തിരുവാഭരണ പേടകസംഘം ഗുരുസ്വാമി കുളത്തിനാലിൽ ഗംഗാധരൻപിള്ള അന്തരിച്ചു
വർഷങ്ങളായി തീരുവാഭരണ പേടക വാഹക സംഘത്തിലെ ഗുരുസ്വാമിയായിരുന്നു ഗംഗാധരൻപിള്ള.
Published : September 4, 2026 at 6:33 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല അയപ്പൻ്റെ തിരുവാഭരണ പേടകസംഘം കുളത്തിനാലിൽ ഗുരുസ്വാമി ഗംഗാധരൻപിള്ള (91) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യ സഹജമായ അസുഖമാണ് മരണകാരണം. വർഷങ്ങളായി തീരുവാഭരണ പേകട വാഹക സംഘത്തിലെ ഗുരുസ്വാമിയായിരുന്നു ഗംഗാധരൻപിള്ള.
18-ാം വയസിൽ അച്ഛൻ നാരായണപിള്ളക്ക് ഒപ്പമാണ് തിരുവാഭരണ പേടക വാഹക സംഘത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 20 വർഷത്തോളം ഗുരുസ്വാമിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 68 വർഷം തുടർച്ചയായി തിരുവാഭരണങ്ങൾ ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഗംഗാധരൻപിള്ളക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.
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ഗംഗാധരൻപിള്ളയുടെ വാർധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതിയ ഗുരുസ്വാമിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. 2025 വരെ ഘോഷയാത്രക്ക് ആഭരണപ്പെട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങി ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു.
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