തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷനില് കോണ്ഗ്രസ് കുതിപ്പ്: ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരെ ഇറക്കി സിപിഎം, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ ആർഎസ്എസ് സർവേ പ്രകാരം
സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ. ശ്രീകുമാർ, വഞ്ചിയൂർ ബാബു, പി. ശിവജി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുന്നേറ്റം ബിജെപിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. മുസ്ലിംലീഗിന് നൽകിയ ഒരു വാർഡ് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചെടുത്തു.
Published : November 7, 2025 at 7:26 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായതോടെ, അവരെ നിസാരമായി കണ്ടിരുന്ന എൽഡിഎഫും ബിജെപിയും ഇപ്പോൾ കരുതലോടെയാണ് നീങ്ങുന്നത്. സ്ഥാനാർഥി ചർച്ചകൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലായിട്ടും, കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സിപിഎം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ 101 സീറ്റുകളിൽ 75 വാർഡുകളിലാണ് സിപിഎം മത്സരിക്കുന്നത്.
സിപിഎം: ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാർ മത്സരരംഗത്ത്
സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ മൂന്ന് ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി. മുൻ മേയറും വഞ്ചിയൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ ശ്രീകുമാർ, പാളയം ഏരിയ സെക്രട്ടറി വഞ്ചിയൂർ ബാബു, വിളപ്പിൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശിവജി എന്നിവരാണ് സ്ഥാനാർഥികളാകുന്നത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഈ പ്രധാന തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. എൽഡിഎഫിൽ സിപിഐക്ക് 17 വാർഡുകളും കേരള കോൺഗ്രസ് എം മൂന്ന് സീറ്റുകളിലും കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ഒരു സീറ്റിലും ലഭിക്കും. കോൺഗ്രസ് എസ്, ആർജെഡി, എൻസിപി എന്നീ പാർട്ടികൾക്കും ഓരോ സീറ്റാണ് നൽകുക.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ആശങ്ക
ഇത്തവണ ഭരണത്തിലെത്താമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയ ബിജെപി, കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള പ്രചാരണത്തിൽ അല്പം പതറിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് ശക്തമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ബിജെപിക്കായിരിക്കുമെന്ന പാഠം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമത്തുനിന്ന് ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചതാണ്. അതിനാൽ കരുതലോടെയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി നിർണയം നടത്തുന്നത്. കൗൺസിലർ തിരുമല അനിലിൻ്റെ മരണവും, ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന വക്താവ് എംഎസ് കുമാറിൻ്റെ വിമത സ്വരവും ഉയർത്തുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടന്നുള്ള സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിനാണ് ബിജെപി നീക്കം നടത്തുന്നത്.
ഈ വിഷയത്തിൽ ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വം സജീവമായി രംഗത്തുള്ളത് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് ആശ്വാസമേകുന്നുണ്ട്. ആർഎസ്എസ് നടത്തിയ സർവേ കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക. അതിനിടെ കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം ഘട്ട സ്ഥാനാർഥികളെക്കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ 79 സ്ഥാനാർഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏഴ് സീറ്റുകളിൽക്കൂടി മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ളത്.
നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് മുരളീധരൻ
നേമം നിയോജകമണ്ഡലം കോർ കമ്മിറ്റി അംഗവും കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ മണക്കാട് സുരേഷിൻ്റെ രാജി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അമർഷം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേമം വാർഡിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് നേമം ഷജീറിന് സീറ്റ് നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സുരേഷ് കോർ കമ്മിറ്റി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നേടിയ മുൻതൂക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നതിൽ പാർട്ടി അണികളിലാകെ അമർഷം പുകയുകയാണ്. സുരേഷിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി വേണമെന്ന അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, ഇത്തരം ഭീഷണികൾക്കൊന്നും വഴങ്ങില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാർഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സുരേഷിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. അതേസമയം, മുസ്ലിംലീഗിന് കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പൗണ്ട കടവ് വാർഡ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചെടുത്തു. പകരം ലീഗിന് എവിടെ സീറ്റ് നൽകും എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ കുഴക്കുന്നത്. അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ ലീഗ് നേതൃത്വം തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.
കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച 16 സ്ഥാനാർഥികൾ
കോൺഗ്രസ് അവസാനം പ്രഖ്യാപിച്ച 16 അംഗ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
- വാർഡ് 48 ജഗതി: കെ വി രാംകുമാർ
- വാർഡ് 83 തമ്പാനൂർ: ആർ ഹരികുമാർ
- വാർഡ് 70 പൂന്തുറ: ശ്രുതിമോൾ
- വാർഡ് 79 ശ്രീവരാഹം: രജനി വി നായർ
- വാർഡ് 83 പെരുന്താന്നി: ഒ കോമളവല്ലി
- വാർഡ് 84 ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം: പിഎസ് ശാലിനി
- വാർഡ് 86 വഞ്ചിയൂർ: ജി ഗിരീഷ്കുമാർ
- വാർഡ് 90 വെട്ടുകാട്: ടിൻ്റു സെബാസ്റ്റ്യൻ
- വാർഡ് 64 വെങ്ങാനൂർ: ലതിക എസ്
- വാർഡ് 67 ഹാർബർ: നിസാബീവി എൽ
- വാർഡ് 11 ശ്രീകാര്യം: വിഎസ് ബിന്ദു
- വാർഡ് 52 മുടവൻമുഗൾ: എച്ച് ബേബി
- വാർഡ് 57 പാപ്പനംകോട്: പി എ രാജേഷ്
- വാർഡ് 63 പൂങ്കുളം: എം പ്രസാദ്
- വാർഡ് 82 ഫോർട്ട്: വി മുത്തുകൃഷ്ണൻ
- വാർഡ് 89 ചാക്ക: സി ജയചന്ദ്രൻ
