ചാല സ്വർണക്കവർച്ച: പിടിച്ചെടുത്തത് 448 ഗ്രാം സ്വർണം, വയനാട്ടില് പിടിയിലായ പ്രതികളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കും
നവംബര് 12ന് രാത്രി 10.30നാണ് കവർച്ച നടക്കുന്നത്. ചാല മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമയും മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയുമായ നന്ദകുമാറാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് ഇരയായത്.
Published : November 15, 2026 at 10:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചാലയിൽ ജ്വലറി ഉടമയിൽ നിന്നും സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ ആറ് പേർ അറസ്റ്റിൽ. നാല് പേർ വയനാട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് പേർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുമാണ് പിടിയിലായത്. അനൂപ്, അനിൽ, വിനോദ്, രാജീവ് എന്നിവര് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിയിലായത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ നിന്ന് 448 ഗ്രാം സ്വർണം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചയാൾക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
കവർച്ചക്ക് പിന്നിൽ ബിസിനസ് തർക്കമാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പ്രതികളിൽ രണ്ട് പേർ ചാലയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരാണ്. ഇവർ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ പ്രകാരമാണ് മറ്റ് നാല് പേർ കൂടെ കവർച്ചയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത്. സ്വർണം കവർന്നതിന് ശേഷം സംഘം കാറുമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആദ്യം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്ന സംഘം പിന്നീട് ബെംഗളൂരുവിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വയനാട് ഭാഗത്തേക്കും എത്തുകയായിരുന്നു.
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ഇതിനിടെ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം വളഞ്ഞ് പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പ്രതികളിൽ ഓരാൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. പ്രതികളുമായി പൊലീസ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണത്തിന് ഏകദേശം 2.6 കിലോ കോടി രൂപ വിലമതിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടിയാലയവരുടെ പങ്കും പൊലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യലിന് ശേഷം വ്യക്തത വരുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ചാല മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമയും മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയുമായ നന്ദകുമാറാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് ഇരയായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യഴാഴ്ച രാത്രി 10.30ന് കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ച് കട പൂട്ടിയ ശേഷം സ്വർണവുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് സംഭവം. ചെന്തിട്ട എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലെ ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നുപോകുമ്പോൾ പിന്നാലെയെത്തിയ സംഘം തടഞ്ഞുനിർത്തി സ്വർണം അടങ്ങിയ ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.
നന്ദകുമാറിൻ്റെ മകൻ ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് ബൈക്കുകളിലായി എത്തിയ മൂന്ന് പേരാണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. ഒരു ബൈക്കിൽ രണ്ടുപേരും രണ്ടാമത്തെ ബൈക്കിൽ ഒരാളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കറുപ്പും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള ഹോണ്ട സിബി 350 മോഡൽ ബൈക്കിലും ഒരു ബുള്ളറ്റിലുമാണ് മോഷ്ടാക്കൾ എത്തിയത്. അക്രമികൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശരീരത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ബാഗ് അക്രമികൾ വലിച്ചുപറിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു.
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