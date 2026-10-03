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തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് റിയാദിലേക്കും ബഹ്‌റൈനിലേക്കും നേരിട്ട് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ

ഒക്ടോബർ 27 മുതലാണ് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുക.

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Representative image (ANI)
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By PTI

Published : October 3, 2026 at 3:03 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് റിയാദിലേക്കും ബഹ്‌റൈനിലേക്കും നേരിട്ട് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ. ഗൾഫ് മേഖലയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ഒക്ടോബർ 27 മുതലാണ് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുക.

2026 ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ റിയാദിലേക്കും ബഹ്‌റൈനിലേക്കും എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ് നേരിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും, ബുക്കിംഗുകൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിമാനത്താവളം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

തിരുവനന്തപുരത്തിനും സൗദി അറേബ്യൻ തലസ്ഥാനത്തിനും ഇടയിൽ നേരിട്ടുള്ള വിമാന കണക്റ്റിവിറ്റി എന്ന ദീർഘകാല ആവശ്യം പുതിയ റിയാദ് സർവീസ് പരിഹരിക്കുമെന്നും കേരളത്തിനും സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും ഇടയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം നൽകുമെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ദമാമിലേക്കുള്ള നിലവിലുള്ള പ്രതിദിന എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ സർവീസുകൾക്ക് പകരമായി ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്‌ചയിൽ മൂന്ന് തവണ റിയാദ് സർവീസ് നടത്തും. പുതിയ ബഹ്‌റൈൻ സർവീസ് വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്‌ചയിൽ രണ്ടുതവണ സർവീസ് നടത്തുമെന്നും വിമാനത്താവളം അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ദിവസേന ഗൾഫ് എയർ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

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തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നിലവിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് 250-ലധികം പ്രതിവാര വിമാന സർവീസുകൾ ഉണ്ട്, ഇവ ദുബായ്, അബുദാബി, ഷാർജ, ദോഹ, മസ്കറ്റ്, കുവൈറ്റ്, ദമാം തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കള്ളതാണ് .

പുതിയ സേവനങ്ങൾ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുകയും കേരളത്തിനും ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വ്യോമഗതാഗതം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ യാത്രാ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തിനും റിയാദിനും ഇടയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ യാത്രാ ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതിലൂടെ, സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതും താമസിക്കുന്നതുമായ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള വലിയ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് പുതിയ നേരിട്ടുള്ള റിയാദ് സർവീസ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അദാനി എയർപോർട്ട് ഹോൾഡിംഗ്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ വാഹനമായ TRV ഇൻ്റർർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (TIAL) ആണ് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇൻകുബേറ്ററായ അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാണ് ഇത്.

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