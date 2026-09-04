ETV Bharat / state

തിരുവാഭരണ പേടകസംഘം ഗുരുസ്വാമി കുളത്തിനാലിൽ ഗംഗാധരൻപിള്ള അന്തരിച്ചു

വർഷങ്ങളായി തീരുവാഭരണ പേടക വാഹക സംഘത്തിലെ ഗുരുസ്വാമിയായിരുന്നു ഗംഗാധരൻപിള്ള.

KULATHINALIL GANGADHARAN PILLAI THIRUVABARANA GURUSWAMY SABARIMALA FORMER THIRUVABARANA GURUSWAMY
Kulathinalil Gangadharan Pillai (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 6:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല അയപ്പൻ്റെ തിരുവാഭരണ പേടകസംഘം കുളത്തിനാലിൽ ഗുരുസ്വാമി ഗംഗാധരൻപിള്ള (91) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യ സഹജമായ അസുഖമാണ് മരണകാരണം. വർഷങ്ങളായി തീരുവാഭരണ പേകട വാഹക സംഘത്തിലെ ഗുരുസ്വാമിയായിരുന്നു ഗംഗാധരൻപിള്ള.

18-ാം വയസിൽ അച്ഛൻ നാരായണപിള്ളക്ക് ഒപ്പമാണ് തിരുവാഭരണ പേടക വാഹക സംഘത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 20 വർഷത്തോളം ഗുരുസ്വാമിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 68 വർഷം തുടർച്ചയായി തിരുവാഭരണങ്ങൾ ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഗംഗാധരൻപിള്ളക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗംഗാധരൻപിള്ളയുടെ വാർധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതിയ ഗുരുസ്വാമിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. 2025 വരെ ഘോഷയാത്രക്ക് ആഭരണപ്പെട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങി ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു.

Also Read: ഇന്ത്യയിലാദ്യം നട തുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രം; ഐതീഹ്യവും ചരിത്രവും പേറുന്ന പുണ്യയിടം, സന്ദര്‍ശിക്കണം ജന്മാഷ്‌ഠമി ദിനത്തിൽ

TAGGED:

KULATHINALIL GANGADHARAN PILLAI
THIRUVABARANA GURUSWAMY
SABARIMALA
FORMER THIRUVABARANA GURUSWAMY
GANGADHARAN PILLAI PASSED AWAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.