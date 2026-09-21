ടിടിഇയുടെ മൊബൈൽ മോഷ്ടിച്ചു; മണിക്കൂറുകള്ക്കകം പ്രതിയെ കയ്യോടെ പൊക്കി റെയിൽവെ പൊലീസ്
കൊല്ലം സ്വദേശി സിന്ധുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയ മോഷ്ടാവ് ആയിരം രൂപക്ക് ചില്ലറ ചോദിക്കുകയും ശ്രദ്ധ മാറിയ സമയം പരാതിക്കാരിയുടെ വില കൂടിയ മൊബൈൽ ഫോൺ കൈവശപ്പെടുത്തി മുങ്ങുകയുമായിരുന്നു.
Published : September 21, 2026 at 7:00 PM IST
പാലക്കാട്: ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ വനിത ടിടിഇ യുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്ത്രപൂർവം മോഷ്ടിച്ചു കടന്ന് കളഞ്ഞ കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് മാറാട് റഷീദ് റെയിൽവെ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. കേരളത്തിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നേരത്തെ നടന്ന വിവിധ മോഷണ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് റഷീദ്. ടിടിആര് കൊല്ലം സ്വദേശി സിന്ധുവിൻ്റെ മൊബൈല് ഫോണാണ് പ്രതി കൈക്കലാക്കിയത്.
ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ആണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ടിക്കറ്റ് പരിശോധന ജോലി കഴിഞ്ഞ് കലക്ഷൻ തുക കൗണ്ടറിൽ അടയ്ക്കാൻ എത്തിയ ടിടിഇ കൊല്ലം സ്വദേശി സിന്ധുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയ മോഷ്ടാവ് ആയിരം രൂപക്ക് ചില്ലറ ചോദിക്കുകയും ശ്രദ്ധ മാറിയ സമയം പരാതിക്കാരിയുടെ വില കൂടിയ മൊബൈൽ ഫോൺ കൈവശപ്പെടുത്തി മുങ്ങുകയുമായിരുന്നു.
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തുടർന്ന് ടിടിഇ റെയിൽവേ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയത് മോഷണം പോയ മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കളവ് മുതൽ സഹിതം ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും റെയിൽവേ പൊലീസ് മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടി.
ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ എസ്ഐ അനിൽ മാത്യു, എഎസ്ഐ നിസാം, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ കെ. അനൂപ്, ശശി നാരായണൻ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന റെയിൽവേ പൊലീസ് സംഘവും ആർപിഎഫ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ എസ്ഐ ദീപക്, എഎസ്ഐമാരായ കെ.എം ഷിജു, കണ്ണൻ, ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘവുമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നാല് കളവു കേസുകളും, ഗാന്ധി നഗർ, അമ്പലപ്പുഴ, തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് എന്നീ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഓരോ കേസും ഇയാൾക്കുണ്ട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
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