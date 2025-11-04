ETV Bharat / state

തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടാം പട്ടികയായി; നേമം ഷജീറും മണ്ണാമ്മൂല രാജേഷും സ്ഥാനാർഥികൾ

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 15 സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വനിതകൾക്കും കലാ-സാംസ്‌കാരിക വിഭാഗത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം

DCC President N Sakthan Youth Congress Nemom Shajeer Kerala Local Body Election 2025 Pre election campaign
നേമം ഷജീർ, മണ്ണാമ്മൂല രാജേഷ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എൻ ശക്തൻ പുറത്തുവിട്ടു. 15 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതിയ പട്ടിക കൂടി വന്നതോടെ, 101 സീറ്റുകളുള്ള കോർപ്പറേഷനിൽ കോൺഗ്രസിന് ആകെ 63 സ്ഥാനാർഥികളായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നേ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി പ്രചാരണരംഗത്ത് മുന്നേറാനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്.

ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യങ്ങൾ

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 15 അംഗ പട്ടികയിലെ പ്രധാനി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായ നേമം ഷജീർ ആണ്. ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള നേമം വാർഡിലാണ് ഷജീർ ജനവിധി തേടുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നേരിട്ട് മത്സരരംഗത്ത് എത്തുന്നത് യുവ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

കെപിസിസി കലാ-സാംസ്‌കാരിക വിഭാഗമായ സംസ്‌കാര സാഹിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ മണ്ണാമ്മൂല രാജേഷ് ആണ് തുരുത്തുംമൂല വാർഡിലെ സ്ഥാനാർഥി. സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകുമെന്നും പൊതുരംഗത്ത് പരിചയസമ്പന്നരായവരെ രംഗത്തിറക്കുന്നത് മത്സരത്തിന് ചൂടുപകരുമെന്നും പാർട്ടി കരുതുന്നു.

വനിതകൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം

ഈ പട്ടികയിൽ യുവജന നേതാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണന്തലയിലെ സിറ്റിങ് കൗൺസിലർ വനജ രാജേന്ദ്രബാബുവിനെ അവരുടെ സ്വീകാര്യത കണക്കിലെടുത്ത് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചു. വനിതകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കെ ശൈലജ (ചെമ്പഴന്തി), ഹേമ സിഎസ് (കരുമം), ഐ രഞ്ജിനി (വെള്ളാർ), രേഷ്മ യുഎസ് (കളിപ്പാൻകുളം), വിജി പ്രവീണ സുനിൽ (അമ്പലത്തറ) എന്നിവരെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വനിതാ സംവരണ വാർഡുകൾക്ക് പുറമെ പൊതു വാർഡുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം നൽകാനുള്ള കോൺഗ്രസ് നിലപാടിൻ്റെ തുടർച്ചയാണിത്.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികൾ

വാർഡ് 2 സൈനീക് സ്‌കൂൾ: ജി രവീന്ദ്രൻനായർ

വാർഡ് 5 ഞാണ്ടൂർകോണം: പി ആർ പ്രദീപ്

വാർഡ് 8 ചെമ്പഴന്തി: കെ ശൈലജ

വാർഡ് 13 മണ്ണന്തല: വനജ രാജേന്ദ്രബാബു (സിറ്റിങ് കൗൺസിലർ)

വാർഡ് 17 തുരുത്തുംമൂല: മണ്ണാമ്മൂല രാജേഷ്

വാർഡ് 44 വലിയവിള: വി മോഹനൻ തമ്പി

വാർഡ് 54 നേമം: നേമം ഷജീർ

വാർഡ് 56 മേലാംകോട്: ജി പത്മകുമാർ

വാർഡ് 60 കാലടി: സുധി എസ്

വാർഡ് 61 കരുമം: ഹേമ സിഎസ്

വാർഡ് 68 വെള്ളാർ: ഐ രഞ്ജിനി

വാർഡ് 74 കളിപ്പാൻകുളം: രേഷ്മ യുഎസ്

വാർഡ് 75 കമലേശ്വരം: എ ബിനുകുമാർ

വാർഡ് 95 ചെറുവയ്ക്കൽ: കെഎസ് ജയകുമാർ

വാർഡ് 96 അമ്പലത്തറ: വിജി പ്രവീണ സുനിൽ

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 48 സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസ്, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 15 പേരെക്കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആകെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ എണ്ണം 63 ആയി. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ 51 സീറ്റുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശക്തമായ നീക്കമാണ് പാർട്ടി നടത്തുന്നതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. തലസ്ഥാന നഗരസഭയുടെ ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള അണിയറ നീക്കങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സജീവമാണ്.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളേക്കാൾ വളരെ നേരത്തെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പ്രചാരണരംഗത്ത് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് മുന്നണികൾ സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ തുടരുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ പല വാർഡുകളിലും വീടുകയറിയുള്ള പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ നീക്കം പ്രതിപക്ഷത്തിന് സമ്മർദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇനി 38 സീറ്റുകളിലാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത്. ഈ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. ഉടൻ തന്നെ മൂന്നാം ഘട്ട പട്ടികയും പുറത്തിറക്കാനാകുമെന്നാണ് ഡിസിസി നേതൃത്വം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി കോർപറേഷൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത്തവണ തീ പാറുന്ന പോരാട്ടത്തിനാകും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.

Also Read:- വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം: റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകകളുടെ പിന്തുണ അഭ്യര്‍ഥിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ

TAGGED:

DCC PRESIDENT N SAKTHAN
YOUTH CONGRESS NEMOM SHAJEER
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
PRE ELECTION CAMPAIGN
CORPORATION CONGRESS LIST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.