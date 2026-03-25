ETV Bharat / state

എൽഡിഎഫിന് ഹാട്രിക് ഉറപ്പിക്കാൻ ബിജെപി കൂട്ട്? ട്വൻ്റി- 20 വഴി വോട്ട് മറിക്കാൻ നീക്കമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതമെന്ന ബിജെപി അജണ്ടയ്ക്ക് സിപിഎം കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു. പ്രതിരോധിക്കാൻ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള വിവാദം കോൺഗ്രസ് ആയുധമാക്കും. സംസ്ഥാനവ്യാപക ഡീൽ അസാധ്യമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധൻ.

പിണറായി വിജയൻ, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 25, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ചൂടുപിടിച്ചതോടെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും സിപിഎം - ബിജെപി ഡീൽ ഉണ്ടെന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണത്തിൽ പതറി ബിജെപി, സിപിഎം നേതൃത്വങ്ങൾ. ബിജെപി സഹായത്തോടെ മൂന്നാമതും എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള മാർഗമാണ് ഇതിലൂടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം. സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നാം മുന്നണിയെന്ന നിലയിൽ എൻഡിഎ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പോരാട്ടത്തിനിറക്കിയ സ്ഥാനാർഥികളെ ചൂണ്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം കടുപ്പിക്കുന്നത്.

ഇത്തവണ എൻഡിഎയിലെത്തിയ, സംസ്ഥാനത്ത് നിർണായക സ്വാധീനമില്ലാത്ത ട്വൻ്റി-20 പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റ് വിട്ടു നൽകിയ നടപടി ബിജെപി വോട്ടുകൾ സിപിഎമ്മിന് മറിച്ചു നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതെന്ന ആരോപണമാണ് കോൺഗ്രസ് കടുപ്പിക്കുന്നത്.

വോട്ട് മറിക്കൽ ബിജെപി മുദ്രാവാക്യം നടപ്പാക്കാൻ: കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതമെന്ന ബിജെപി മുദ്രാവാക്യം നടപ്പാക്കാൻ സിപിഎം കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിനായി സിപിഎം - ബിജെപി രാഷ്ട്രീയധാരണ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യുഡിഎഫ് വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യസഭയിലും ലോക്‌സഭയിലുമടക്കം കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തണമെന്ന ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ പറയുന്നു. അതിനായി ദേശീയ തലത്തിൽ ശക്തിക്ഷയം സംഭവിച്ച സിപിഎമ്മിൻ്റെ കേരള നേതൃത്വവുമായി സംഘപരിവാർ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ലോക്‌സഭയിൽ എത്തുന്നതും ബിജെപിയെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്ത് വില കൊടുത്തും കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെടണമെന്ന തന്ത്രമാണ് ബിജെപി പുറത്തെടുക്കുന്നതെന്നും അടവുനയമെന്ന പേരിട്ട് സിപിഎം ഇക്കാര്യത്തിന് പച്ചക്കൊടി കാട്ടുന്നുവെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള വിവാദം: പ്രചാരണത്തിൽ ഊർജിതമാക്കാൻ കോൺഗ്രസ്: എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള പ്രചാരണരംഗത്ത് കൂടുതൽ ഊർജിതമായി ഉന്നയിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഇതോടെ ബിജെപി - സിപിഎം കക്ഷികളുടെ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡീൽ താഴേത്തട്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ പ്രയാസകരമാവുമെന്നാണ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറയുന്നത്.

ശബരിമലയിൽ സ്വർണക്കൊള്ള നടത്തിയവർക്ക് സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം വോട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം. സിപിഎം നേതാവായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിനെതിരെ പാർട്ടി നടപടിയെടുക്കാതിരുന്നതും കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഡീൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നടപ്പാക്കുക അസാധ്യം: ഡോ. ജി ഗോപകുമാർ: ബിജെപിക്ക് താത്പര്യം ഇടതുപക്ഷം വരുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ സിപിഎം - ബിജെപി ഡീൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടപ്പാക്കുക അസാധ്യമാണെന്നും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. ജി ഗോപകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കോന്നി, റാന്നി, തൃപ്പൂണിത്തുറ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത് സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കേഡർ സംവിധാനത്തിലുള്ള പാർട്ടികളായ ബിജെപിക്കും സിപിഎമ്മിനും ഇത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കാനാവില്ല. അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ ബിജെപി ദുർബലപ്പെടും. ഇത്തവണ സോഷ്യൽ എൻജിനിയറിങ് സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണെന്നും കേരളത്തിൽ ഭരണവിരുദ്ധവികാരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

CONGRESS AGAINST LDF NDA
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
UDF ELECTION CAMPAIGN KERALA
SABARIMALA GOLD SCAM ISSUE
CPM BJP DEAL ALLEGATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.