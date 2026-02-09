ETV Bharat / state

തിരുവല്ല സ്‌പാ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസ്; ഒരു പ്രതി കൂടി പിടിയില്‍, അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം

തിരുവല്ല സ്‌പായിൽ ജീവനക്കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസില്‍ ഒരാള്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍, ഇതോടെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികള്‍ മൂന്നായി, മറ്റ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള തെരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതം.

CCTV footage of the suspects threatening victim (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 9, 2026 at 11:01 AM IST

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല സ്‌പായിൽ ജീവനക്കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ കേസില്‍ ഒരു പ്രതി കൂടി പിടിയിലായി. നിരണം സ്വദേശി വരുണ്‍ ആണ് ആലുവയില്‍ നിന്ന് പിടിയിലായത്. ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി.

കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി കാപ്പ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മരണ സുബിൻ എന്ന സുബിൻ അലക്‌സാണ്ടർ, ബർലിൻ ദാസ് എന്നിവർ പിടിയിലായിരുന്നു. കേസിൽ മൊത്തം ആറ് പ്രതികളാണുള്ളത്. ബാക്കി മൂന്ന് പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ്. ഇവർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി. ഇവർ സംസ്ഥാനം വിട്ടതായും സൂചനയുണ്ട്. വരുണിന്‍റെ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ കൊച്ചിയിലാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് പ്രതിയെ ആലുവയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ അർധരാത്രിയുടെ പിടികൂടിയത്.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഉച്ചയോടെയാണ് ഗുണ്ടകൾ സ്‌പായിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ജീവനക്കാരിയെ ക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയായ മരണ സുവിനും സംഘവും പലതവണ സ്‌പായിലെത്തി ഗുണ്ടാ പിരിവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 50,000 നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. സ്‌പാ ഉടമ തുക നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇതോടെ സംഘം ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

പണം കിട്ടാതെ വന്നതോടെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ജീവനക്കാരിയെ വലിച്ചിഴച്ച് മുറിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ച ശേഷം ക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 25000 രൂപയും സംഘം കൈക്കലാക്കി.

സംഭവം പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൊന്ന് കളയുമെന്ന് ഗുണ്ടാ സംഘം ഭീഷണിയും മുഴക്കി. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ആദ്യം കേസ് നൽകാൻ ജീവനക്കാരി തയ്യാറാകാതിരുന്നത്. ഇതിനിടെ, സംഭവസമയം സ്‌പായിലുണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകയുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് പീഡനം നടത്തിയതെന്ന് അതിജീവിത വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഇവരിലേക്കും അവരുടെ ആണ്‍സുഹൃത്തിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും. ബിസിനസ് എതിരാളികള്‍ നല്‍കിയ ക്വട്ടേഷൻ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്നും തൻ്റെ ജീവനക്കാരില്‍ ചിലർ അതിന് കൂട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചു സ്‌പാ ഉടമയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കേസ് പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുമെന്നും പൊലീസിന് വീഴ്‌ചയുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേസില്‍ നിലവില്‍ ആറ് പേര്‍ പ്രതികളാണുള്ളതെന്നും കൂടുതല്‍ പ്രതികളുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും എസ്‌പി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

