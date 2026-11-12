ഭാര്യയുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയം; സുഹൃത്തായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടി, പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അന്ന് രാത്രി തന്നെ പ്രതികള് രതീഷിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ചും വെട്ടിയും നശിപ്പിച്ചു.
Published : November 12, 2026 at 5:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഭാര്യയുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തെത്തുടര്ന്ന് സുഹൃത്തായ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറെ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചുമൂടിയ കേസില് ഒന്നാം പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്.
കല്ലിയൂര് പാലപ്പൂര് ചാനല്ക്കര പൊറ്റവിള വീട്ടില് വിശ്വംഭരന്റെ മകന് മുള്ളന് രതീഷിനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഏഴാം അഡീഷണല് ജില്ലാ കോടതി ജഡ്ജി അനിറ്റ് ജോസഫ് ശിക്ഷിച്ചത്. ജീവപര്യന്തത്തിന് പുറമെ 1,35,000 രൂപ പിഴയും പ്രതി അടയ്ക്കണം. വെട്ടുകാട് ബാലനഗര് തൈവിളാകം വീട്ടില് രംഗന് നാടാരുടെ മകന് രതീഷ് (32) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംശയം
ലഹരിവിമോചന കേന്ദ്രത്തിലെ ചികിത്സയ്ക്കിടെയാണ് പ്രതിയായ മുള്ളന് രതീഷ് ക്യാന്റീന് നടത്തിപ്പുകാരന്റെ മകളെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് രതീഷിന് ഈ യുവതിയെ നേരത്തേ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാന് രതീഷിന് താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന വിവരവും പ്രതിക്കറിയാമായിരുന്നു. പിന്നീട് കുഞ്ഞിന്റെ ചോറൂണ് ചടങ്ങിനായി വെട്ടുകാട് പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതിയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും തമ്മില് പരിചയപ്പെടുന്നതും സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നതും.
തുടര്ന്ന് ചാനല്ക്കരയിലുള്ള പ്രതിയുടെ വീട്ടില് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് പതിവായി എത്തുകയും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് തെങ്ങുകയറ്റത്തൊഴിലാളിയായ താന് വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്തും സുഹൃത്ത് വീട്ടില് വരുന്നത് പ്രതിയില് സംശയമുണര്ത്തി. ഇതിന്റെ പേരില് ഭാര്യയെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചതോടെ അവര് കുട്ടികളുമായി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മാറി. ഇതോടെയാണ് സുഹൃത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാന് പ്രതി തീരുമാനിക്കുന്നത്.
മദ്യപിക്കാന് വിളിച്ച് വരുത്തി ക്രൂരമര്ദനം
2016 ഓഗസ്റ്റ് 28-നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. മദ്യപിക്കാനായി പ്രതി തന്റെ സുഹൃത്തായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് രതീഷിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. കൂട്ടിന് പ്രതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ അന്യന് ദിലീപ്, പട്ടാച്ചി കുട്ടപ്പന് എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു. മദ്യപാനത്തിനിടെ രതീഷുമായി വാക്കുതര്ക്കമുണ്ടാവുകയും പ്രകോപിതരായ മൂവരും ചേര്ന്ന് സ്റ്റീല് വളയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് രതീഷിനെ ക്രൂരമായി മര്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു. കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം സമീപത്തെ കാടുപിടിച്ചുകിടന്നിരുന്ന പുരയിടത്തില് കുഴിച്ചിട്ടു.
വഴിത്തിരിവായത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അന്ന് രാത്രി തന്നെ പ്രതികള് രതീഷിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ചും വെട്ടിയും നശിപ്പിച്ചു. തുടര്ന്ന് പൂങ്കുളത്തുള്ള ഒരു വര്ക്ക്ഷോപ്പില് ഉപേക്ഷിച്ചു. രതീഷിനെ കാണാനില്ലെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയില് വലിയതുറ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ആദ്യഘട്ടത്തില് തുമ്പൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം കേടുവരുത്തിയ നിലയില് ഓട്ടോറിക്ഷ വര്ക്ക്ഷോപ്പില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയതാണ് കേസില് നിര്ണായക വഴിത്തിരിവായത്. തുടര്ന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പുരയിടത്തില് കുഴിച്ചിട്ട നിലയില് രതീഷിന്റെ ജീര്ണിച്ച മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. പൂന്തുറ സി.ഐ. ആയിരുന്ന കെ.ബി. മനോജ് കുമാറാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന് ഭാഗത്തുനിന്നും 22 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 44 രേഖകളും 7 തൊണ്ടിമുതലുകളും ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര് കെ. വേണി കോടതിയില് ഹാജരായി.
കേസിലെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികളായ അന്യന് ദിലീപ്, പട്ടാച്ചി കുട്ടപ്പന് എന്നിവര് വിചാരണയ്ക്ക് മുന്പേ ഒളിവില് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇവര്ക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുന്നു.
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