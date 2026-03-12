തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്നുദിവസം കുടിവെള്ളം മുടങ്ങും; പ്രതിസന്ധി ഒരാഴ്ചയോളം തുടരാന് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ജല അതോറിറ്റിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി കാരണം ഇന്ന് മുതൽ മൂന്നുദിവസം കുടിവെള്ളം മുടങ്ങും. ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ടാങ്കർ സൗകര്യവും ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറും കോർപ്പറേഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം: ജല അതോറിറ്റിയുടെ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികളെത്തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ ഭൂരിഭാഗം വാർഡുകളിലും ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്ച) മുതൽ മൂന്നുദിവസത്തേക്ക് കുടിവെള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് മേയർ വി വി രാജേഷ് അറിയിച്ചു. അറ്റകുറ്റപ്പണി നീളുകയാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം ഒരാഴ്ച വരെ നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പൊങ്ങുംമൂട് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന് കീഴിൽ, തട്ടിനകം പാലത്തിന് സമീപത്തുള്ള ജല അതോറിറ്റിയുടെ 900 എംഎം പിഎസ് സി പൈപ്പ് ലൈനിലെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് അടിയന്തര പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നത്. കരിക്കകം, അണമുഖം, പേട്ട വാർഡിന്റെ കടകംപള്ളിയോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് വാർഡ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങില്ല. ഇതിനുപുറമെ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ മറ്റ് എല്ലാ വാർഡുകളിലും ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടും.
ജലക്ഷാമം നേരിടാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 15,000 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഏഴ് ടാങ്കറുകളും 3,000 മുതൽ 5,000 ലിറ്റർ വരെ ശേഷിയുള്ള 65 ടാങ്കറുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ ടാങ്കറുകളിൽ നിന്ന് ഇടറോഡുകളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായി 2,000, 3,000, 5,000 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ചെറിയ ടാങ്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കും. വീടുകളിലേക്കുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണം പൂർണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും. എന്നാൽ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻപത്തെപ്പോലെ തന്നെ വെള്ളം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ജനങ്ങള്ക്ക് കുടിവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികല് അറിയിക്കാന് കോര്പ്പറേഷൻ്റെ ഹെല്പ്ലൈന് നമ്പരായ 9446677838-ല് ബന്ധപ്പെടാം.
ശ്മശാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടില്ല
നഗരത്തിലെ ശ്മശാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇന്ധനക്ഷാമം ബാധിക്കില്ലെന്ന് മേയർ ഉറപ്പുനൽകി. കോർപ്പറേഷൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ ശ്മശാനങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ഇന്ധനം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ ഏജൻസി അധികൃതരുമായി മേയർ നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
