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ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്: വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് ബിജെപി കൗൺസിലര്‍മാർ; ചട്ടലംഘനമുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി സിപിഎം

കോർപ്പറേഷനിലെ 20 ബിജെപി അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പല ദൈവങ്ങളുടേയും ബലിദാനികളുടേയും പേരിലാണെന്നും അസാധുവാക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം കൗൺസിലർ എസ് പി ദീപക് ആണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്

Thiruvananthapuram Corp BJP Councillors Retake Oath
രണ്ടാമത് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുശേഷം കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ മേയര്‍ വി വി രാജേഷിനൊപ്പം (Facebook)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 7:04 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ ദൈവങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ബിജെപി കൗൺസിലർമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെ വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കൗൺസിലര്‍മാർ. കോർപ്പറേഷനിലെ 20 ബിജെപി അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പല ദൈവങ്ങളുടേയും ബലിദാനികളുടേയും പേരിലാണെന്നും അസാധുവാക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം കൗൺസിലർ എസ് പി ദീപക് ആണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കോർപ്പറഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആശാ നാഥ്, ചെമ്പഴതന്തി ഉദയൻ, ഗോപകുമാർ അടക്കമുള്ളവരാണ് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പ്രതിപക്ഷം പങ്കെടുത്തില്ല. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൽഡിഎഫ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകി.

നാല് ആഴ്ചയ്ക്കകം അംഗങ്ങൾ വീണ്ടും ചട്ടപ്രകാരം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്നും അതുവരെ കൗൺസിൽ അംഗമെന്ന അധികാരമുണ്ടാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോ, ദൈവനാമത്തിലോ വേണം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനെന്നും ദൈവം എന്ന പദത്തിന് പഞ്ചായത്ത് രാജ്, മുനിസിപ്പൽ ചട്ടങ്ങളിൽ നിർവചനമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കാപ്പ കേസിൽ ജയിലിലായ സുഗതൻ്റെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ കോടതി അസാധുവാക്കി. ഇദ്ദേഹം രണ്ടാമത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടില്ല.

കുറിവരച്ചാലും കുരിശ് വരച്ചാലും കുമ്പിട്ട് നിസ്‌കരിച്ചാലും കാണുന്നതും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് കരുണാമയനാം ദൈവമൊന്ന് എന്ന എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ മലയാള സിനിമ ഗാനം പരാമർശിച്ചാണ് കോടതി പല ദൈവങ്ങലുടെ പേരിലുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ അസാധുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിച്ചില്ലെന്ന് സിപിഎം

കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എസ് പി ദീപക് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്കാണ് കൗൺസിലര്‍മാരെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതി നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും എന്നാൽ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിച്ചത് മേയർ വി വി രാജേഷാണെന്നും ഇത് ചട്ടലംഘനമാണെന്നും ദീപക് വ്യക്തമാക്കി.

വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവർ

ചെമ്പഴന്തി ഉദയൻ (വാർഡ് നാല്), വിഷ്ണു മോഹൻ (വാർഡ് ആറ്), സൂര്യ വിഎസ് (വാർഡ് ഏഴ്), പാപ്പനംകോട് സജി (വാർഡ് ഒമ്പത്), ആർ സി ബീന (വാർഡ് 10), ആശാനാഥ് ജി എസ് (ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ) (വാർഡ് 11), വയൽക്കര രതീഷ് (വാർഡ് 12), വിനോദ് ആർ (വാർഡ് 13), ഗോപകുമാർ (വാർഡ് 14), ശ്രുതി എസ് എസ് (വാർഡ് 15), വി ഗിരി (വാർഡ് 16), സരിത പി (വാർഡ് 17), ഹരികുമാർ എസ് (വാർഡ് 18), ദീപ എസ് നായർ (വാർഡ് 19), സുകന്യ ഒ (വാർഡ് 20), ജയ രാജീവ് (വാർഡ് 21), സുനിൽ എസ് എസ് (വാർഡ് 22), അഡ്വ. മിനി പി എസ് (വാർഡ് 23) തുടങ്ങിയവരാണ് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

TAGGED:

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