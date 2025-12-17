Kerala Local Body Elections2025

'പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ' പാട്ടിനെതിരായ പരാതിയിൽ ഗൂഢലക്ഷ്യം, പ്രസാദ് കുഴിക്കാല സംഘടന വിട്ടയാൾ: തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ചെയര്‍മാന്‍

പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ പാട്ടിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയ പ്രസാദ് കുഴിക്കാല സംഘടന വിട്ടതാണെന്ന് തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ അഡ്വ.കെ ഹരിദാസ്.

Thiruvabharana patha samrakshana samithi chairman Adv. K Haridas (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 17, 2025 at 7:34 PM IST

പത്തനംതിട്ട : ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഏറെ വൈറലായ 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ, സ്വർണം ചെമ്പായ് മാറ്റിയേ…' പാട്ടിനെതിരെ നൽകിയിട്ടുള്ള പരാതിയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢ ലക്ഷ്യമുള്ളതായും പരാതി നല്‍കിയത് തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി അല്ലെന്നും തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ അഡ്വ. കെ ഹരിദാസ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്ന പേരിൽ റാന്നി സ്വദേശി പ്രസാദ് കുഴിക്കാലയാണ് പാരഡി പാട്ടിനെതരെ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്‍കിയത്. പ്രസാദ് കുഴിക്കാല സംഘടനയിൽ നിന്നും വിട്ടു പോയി പുതിയ സംഘടനയുണ്ടാക്കിയ ആളാണെന്നും സമിതി ഒരു കൂട്ടായ്‌മ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്വര്‍ണക്കൊള്ള അയ്യപ്പ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയാണ് പ്രധാനമെന്നും പരാതിക്ക് പിന്നില്‍ ചിലരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും കെ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിലെ കട്ടിളപാളിയും ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിലെ പാളികളുമെല്ലാം മോഷ്‌ടിച്ച സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാതെ ഒരു പാരഡി പാട്ടിനെതരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ്. സിപിഎം പാരഡി ഗാനത്തിനെതിരെ പരാതി നൽകിയതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തിരുവാഭര പാത സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പേരിൽ പരാതി നൽകിയത് വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാനോ ക്ഷേത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കാനോ അല്ലെന്നും കൊള്ള നടത്തിയവരെ സംരക്ഷിക്കാനും വെള്ള പൂശാനുമാണെന്നും അഡ്വ കെ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു.

അഡ്വ. കെ ഹരിദാസ് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

Also Read: 'പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ...' ഗാന വിവാദം; 'ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണ്, പാട്ട് കേട്ടാൽ ആസ്വദിക്കും': തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ

അതേസമയം പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ... പാട്ടിനെതിരെ തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നല്‍കുമെന്ന് സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. പാട്ടില്‍ പരസ്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനം ഉണ്ടായെന്നും പാട്ടിലൂടെ കോണ്‍ഗ്രസും മുസ്ലീംലീഗും ചേര്‍ന്ന് വര്‍ഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമിച്ചെന്നും നാളെ ചേരുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷമാകും പാര്‍ട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നല്‍കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മതങ്ങളെയോ, മതസ്ഥാപനങ്ങളെയോ ദൈവങ്ങളെയോ മറ്റും പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍റെ ചട്ടമുണ്ട്.

അത് പരസ്യമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോണ്‍ഗ്രസും ലീഗും ചേര്‍ന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇത്തരമൊരു പാട്ട് വോട്ടിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനമാണ്. പല സംഘടനകളും ഈ പാട്ടിനെതിരെ ഇതിനകം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പാട്ടുകള്‍ നാട്ടിലെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം തകര്‍ക്കുന്നതാണെന്നും ഈ പാട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി എവിടെയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പാര്‍ട്ടി പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും പാട്ടിനെതിരെ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്‍കിയ സംഘടനയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുമെന്നും രാജു എബ്രഹാം പറഞ്ഞു.

Also Read: 'വൃണപ്പെട്ടത് പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക്, കേസെടുത്താല്‍ നിയമപരമായി നേരിടും'; 'സ്വർണം കട്ടവനാരപ്പാ' ഗായകൻ ഡാനിഷ്

