തലസ്ഥാനത്തെ നയിക്കാൻ വിവി രാജേഷ്; ആശാനാഥ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർഥി, തീരുമാനം ചർച്ചകള്ക്കൊടുവിൽ
കൗണ്സിലര്മാരില് നിന്ന് അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞശേഷം പാര്ട്ടിയില് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള വിശദ ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മേയറായി ബിജെപി വിവി രാജേഷിനെ നിശ്ചയിച്ചത്. നാല്പ്പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിലാണ് രാജേഷ് മേയര് സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്.
Published : December 25, 2025 at 5:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തെ ഇനി ബിജെപിയുടെ വിവി രാജേഷ് നയിക്കും. വിവി രാജേഷ് തിരുവനന്തപുരം മേയർ സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം. ആശാനാഥിനെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുമെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖറിന്റെ തീരുമാനം കൗണ്സിലര്മാരെ അറിയിച്ചത്.
എ ബി വിപിയിലൂടെ പൊതു പ്രവര്ത്തന രംഗത്തെത്തിയ വിവി രാജേഷ് എ ബി വിപിയുടെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക് പ്രസിഡണ്ടായിരുന്നു . യുവമോര്ച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ടായതോടെയാണ് കേരളമെമ്പാടും അറിയുന്ന നേതാവായത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയില് രാജേഷ് ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലേക്കായിരുന്നു.
പൂജപ്പുര വാര്ഡില് നിന്ന് 2010 ലും 2015 ലും വി വി രാജേഷ് ജയിച്ചു കയറി. രണ്ടു തവണയും പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്ന ബിജെപിയുടെ കൗണ്സിലിലെ തീപ്പൊരി നേതാവായിരുന്നു വി വി രാജേഷ്.ആര്യാ രാജേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണ സമിതിക്കെതിരെ ഗൗരവ തരമായ അഴിമതിയാരോപണങ്ങള് തെളിവുകളടക്കം പുറത്തു കൊണ്ടു വരുന്നതില് വി വി രാജേഷ് മുന് നിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. കോര്പ്പറേഷന് അഴിമതികള്ക്കെതിരെ അതിശക്തമായ സമരപരമ്പരകള്ക്കാണ് പിന്നീട് കൗണ്സിലര്മാരും ബിജെപിയും നേതൃത്വം നല്കിയത്. 2025 ല് പൂജപ്പുര വനിതാ സംവരണമായപ്പോള് പാര്ട്ടി വി വിരാജേഷിനെ കൊടുങ്ങാനൂരില് മല്സരിപ്പിച്ചു.
ഇതിനിടയില് മൂന്ന് തവണ നിയമസഭയിലേക്കും മല്സരിച്ചു. ആദ്യം വട്ടിയൂര്ക്കാവിലും നെടുമങ്ങാടും മല്സരിച്ച വി വി രാജേഷ് മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ച വെച്ചു. 2021 ല് വട്ടിയൂര്ക്കാവില് 29 ശതമാനത്തോളം വോട്ടുകള് നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്താനും രാജേഷിനായി. ഇക്കാലത്തിനിടെ പാര്ട്ടിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി , വക്താവ് സ്ഥാനങ്ങളും വി വിരാജേഷ് വഹിച്ചു. പാര്ലമെന്ററി രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ രംഗത്തും സമരരംഗത്തും ഒരു പോലെ പരിചയമുള്ള രാജേഷിനെ കൃത്യമായ കണക്കു കൂട്ടലുകളോടെയാണ് പാര്ട്ടി കേരളത്തിലെ ആദ്യ മേയറായി പരിഗണിച്ചത്.
101 അംഗ കൗണ്സിലില് 50 അംഗങ്ങളുള്ള ബിജെപിക്ക് ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷത്തേയാണ് നേരിടാനുള്ളത്. ഭരണ പരിചയത്തോടൊപ്പം കൗണ്സില് നടപടി ക്രമങ്ങളിലുള്ള അവഗാഹം, രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞത എന്നിവയും രാജേഷിന് അനുകൂല ഘടകങ്ങളായി.തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ മേയറെന്ന നിലയില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുമായും മറ്റും നിരന്തരം ചേര്ന്നു പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പാര്ട്ടി നിലപാട് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന് രാജേഷിന് കഴിയുമെന്ന് പാര്ട്ടി കണക്കു കൂട്ടുന്നു.
മേയര്സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മുന് ഡി ജി പി ആര് ശ്രീലേഖക്ക് വരുന്ന നിയമ സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉറച്ച സാധ്യതാ മണ്ഡലമായ വട്ടിയൂര്ക്കാവില് സീറ്റ് നല്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കരുമം വാര്ഡില് നിന്ന് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആശാ നാഥാണ് ബിജെപിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് സ്ഥാനാര്ത്ഥി.
ആര് ശ്രീലേഖ മേയറാകും എന്നായിരുന്നു പൊതുവേ മാധ്യമ വാര്ത്തകള്. എന്നാല് ശ്രീലേഖ മേയർ ആകുന്നതിൽ ഒരു വിഭാഗം എതിർപ്പുയർത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവി രാജേഷിനെ തിരുവനന്തപുരം മേയർ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചത്. മേയര് ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസില് മേയർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ആർ ശ്രീലേഖ മധുരം നൽകി സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു.
മേയര് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് കരമന ജയനും സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ എസ് സുരേഷും ആര് ശ്രീലേഖയുടെ വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങള് ധരിപ്പിച്ചു. പാര്ട്ടി തീരുമാനം അംഗീകരിക്കണമെന്നും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം വലിയ റോള് നിറവേറ്റാനുണ്ടെന്നും നേതാക്കള് ആര് ശ്രീലേഖയെ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഐ പി എസ് ഓഫീസറും ആദ്യ വനിതാ ഡിജിപിയുമായ ശ്രീലേഖ അടുത്തിടെയാണ് ബിജെപിയില് ചേര്ന്നത്. നിലവില് പാര്ട്ടി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷ കൂടിയാണ് ശ്രീലേഖ.
ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് മേയർ സ്ഥാനാർഥി സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമാനമായത്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ മേയർ സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ബിജെപിയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായിരുന്നു. വിവി രാജേഷിനായി നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം രൂപപ്പെട്ടതോടെയാണ് ശ്രീലേഖയെ നേതാക്കള് നേരിട്ടെത്തി കാര്യങ്ങള് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്.
നാല് പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന ഇടതുകോട്ട തകർത്താണ് അൻപത് സീറ്റുമായി ബിജെപി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ചത്. സീറ്റ് ഇരട്ടിയാക്കി യുഡിഎഫും മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ജനവിധി ബിജെപിയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ബിജെപിക്ക് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം ലഭിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭരണം നിലനിർത്താമെന്ന് കരുതിയ എൽഡിഎഫിന് ഇത്തവണ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. സിറ്റിങ് വാർഡുകൾ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിലെ വാർഡുകളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിക്കെതിരായെ വികാരം മറികടക്കാൻ ഇറക്കിയ പുതിയ സ്ഥാനാർഥികളും വാർഡ് വിഭജനവും തുണച്ചില്ല. തീരദേശ വാർഡുകൾ യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നതോടെ 2020ൽ പത്ത് സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയ യുഡിഎഫിന്റേത് വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനില് മേയർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മുൻ എംഎൽഎ കെ എസ് ശബരീനാഥനാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മേരി പുഷ്പവും. പുന്നക്കാമുഗൾ കൗൺസിലറും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ആർ പി ശിവജിയാണ് എൽഡിഎഫിന്റെ മേയർ സ്ഥാനാർഥി.
