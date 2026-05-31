ജിപ്‌സം റൂഫ് ചതിച്ചാശാനേ... 21 ഇഡലികളുമായി എത്തിയ കള്ളൻ്റെ ഒന്നൊന്നര മോഷണക്കഥ; സിസിടിവി

കള്ളൻ ഉപേക്ഷിച്ച തൊണ്ടിമുതലുകൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 31, 2026 at 8:20 PM IST

പാലക്കാട്: കള്ളൻമാർ മോഷണത്തിന് പോകുമ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാറുള്ളത് പോലെ പല തരത്തിലും ചിലപ്പോള്‍ തയാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒരു കള്ളൻ മോഷണത്തിനിറങ്ങിയത് ഇഡലിയുമായാണ്. എന്തിനാണ് കള്ളൻ ഇഡലിപ്പൊതിയും കൊണ്ട് മോഷ്‌ടിക്കാൻ വന്നതെന്ന് മാത്രം യാതൊരു പിടിയുമില്ല. പക്ഷെ മോഷണത്തിൽ ട്വിസ്റ്റ് ഇതൊന്നുമല്ല... മോഷ്‌ടാവിൻ്റെ പദ്ധതികൾ എല്ലാം തകർത്തത് വീട്ടിലെ ജിപ്‌സം റൂഫാണ്.

ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടന്ന ഒരു വിചിത്രമായ മോഷണ കഥയാണ് ഇത്. ഇഡലിപ്പൊതിയും കയ്യിൽ കരുതി ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറത്തെ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ നിലയിൽ മോഷ്‌ടിക്കാനായി കയറിയ കള്ളൻ ജിപ്‌സം റൂഫ് പൊളിഞ്ഞു താഴെ വീണു. ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ ഇട്ടുവന്ന ചെരുപ്പ് എടുക്കാൻ മറന്നും പോയി. റൂഫ് പൊളിഞ്ഞു വീണതിനാൽ മോഷണശ്രമവും പാളിപ്പോയി. എന്തായാലും കള്ളനെ തേടി ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

ഒറ്റപ്പാലത്തെ വിചിത്ര മോഷണം (ETV Bharat)
ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം കൊട്ടരപ്പാട്ടിൽ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിചിത്ര മോഷണ കഥ അരങ്ങേറിയത്. ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ ഏതാണ്ട് ഒന്നേ മുക്കാലോടെ നായ്ക്കൾ കുരക്കുന്ന ബഹളം കേട്ടാണ് വീട്ടുകാർ ഉണർന്നത്. തുടർച്ചയായി നായ്ക്കൾ കുരക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ടതോടെ വീട്ടുകാർ സിസിടിവി ക്യാമറ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ കയ്യിൽ ഒരു വെളുത്ത കവറുമായി ഗേറ്റ് തുറന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതും വീടിൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്നതും ഗോവണി വഴി മുകളിൽ കയറുന്നതുമുൾപെടെ സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞതായി വീട്ടുകാർ കാണുന്നത്.

മണിക്കൂറുകൾക്കുശേഷം ഇയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ വീട്ടുകാർ വീടിൻ്റെ നാലുപുറവും മുകളിൽനിലയും പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. വീടിൻ്റെ മുകളിലെ നിലയിൽ കയറിയ കള്ളൻ കയ്യിലുള്ള 21 ഇഡലികൾ അടങ്ങിയ പൊതി തുറന്ന് വെച്ച നിലയിലായിരുന്നു. നായ കുരക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ മുകളിലെ ജിപ്‌സം റൂഫ് തകർന്ന് താഴെ വീണതാകാം എന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്. തലേദിവസവും ഇത്തരത്തിൽ നായ്ക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ കുരക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ടതായി വീട്ടുകാർ പറയുഞ്ഞു.

വീട്ടിൻ്റെ മുകളിലെ നിലയിൽ കയറിയ കള്ളൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വെളുത്ത പൊതിക്കുള്ളിൽ 21 ഇഡലികളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. മോഷണശ്രമത്തിനിടെ ഇയാൾ പൊതി തുറന്ന് അവിടെ വെച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മോഷണത്തിനായി എത്തിയ ഒരാൾ ഭക്ഷണപ്പൊതിയുമായി എത്തിയതും അത് സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതും വീട്ടുകാരിലും നാട്ടുകാരിലും കൗതുകമുണർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വീടിൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനിടെ സിസിടിവി ക്യാമറയുടെ മുന്നിലെത്തി ഇവിടെ സിസിടിവി ക്യാമറയുണ്ട് എന്ന് കള്ളൻ പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഡലികളുമായി മോഷ്‌ടിക്കാൻ വീടിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറി താഴെ വീണ ഈ കള്ളൻ ആരെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

