പൂരം കലക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് മടക്കിയ സംഭവം സ്വാഗതാർഹമെന്ന് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി
നേരത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് വിഷയത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ഗിരീഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി
Published : November 15, 2026 at 2:58 PM IST
തൃശൂർ: പൂരം കലക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് മടക്കിയ നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ഗിരീഷ് കുമാർ. റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് മടക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് വിഷയത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ഗിരീഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
റിപ്പോർട്ടിലെ അപാകതകളും ഏകപക്ഷീയമായ സമീപനവും മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുനരന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്താണ് യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമുക്ക് എല്ലാർക്കും നല്ല ധാരണയുണ്ട്. 2024ൽ എന്താണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ വന്നതാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. പിന്നീട് നടന്ന ചർച്ചകൾ എല്ലാം വഴിമാറിയുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നീട് പൊലീസ് ഇറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മേൽ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായി ഇറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് മനസിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ നടപടി ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിൻ്റെ മേൽ പഴിചാരി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നുവെന്നാണ് മന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്ന കാര്യം മന്ത്രിക്ക് മനസിലായതായും ഗിരീഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൂരം കലക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിൻ്റെ നിലപാട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് മടക്കിയ നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പൂരത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടച്ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത്കുമാറിനെതിരെ വളരെ ദുർബലമായ പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ 16 വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തിയ മറ്റ് പൊലീസുകാർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയെടുക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തതയില്ലായിരുന്നു.
തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിലെ 10 ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന, കലാപ ആഹ്വാനം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താൻ അനുമതി തേടിയായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്ന വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളും തെളിവുകളിൽ വ്യക്തതയും ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: എൽപിഎസ്ടി പ്രതിഷേധക്കാരെ മുഖ്യമന്ത്രി തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ല; സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എംവി ഗോവിന്ദന്