തെരുവുകളാകെ സുഗന്ധം... ഓണം എത്തിയതോടെ മഴയെ അവഗണിച്ച് സജീവമായി പൂ വിപണി
കോട്ടയം തിരുനക്കരയിൽ പതിവു തെറ്റാതെ പൂക്കളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി തമിഴ്നാട്ടുകാർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : August 19, 2026 at 2:45 PM IST
കോട്ടയം: അത്തം ഒന്ന് മുതൽ അത്തപ്പൂക്കളമിട്ടാണ് മലയാളികൾ ഓണത്തെ വരവേൽക്കുന്നത്. സമൃദ്ധിയുടെയും വർണക്കാഴ്ചകളുടെയും നാളുകളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മാർക്കറ്റുകള് ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ പൂ കടകളും പതിവിലും ആവേശത്തോടെ സജീവമാവുകയാണ്. ഓണമെത്തിയതോടെ കോട്ടയത്തെ പൂവിപണിയും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. കോട്ടയം തിരുനക്കരയിൽ പതിവു തെറ്റാതെ പൂക്കളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി തമിഴ്നാട്ടുകാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജമന്തിയും വാടാമുല്ലയും മുല്ലപ്പൂവുമെല്ലാം വിപണിയിൽ സുലഭം. ഓണം അടുക്കുമ്പോൾ വിൽപ്പന തകൃതിയാകും. തിരുനക്കരയിൽ ഓണക്കാലത്ത് വഴിയുടെ ഇരുവശവും വസന്തം വിരുന്നെത്തുന്ന പ്രതീതിയാണ്.
മഴ വില്ലനാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂ വാങ്ങാൻ ആളുകള് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നുന്നുള്ള കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ പൂക്കള്ക്ക് അൽപം വില കൂടുതലാണെന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഓണം എത്തിയതോടെ കോട്ടയത്തെ തിരുനക്കരയിലെ തെരുവുകള്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു സുഗന്ധമാണ്. ബന്തി, ജമന്തി, വാടാമല്ലി, അരളി തുടങ്ങിയ പൂക്കളെല്ലാം വിപണിയിൽ റെഡി. പൂക്കടകളുമായി ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ കച്ചവടക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞു.
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''മഴയുള്ളതു കൊണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പൂക്കള് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. മഞ്ഞ ബന്തി കിലോയ്ക്ക് 200, ഓറഞ്ച് ബന്തി 250, അരളി വെള്ള 500, ചുവപ്പ്, റോസ് 400, വാടാമല്ലി 200 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. ആളുകള്ർ പൂക്കള് വാങ്ങാൻ എത്തുന്നുണ്ട്,'' കച്ചവടക്കാരൻ ത്യാഗു പറയുന്നു.
ഇന്ന് പൂക്കൾ തേടി തൊടിയിൽ അലയാൻ ആർക്കും സമയമില്ല. എങ്കിലും ആഘോഷo ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ മലയാളികള് ഒരുക്കമല്ല. ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓണാഘോഷം അടിപൊളിയാണ്. പൂക്കളമിടാൻ പതിവ് രീതിയിൽ ധാരാളം പൂക്കളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജമന്തി , വാടാമുല്ല, മുല്ല ,റോസ് , അരളി, ചെത്തി,എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു പൂക്കളുടെ നിര. വില മുൻവർ ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്.
മഞ്ഞ ബന്തി കിലോയ്ക്ക് 200, ഓറഞ്ച് ബന്തി 250, അരളി വെള്ള 500, ചുവപ്പ്, റോസ് 400, വാടാമല്ലി 200, മുല്ല മുഴത്തിന് 50, റോസിന് 300 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. റോസിനും താമരയ്ക്കും ഒന്നിന് 30 രൂപ വിലവരും. ഓണം അടുക്കുന്നതോടെ ഓരോ ഇനത്തിനും 50 രൂപ വരെ വർധിക്കുo. പൂക്കളുടെ വില കൂടുതലാണെങ്കിലും വാങ്ങാൻ ആളുകൾ തയാറാണ്. പൂക്കളവും ഓണാലോഷവും മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കൂടാതെ സദ്യവട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി. പൂക്കളവും സദ്യയുമില്ലാതെ മലയാളിക്ക് എന്തോണം.
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