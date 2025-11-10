തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ: എൽഡിഎഫ് 93 വാർഡുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; പ്രമുഖ നേതാക്കൾ മത്സരരംഗത്ത്
സിപിഎം 70 സീറ്റുകളിലും സിപിഐ 17 സീറ്റുകളിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. നാല് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാർ, ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ എന്നിവർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
Published : November 10, 2025 at 4:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് 93 വാർഡുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മത്സരചിത്രം വ്യക്തമായി. കോർപറേഷൻ ഭരണം നിലനിർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
സീറ്റ് വിഭജനവും സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും
ബാക്കിയുള്ള എട്ട് വാർഡുകളിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായുള്ള ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി ജോയ് അറിയിച്ചു. നാളെയോടെ ഈ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി മുഴുവൻ സ്ഥാനാർഥികളെയും പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആകെ 70 സീറ്റുകളിലാണ് സിപിഎം മത്സരിക്കുന്നത്, സിപിഐ 17 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കും. ജനതാദൾ എസ്, എൻസിപി, കേരള കോൺഗ്രസ് ബി, ജെഎസ്എസ്, ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ ഘടക കക്ഷികൾക്കായി 31 സീറ്റുകൾ നൽകാൻ ധാരണയായി. ജനതാദൾ എസ് രണ്ട് സീറ്റുകളിലും, കേരള കോൺഗ്രസ് എം മൂന്ന് സീറ്റുകളിലും, ആർജെഡി മൂന്ന് സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കും; മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾ ഓരോ സീറ്റിലും മത്സരിക്കും.
പട്ടികയിലെ പ്രമുഖരും പുതിയ ആളുകളും
തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ മത്സരിച്ച ചിലർക്ക് ഇത്തവണയും അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 30 വയസിന് താഴെ 13 പേരും, 40 വയസിന് താഴെ 12 പേരും സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിലുണ്ട്. എസ് പി ദീപക്, സുന്ദർ, ആർ പി ശിവജി, പി ശ്രീകുമാർ എന്നീ നാല് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. പാളയം ഏരിയ സെക്രട്ടറി വഞ്ചിയൂർ ബാബു, ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ ട്രഷറർ വി എസ് രശ്മി എന്നിവരും മത്സരിക്കുന്നു. മൂന്നിലധികം തവണ മത്സരിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ രാഖി രവികുമാറിന് പാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങിയാണ് അവസരം നൽകിയതെന്ന് സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാജുവിൻ്റെ മകളും എഐവൈഎഫിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവുമായ തൃപ്തി രാജും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.
മേയർ സ്ഥാനവും ആർ ശ്രീലേഖയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വവും
മേയറെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാകും തീരുമാനിക്കുകയെന്ന് വി ജോയ് വ്യക്തമാക്കി. മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി വി ജോയ് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു ഡസൻ പൊലീസുകാരുടെ അകമ്പടിയോടെ ജീവിച്ച ഒരാൾ പട്ടി ചത്തു കിടന്നാൽ കുഴിച്ചിടാൻ വരുമോ എന്നായിരുന്നു. സിപിഎമ്മും പ്രമുഖരെ അണിനിരത്തി മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നതോടെ കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മത്സരം കൂടുതൽ ശക്തമായി.
