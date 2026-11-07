തിരുനാവായ കുംഭമേള: അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും പ്രത്യേക സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ച് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി
കേരള മാര്ഗദര്ശക മണ്ഡലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നവംബര് 12 ന് മഹാമാഘ മഹോത്സവ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിക്കാനിരിക്കെ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു.THIRUNAVAYA MAHAMAGHAM CONTROVERSY
Published : November 7, 2026 at 2:33 PM IST
മലപ്പുറം: തിരുനാവായയിലെ മാഘ മഹോത്സവ സംഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്ക്കങ്ങളും വിവാദങ്ങളും തുടരുന്നതിനിടെ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ സംഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളെത്തുടര്ന്ന് ജുനാ അഖാഡയുടെ മഹാ മണ്ഡലേശ്വര് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതിക്കെതിരെ ഒരു വിഭാഗം സംഘാടകര് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.
കേരളത്തിന്റെ കുംഭമേള എന്ന നിലയില് മകര സംക്രമ ദിനമായ ജനുവരി 15 മുതല് മഹാ ശിവരാത്രി ദിനമായ മാര്ച്ച് 6 വരെ മഹാ മാഘ മഹോല്സവം ആചരിക്കാനാണ് ശ്രീ പംച് ദശനാംജൂനാ ഭൈരവ് അഖാഡയുടെ തീരുമാനം. പ്രയാഗ് രാജില് എല്ലാ വര്ഷവും നടക്കുന്നതിന് സമാനമായ പൂര്ണ്ണ മാഘാചരണമാണ് ഈ മാഘം മുതല് ജൂനാ അഖാഡ തിരുനാവായയിലും നടത്താന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മഹാ മണ്ഡലേശ്വര് സ്വാമി ആനന്ദ വനം ഭാരതി വ്യക്തമാക്കി. ഈ പദ്ധതിയനുസരിച്ചുള്ള സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണം ഇന്ന് ( നവംബര്7 ശനിയാഴ്ച) തിരുനാവായയില് നടന്നു. തിരുനാവായ നാവാ മുകുന്ദ ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു യോഗം.
അതേ സമയം മാഘമഹോല്സവ സംഘാടനത്തിനായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന തവനൂര്, തിരുനാവായ സമിതികളുടെ അഭ്യര്ത്ഥന പ്രകാരം ഇത്തവണത്തെ മാഘ മഹോല്സവം സന്യാസിമാരുടെ കൂട്ടയ്മയായ കേരള മാര്ഗ ദര്ശക മണ്ഡലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടത്താന് നേരത്തേ തീരുമാനമായിരുന്നു. ഇതു പ്രകാരം ജനുവരി 22 മുതല് ഫെബ്രുവരി 21 വരെ മഹാ മാഘ മഹോല്സവം നടത്താന് കേരള മാര്ഗ ദര്ശക മണ്ഡല് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മഹാ മാഘ നടത്തിപ്പിനായി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി രക്ഷാധികാരിയും മെട്രോ മാന് ഇ ശ്രീധരന് ചെയര്മാനുമായുള്ള സ്വാഗത സംഘം പ്രവൃത്തിക്കുമെന്നും മാര്ഗ ദര്ശക മണ്ഡല് അറിയിച്ചിരുന്നു. നവംബര് 12 ന് തിരുനാവായയില് സന്യാസി സംഗമവും വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗവും ചേരാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
ജുനാ അഖാഡയുടെ നേതൃത്വത്തില് കേരള കുംഭമേളയായി മഹാമാഘ മഹോല്സവം നടത്താനുള്ള നീക്കവുമായി സ്വാമി ആനന്ദവനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടെ യോജിച്ച് മഹാമാഘം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന നിര്ദേശവുമായി സമവായ നീക്കങ്ങള് പല തലങ്ങളില് നടന്നിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് തള്ളിക്കൊണ്ട് കുംഭ മേള തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തില് ഉറച്ചു നില്ക്കുകയാണ് ആന്നദവനം ഭാരതി. ജൂനാ അഖാഡയുടെ നേതൃത്വത്തില് കുംഭമേള സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന ആനന്ദവനത്തിന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുടെ നേതൃത്വത്തില് കേരളത്തിലെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ മാര്ഗദര്ശക മണ്ഡല് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
വിശ്വാസ പ്രകാരവും ചരിത്ര രേഖകള് പ്രകാരവും 28 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന മഹാ മാഘ മഹോല്സവമാണ് മാമാങ്കമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും അതിനെ കുംഭമേളയായി വ്യാഘ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മാര്ഗ ദര്ശക മണ്ഡല് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കേരളത്തിലേത് മാഘ മക മഹോല്സവമാണെന്നും കുംഭമേളയല്ലെന്നും സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ശക്തമായി വാദിക്കുയും ചെയ്തു. മാഘ മക മഹോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടനം ഒരുമിച്ച് നടത്താന് പ്രാദേശിക സംഘാടകരും മാര്ഗ ദര്ശക മണ്ഡലും പല തവണ ആനന്ദവനം ഭാരതിയെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ജൂനാ അഖാഡയുടെ നേതൃത്തില് താന് കുംഭമേള നടത്തുമെന്ന നിലപാടില് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നില്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതിനിടയിലാണ് തിരുനാവായ മഹാമാഘ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി നിലവിൽ പ്രത്യേക സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ചേർന്നതും കമ്മിറ്റി രൂപികരിച്ചതും. തിരുനാവായ മഹാമാഘമഹോത്സവം സന്ന്യാസിസമൂഹമായ ജൂനാ അഖാഡയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വർഷം കൂടുതൽ വിപുലമായി നടത്തനാണ് മഹാമണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമി ആനന്ദവനം അടക്കമുള്ള സമിതിയുടെ തീരുമാനം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"കഴിഞ്ഞ വർഷവും മാഘാചരണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സംഘാടന നേതൃത്വത്തിൽ ചില കുറവുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇത്തവണ പരിഹരിക്കും. ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സന്ന്യാസിമാരെയും മറ്റും എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും. മേള ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സംഘാടനകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഔദ്യോഗിക സംഘാടനയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ മേള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മേള അധികാരിയും ചേർന്നിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ തീരുമാനിക്കുക. ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. സമിതിയുടെ പൂർണരൂപം വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീരുമാനിച്ച് പുറത്തുവിടും. അതേസമയം ഇത് സംബന്ധിച്ച് സമാന്യമായ പല അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വഭാവികമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ ഇത്തരം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും സമാജിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും" ആനന്ദവനം ഭാരതി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം തിരുനാവായ മഹാമാഘ മഹോല്സവ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്യാസിമാർക്കിടയിൽ തർക്കം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 'കേരള കുംഭമേള' എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട തിരുനാവായ നിളാ തീരത്തെ മാഘമക മഹോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാമണ്ഡലേശ്വര് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതിക്കെതിരായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വാമി ആനന്ദവനം അത് പൂർണായി തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. അഖാഡകളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിങ് സംവിധാനമുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രാദേശിക തലത്തിലും കാശിയിലെ അഖാഡ തലത്തിലും ആദായനികുതി വകുപ്പും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ആനന്ദവനം ഭാരതി പറഞ്ഞു. ഇത്തവണത്തെ മഹാമാഘ മഹോത്സവത്തില് ആരേയും മാറ്റിനിര്ത്താന് ജുനാ അഖാഡ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സംഘാടനത്തില് സഹകരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരേയും സഹകരിപ്പിക്കും. സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളെപ്പറ്റി ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവുമായും സഹകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തിരുനാവായ ഭാരതപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന മഹാമാഘ മഹോത്സവത്തെ ഉത്തരേന്ത്യൻ കുംഭമേളയുടെ മാതൃകയിൽ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു എതിർപ്പിന് തുടക്കമിട്ടത്.
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സംഘാടക സമിതിയെ മറികടന്ന് സ്വയം തീരുമാനം എടുത്തുവെന്നാണ് ഉപദേശക സമിതിയായ മാർഗ്ഗദർശക് മണ്ഡലം ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതോടെ തർക്കം രൂക്ഷമാവുകയും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും പിരിയുകയും ചെയ്തു. ഈ തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് 2027 ജനുവരിയിൽ തിരുനാവായയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും വെവ്വേറെ ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി പുതിയ സമിതി രൂപികരിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാർഗ്ഗദർശക് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയും രൂപീകരിക്കും.
Also Read: മാര്ഗ ദര്ശക മണ്ഡല് വി എച്ച് പിയുടെ ഉപദേശകസമിതി മാത്രം.ആരോപണങ്ങൾ സന്യാസിമാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല;ആനന്ദവനം ഭാരതി വിശദീകരിക്കുന്നു