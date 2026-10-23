മാര്ഗ ദര്ശക മണ്ഡല് വി എച്ച് പിയുടെ ഉപദേശകസമിതി മാത്രം.ആരോപണങ്ങൾ സന്യാസിമാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല;ആനന്ദവനം ഭാരതി വിശദീകരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ തവണ തിരുനാവായയിൽ മഹാമഘം വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തവണ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി
Published : October 23, 2026 at 12:19 PM IST
മലപ്പുറം: തിരുനാവായ മഹാമാഘ മഹോല്സവ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്യാസിമാർക്കിടയിൽ തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു. മാർഗദർശക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാമാഘം നടത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനും സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങൾക്കും മറുപടിയുമായി ജൂന അഖാഡ മഹാമണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി രംഗത്തെത്തി. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു സന്യാസിക്ക് ചേർന്ന പ്രവൃത്തിയല്ലെന്ന് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ തവണ തിരുനാവായയിൽ മഹാമാഘം വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തവണ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
"സന്യാസിയെ സംബന്ധിച്ച് തെളിവില്ലാത്ത ഒരു അന്വേഷണവും നടക്കാത്ത ആരോപണം പറയാന് പാടില്ല. ഒരു പരമ്പരയിലും ഗുരുവിന് നിന്ന് ദീക്ഷയെടുത്ത ഒരാളും അങ്ങിനെ പറയില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തില് നടക്കുന്ന പോലെ ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കാനുള്ള രംഗമാണോ ഇത് എന്ന് സംശയമുണ്ട്." വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ ഉപദേശക സമിതിയായ മാർഗദർശക മണ്ഡലത്തിൽ താൻ അംഗമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"മാര്ഗ ദര്ശക മണ്ഡലം കേരളത്തിലെ എല്ലാ സന്യാസ പരമ്പരകളേയും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഞാന് അവരോട് ചേര്ന്നു നില്ക്കുന്ന ആളാണ്. എന്നാല് അതിന്റെ ഭാഗവുമല്ല. അവർക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പരിപാടികൾ നടത്താൻ തടസ്സമില്ല. മാര്ഗദര്ശക മണ്ഡലം ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ധര്മ സന്ദേശ യാത്ര നടത്തിയതു പോലും അവര്ക്ക് നല്ല രീതിയില് സംഘടിപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.പൊതുവേ സന്യാസിമാരില് നിന്നുണ്ടാവേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല. ഒരു പരമ്പരയുടെ ആചാര്യന് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന പരിപാടിയില് കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ഇടയില് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളതു കാരണം ആചാര്യനുമായി സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കില് മാത്രമാണ് സാധാരണ സന്യാസിമാര് ഇടപെടുക. ഇവിടെ ഈ മേള നന്നായി നടക്കുമ്പോള് അതിലേക്ക് വന്നു കയാറാന് വേണ്ടി ഈ വിഷയം മാര്ഗദര്ശക മണ്ഡലം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.അവര്ക്കു പുറകിലുള്ള താല്പ്പര്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല."
അഖാഡകളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിങ് സംവിധാനമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രാദേശിക തലത്തിലും കാശിയിലെ അഖാഡ തലത്തിലും ആദായനികുതി വകുപ്പും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ യാതൊരുവിധ ക്രമക്കേടുകളും നടന്നിട്ടില്ല. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതെന്നും അല്ലാതെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് സന്യാസിമാർക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"സാമൂതിരി കോവിലകത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കോട്ടക്കല് കോവിലകത്തിന്റെ അഭ്യര്ത്ഥന മാനിച്ചാണ് ജൂന അഖാഡ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മുതല് മാഘ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത്. കോട്ടക്കല് കോവിലകത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ദിലീപ് രാജയോടൊപ്പമാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ചെറിയ രീതിയില് നടത്താന് തീരുമാനിച്ച മഹാമാഘം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് വലിയ മേളയായി മാറിയത്. അതു കൊണ്ട് ചില സൗകര്യങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്താന് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ചിലബാധ്യതകള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബാധ്യതകള് തീര്ക്കാന് സഹകരിക്കാമെന്ന് ചിലര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബാധ്യതകളും തീര്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്." ആനന്ദവനം ഭാരതി വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ തവണ അപ്രതീക്ഷിതമായ പല ചെലവുകളും വന്നിരുന്നു. അന്ന് വായ്പയെടുത്തും സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയുമാണ് ബാധ്യതകൾ തീർത്തത്. രാജ്യത്തെ മറ്റ് കുംഭമേളകൾ സർക്കാരുകളാണ് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തിരുനാവായ മഹാമാഘവും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണമെന്നാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്നും ഇതിനായി സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണത്തെ മഹാമാഘ മഹോല്സവത്തില് ആരേയും മാറ്റിനിര്ത്താന് ജുനാ അഖാഡ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സംഘാടനത്തില് സഹകരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരേയും സഹകരിപ്പിക്കും. സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളെപ്പറ്റി ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവുമായും സഹകരിക്കും. നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.
ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തിരുനാവായയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായി തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രാചീനകാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഒത്തുചേർന്നിരുന്ന മഹാമാഘത്തിന് വേദിയായിരുന്ന ഈ മണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് സാംസ്കാരികമായും വലിയ മൂല്യമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നത്.നിളയുടെ ഇരുകരയിലുമുള്ള എം എല്എമാരടക്കം മഹാമാഘ നടത്തിപ്പുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മഹാമാഘ സംഘാടനത്തോട് സര്ക്കാരിനും അനുകൂല നിലപാടാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
51 ദിവസം നീളുന്ന മഹാമഘം
ഈ വർഷത്തെ മഹാമാഘത്തിന് പ്രത്യേകതകളേറെയുണ്ട്. സാധാരണയായി മകരസംക്രമം മാഘമാസത്തിനുള്ളിലാണ് വരാറുള്ളത്. എന്നാൽ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന അധിമാസം അഥവാ പുരുഷോത്തമ മാസം ഇത്തവണയുള്ളതിനാൽ മാഘമാസം തുടങ്ങുന്നതിന് നാലഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് തന്നെ മകരസംക്രമം വരും. ഭാരതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മകരസംക്രമം മുതലാണ് മാഘ ആചരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തവണ 51 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് തിരുനാവായയിൽ നടക്കുക. അടുത്ത വർഷം ഇത് മാഘമാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതിനാൽ ദിവസങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും.
പ്രധാന സ്നാന മുഹൂർത്തങ്ങൾ
വിവിധ സന്യാസി സമൂഹങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സ്നാന രീതികളാണുള്ളത്. നാഗ സന്യാസിമാർ, വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ, ഉദാസീനർ തുടങ്ങിയവർക്ക് പ്രത്യേകം ചിട്ടകളുണ്ട്. മകരസംക്രമ സ്നാനം, മൗനി അമാവാസി സ്നാനം, വസന്ത പഞ്ചമി സ്നാനം, രഥസപ്തമി, ഭീഷ്മാഷ്ടമി, മഹാനന്ദ നവമി, മാഘ പൂർണിമ, ജയാ ഏകാദശി എന്നിവയാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന സ്നാന ദിനങ്ങൾ. വസന്ത പഞ്ചമി സ്നാനം കഴിയുന്നതോടെ സന്യാസിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കാശിയിലേക്ക് മടങ്ങും. മാഘ പൂർണിമയിലും അമാവാസിയിലും അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
പ്രയാഗ്രാജിലെ കുംഭമേളയ്ക്ക് ശേഷം നാസിക്കിലാണ് അടുത്ത കുംഭമേള നടക്കുന്നത്. ജൂലായ് 27 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന നാസിക് കുംഭമേളയിൽ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജൂലായ്, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് അവിടെ പ്രധാന അമൃതസ്നാന മുഹൂർത്തങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും സന്യാസി സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതി വിശദീകരിച്ചു.
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