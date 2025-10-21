ETV Bharat / state

തലസ്ഥാനത്ത് ഡിജെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഗുണ്ടകള്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്; സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ്

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുമെന്ന് കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മിഷണര്‍ സ്റ്റുവര്‍ട്ട് കീലര്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു

CCTV FOOTAGE DJ PARTY KERALA POLICE CRIMINALS
ഡിജെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഗുണ്ടകള്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് 400 മീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെയുള്ള പഞ്ച നക്ഷത്ര ഹോട്ടില്‍ നടന്ന ഡിജെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ തലസ്ഥാനത്തെ ക്രിമിനല്‍ കേസ് പ്രതികളും ഗുണ്ടകളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. സംഭവം നടന്ന് രണ്ടു ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വരുന്നത്.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നതോടെ ഇതുവരെ ഒളിച്ചു കളി തുടര്‍ന്ന പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഏറ്റുമുട്ടിയ ഇരു സംഘങ്ങള്‍ക്കും പരാതിയില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുമെന്ന് കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മിഷണര്‍ സ്റ്റുവര്‍ട്ട് കീലര്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.

തലസ്ഥാനത്ത് ഡിജെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഗുണ്ടകള്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

ഒക്ടോബര്‍ 18 ശനിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിനു സമീപത്തെ പഞ്ച നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഡിജെ പാര്‍ട്ടിക്കിടെ ഇരു വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്ന സംഘട്ടനത്തില്‍ 13 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരില്‍ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

ഹോട്ടലിലെ ഡിജെ നടന്ന ഹാളും സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും സംഘര്‍ഷത്തില്‍‍ തകര്‍ന്നു. പരിക്കേറ്റ ചിലര്‍ ചികിത്സ തേടി ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോള്‍ അവിടെ വച്ചും ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ചേരി തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടി. ശനിയാഴ്ചകളില്‍ ഹോട്ടലില്‍ പതിവായി നടക്കാറുള്ള ഡിജെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇരു സംഘങ്ങളും എത്തിയത്.

ഹോട്ടലിനു പുറത്തു വച്ച് രാത്രി എട്ടരയോടെ ആരംഭിച്ച ചെറിയ തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് വലിയ സംഘട്ടനത്തിലേക്കെത്തിയത്. പത്തരയോടെ ഡിജെ പാര്‍ട്ടി വന്‍ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കു നീങ്ങി. രാസലഹരി കേസില്‍ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയവരും പാര്‍ട്ടിക്കെത്തിയിരുന്നു. ഹോട്ടലിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സംഘം എംജി റോഡിലും ഏറ്റുമുട്ടി. പരിക്കേറ്റ ഒരാള്‍ കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം സ്റ്റേഷനിലെത്തി മൊഴി നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഹാജരായില്ല.

ഇതോടെ പരാതിക്കാരില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് പൊലീസ് കേസെടുക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. എന്നാല്‍ കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍റെ മൂക്കിനു താഴെ നടന്ന സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് കേസെടുക്കാതെ ക്രിമനലുകളെയും ഗുണ്ടകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതായും വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നു. ഇരു സംഘങ്ങളെയും തിങ്കളാഴ്ച സ്റ്റേഷനില്‍ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇരുവര്‍ക്കും പരാതിയില്ലെന്നുറപ്പു വരുത്തിയാണ് പൊലീസ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളെയും മടക്കി അയച്ചത്.

എന്നാല്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തായത് പൊലീസിനു കുരുക്കായി. അങ്ങനെയാണ് പരാതിക്കാരില്ലെങ്കിലും കേസെടുക്കാം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് പെലീസ് എത്തിയത്. ഇരുമ്പുകമ്പി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിയേറ്റയാളാണ് പൊലീസില്‍ ആദ്യം പരാതി നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ പിന്നീട് പരാതി പിന്‍വലിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ ഹോട്ടല്‍ അധികൃതരും പരാതി നല്‍കിയില്ല. ഇതും കേസെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പൊലീസിന് സഹായകമായി. എന്നാല്‍ നടുറോഡിലും ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലും വച്ച് ഏറ്റു മുട്ടിയ സംഭവത്തില്‍ പരാതിയില്ലാതെ തന്നെ പൊലീസിനു കേസെടുക്കാമായിരുന്നു.

കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടയുടെ ഇടനിലക്കാരനും ഒട്ടേറെ ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയുമായ പാളയം സ്വദേശിയായ ഒരാളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും കൊലക്കേസുകളിലും ലഹരിക്കേസുകലിലും പ്രതിയായ വലിയതുറ സ്വദേശിയുടെ സംഘവുമാണ് ഏറ്റമുട്ടിയതെന്നാണ് കന്റോണ്‍മെന്റ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. കടകളില്‍ ഗുണ്ടാ പിരിവു നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടിപ്പകയാണ് കാരണമെന്നും പൊലിസ് വിശദീകരിച്ചു. ഗുണ്ടാപ്പോര് പുറത്താകുന്നത് പൊലീസിനു നാണക്കേടുണ്ടാക്കുമെന്നു കരുതിയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ പൊലീസ് സംഭവം ഒതുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ആക്ഷേപം.

CCTV FOOTAGE
DJ PARTY
KERALA POLICE
CRIMINALS
DJ PARTY TURNS VIOLENT

