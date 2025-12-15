Kerala Local Body Elections2025

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ യുഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു പിന്തള്ളപ്പെട്ടത് 76 വാര്‍ഡുകളില്‍; ബിജെപി 23, എല്‍ഡിഎഫ് 16 ഇടത്തും മൂന്നാമത്

യുഡിഎഫ് 67 വാര്‍ഡുകളില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. എന്നാല്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ എന്‍ഡിഎ 23 വാര്‍ഡുകളില്‍ മൂന്നാമതായി എന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

Thiruvananthapuram Corporation Poll Analysis
തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (ETV Bharat)
December 15, 2025

യുഡിഎഫ് 67 വാര്‍ഡുകളില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. എന്നാല്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ എന്‍ഡിഎ 23 വാര്‍ഡുകളില്‍ മൂന്നാമതായി എന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവില്‍ ഭരണ പക്ഷമായിരുന്ന എല്‍ഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ ബിജെപിക്കും പിന്നിലാണ്. 16 ഇടങ്ങളിലാണ് എല്‍ഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയത്. ബിജെപി തേരോട്ടത്തിലാണ് മിക്കയിടത്തും യുഡിഎഫ് പിന്നിലേക്കു പോയത്. എല്‍ഡിഎഫ്-എന്‍ഡിഎ പോരാട്ടം കടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് മൂന്നാമതായി.


കഴക്കൂട്ടം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ കാട്ടായിക്കോണം, ഞാണ്ടൂര്‍കോണം, പൗഡിക്കോണം, ചേങ്കോട്ടുകോണം, കാര്യവട്ടം, പാങ്ങപ്പാറ, ചെല്ലമംഗലം, മണ്ണന്തല, ഉള്ളൂര്‍, മെഡിക്കല്‍കോളജ്, ഗൗരീശപട്ടം, അണമുഖം, ചെറുവയ്ക്കല്‍, അലത്തറ, കുഴിവിള, പൗണ്ട്കടവ്, കുളത്തൂര്‍, ആറ്റിപ്ര വാര്‍ഡുകളിലും വട്ടിയൂര്‍കാവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ അമ്പലംമുക്ക്, തുരുത്തുംമൂല, നെട്ടയം, കാച്ചാണി, വാഴോട്ടുകോണം, കൊടുങ്ങാനൂര്‍, വട്ടിയൂര്‍കാവ്, കാഞ്ഞിരംപാറ, പേരൂക്കട, ശാസ്തമംഗലം, പാങ്ങോട്, തിരുമല, വലിയവിള, തൃക്കണ്ണാപുരം, പുന്നയ്ക്കാമുകള്‍, മുടവന്‍മുഗള്‍, നേമം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ മേലാംകോട്, പൂജപ്പുര, തൈക്കാട്, വലിയശാല, ആറന്നൂര്‍, മുടവന്‍മുഗള്‍, എസ്റ്റേറ്റ്, പൊന്നുമംഗലം, പാപ്പനംകോട്, കരമന, നെടുങ്കാട്, കരുമം, പുഞ്ചക്കരി, പൂങ്കുളം, വെള്ളാര്‍, തിരുവല്ലം, അമ്പലത്തറ, ആറ്റുകാല്‍, കളിപ്പാന്‍കുളം, കമലേശ്വരം തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വള്ളക്കടവ്, ശ്രീവരാഹം, മണക്കാട്, ചാല, ഫോര്‍ട്ട്, പെരുന്താന്നി, ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം, കണ്ണമ്മൂല, ചാക്ക, കരിക്കകം, കടകംപള്ളി വാര്‍ഡുകളിലുമാണ് യുഡിഎഫ് മൂന്നാമതെത്തിയത്.

ബിജെപി അവരുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായി കരുതുന്ന കഴക്കൂട്ടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കഴക്കൂട്ടം, ശ്രീകാര്യം, പൗണ്ട്കടവ്, പള്ളിത്തുറ വട്ടിയൂര്‍കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ കിണവൂര്‍, നാലാഞ്ചിറ, പട്ടം, കേശവദാസപുരം, കുന്നുകുഴി, നന്തന്‍കോട്, തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ പാളയം, നേമം മണ്ഡലത്തിലെ പുഞ്ചക്കരി, കോവളം മണ്ഡലത്തിലെ ഹാര്‍ബര്‍, തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ പൂന്തുറ, പുത്തന്‍പള്ളി, ബീമാപള്ളി, വലിയതുറ, വള്ളക്കടവ്, തമ്പാനൂര്‍, വഞ്ചിയൂര്‍, കണ്ണമ്മൂല, പേട്ട, വെട്ടുകാട് വാര്‍ഡുകളിലാണ് ബിജെപി മൂന്നാമതായത്.

സിപിഎമ്മിൻ്റെ സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ ആയ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിലെ സൈനിക്‌സ്‌കൂള്‍, ചന്തവിള, ചെമ്പഴന്തി, ആക്കുളം സിപിഎം എംല്‍ എ വികെ പ്രശാന്ത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വട്ടിയൂര്‍കാവിലെ കുടപ്പനക്കുന്ന്, കവടിയാര്‍, കുറവന്‍കോണം, ചെട്ടിവിളാകം, ഇടവക്കോട്, ജഗതി രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിലെ ഗതാഗതമന്ത്രിയായിരുന്ന ആൻ്റണി രാജു പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ പുത്തന്‍പള്ളി, മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടിയുടെ മണ്ഡലമായ നേമത്തെ നേമം, കാലടി, തിരുവല്ലം, വെങ്ങാനൂര്‍ വാര്‍ഡുകളിലാണ് സിപിഎം മൂന്നാമതെത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലെ ഉയര്‍ന്ന ഭൂരിപക്ഷം ബീമാപള്ളി വാര്‍ഡില്‍ നിന്നു യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി വിജയിച്ച മുസ്ലീംലീഗിലെ സജീന ടീച്ചറിനാണ്. എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിച്ച ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ ലീഗിലെ ഷിഫ നാസിമിനെ 3151 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് അവര്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം ചന്തവിളയില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ച എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി അനു ജി പ്രഭയ്ക്കാണ്-2 വോട്ട്. കോണ്‍ഗ്രസിലെ സിമി എസ് നായരെയാണ് അവര്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അനു ജി പ്രഭ 1319 വോട്ടും സിമി എസ് നായര്‍ 1317 വോട്ടും നേടി.

Also Read: ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം സംസ്ഥാനത്തില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്‍; 2026 ല്‍ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിലെത്തും

