VIKRANT
പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കപ്പലുകൾ അണിനിരക്കും. യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ അഭ്യാസങ്ങളാണ് ഈ പ്രകടനങ്ങളിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്.

NAVY DAY THIRUVANANTHAPURAM SHANGHUMUGHAM INS VIKRANT
വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിൽ നിന്ന് മിഗ് 29കെ ജെറ്റുകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നുയരുന്നതും കൃത്യതയോടെ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകാശ അഭ്യാസങ്ങൾ കാണികളെ ആവേശഭരിതരാക്കും. കൂടാതെ, വിമാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ട അഭ്യാസങ്ങളും അരങ്ങേറും.

NAVY DAY THIRUVANANTHAPURAM SHANGHUMUGHAM INS VIKRANT
ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി, അത്യാധുനിക എം.എച്ച്.-60ആർ ഹെലികോപ്റ്റർ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കും. സുരക്ഷാ ദൗത്യങ്ങളിലെ നേവിയുടെ വൈദഗ്‌ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി സംശയകരമായ കപ്പലുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന വിസിറ്റ്, ബോർഡ്, സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷർ ഓപ്പറേഷനുകളും നടക്കും.

NAVY DAY THIRUVANANTHAPURAM SHANGHUMUGHAM INS VIKRANT
ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നാവിക കമാൻഡോകളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഇറക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ ബോൺ ഇൻസേർഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ചെറു കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷനുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കും.

NAVY DAY THIRUVANANTHAPURAM SHANGHUMUGHAM INS VIKRANT
ഐഎൻഎസ് ഇംഫാൽ, ഐഎൻഎസ് കൊൽക്കത്ത, ഐഎൻഎസ് ത്രിശൂൽ, ഐഎൻഎസ് തൽവാർ തുടങ്ങിയ മുൻനിര യുദ്ധക്കപ്പലുകളും അന്തർവാഹിനികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മോക് ഡ്രില്ലും നടക്കും.

നാവികസേനയുടെ ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്ന പായ്ക്കപ്പലുകളായ ഐഎൻഎസ് തരംഗിണിയും സുദർശിനിയും ശക്തിപ്രകടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും.

NAVY DAY THIRUVANANTHAPURAM SHANGHUMUGHAM INS VIKRANT
അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾക്കുശേഷം നാവികരുടെ ഹോൺപൈപ്പ് ഡാൻസ് അരങ്ങേറും. സന്ധ്യയാകുന്നതോടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ വൈദ്യുതി ദീപങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുന്ന ഇല്യൂമിനേഷൻ ചടങ്ങ് കടൽത്തീരത്ത് മികച്ച കാഴ്ചവിരുന്നാകും.

രാവിലെ 10 മണിയോടെ വായുസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കറുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്വീകരിക്കും. ഏകദേശം 50,000-ത്തോളം പേർ പ്രദർശനം കാണാനെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

NAVY DAY THIRUVANANTHAPURAM SHANGHUMUGHAM INS VIKRANT
അതേസമയം, നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ ദിനേഷ് കെ ത്രിപാഠിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫുൾ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ നടന്നിരുന്നു. പോർവിമാനങ്ങളുടേയും പോരാട്ട കപ്പലുകളുടേയും അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾക്കാണ് ശംഖുംമുഖം സാക്ഷിയായത്. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കലാപരിപാടികളോടെ ആയിരുന്നു തുടക്കം.

സേനയുടെ മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ് സംഗീത വിരുന്നൊരുക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ പോർക്കപ്പലുകളായ ഐഎൻഎസ് ഇംഫാൽ, ഐഎൻഎസ് ഉദയഗിരി, ഐഎൻഎസ് കൊൽക്കത്ത, ഐഎൻഎസ് കമാൽ, പായ്ക്കപ്പലുകളായ തരംഗിണിയും സുദർശിനിയും മിസൈൽ കില്ലർ ബോട്ടുകളും അന്തർവാഹിനിയും ചേർന്ന് തീരക്കടലിൽ വിസ്മയ കാഴ്ചയൊരുക്കി.

NAVY DAY THIRUVANANTHAPURAM SHANGHUMUGHAM INS VIKRANT
വിമാനവാഹിനിയായ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിൽനിന്നുള്ള മിഗ് വിമാനങ്ങളുടെ ടേക്ക് ഓഫും ഹെലികോപ്റ്ററിൽനിന്നുള്ള എയർ ലിഫ്റ്റിംഗും പാരാഗ്ലൈഡിംഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ സേനയുടെ ഉൾക്കരുത്തിൻ്റെയും നീക്കങ്ങളിലെ കൃത്യതയുടേയും മികവ് എടുത്തുകാട്ടി.

സീ കേഡറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഹോൺ ആൻഡ് പൈപ് ഡാൻസ് പരിപാടിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കി. എല്ലാ പോർക്കപ്പലുകളും തീരക്കടലിൽ ദീപാലങ്കൃതമായി അണിനിരന്നതോടെയാണ് റിഹേഴ്സലിന് സമാപനമായത്.

