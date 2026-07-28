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ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരൻ്റെ പണമടങ്ങുന്ന ബാഗും സാധനങ്ങളും മോഷ്‌ടിച്ചു: പ്രതി പിടിയിൽ

കോട്ടയം കറുകച്ചാൽ കാവിൽ വീട്ടിൽ നിഷാന്ത് (49) ആണ് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.

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പ്രതി നിഷാന്ത് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 8:29 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 8:40 PM IST

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പാലക്കാട്: ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരൻ്റെ പണമടങ്ങുന്ന ബാഗും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും മോഷ്‌ടിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ. കോട്ടയം കറുകച്ചാൽ കാവിൽ വീട്ടിൽ നിഷാന്ത് (49) ആണ് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.

ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. ആലുവയിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിലേക്ക് വരാവൽ എക്‌സ്‌പ്രസിൽ യാത്ര തിരിച്ച ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി അക്ഷയ് ട്രെയിനിൽ കയറി അൽപ നേരം കഴിഞ്ഞ് സമീപത്ത് വച്ച ബാഗ് പ്രതി കവരുകയായിരുന്നു. ബാഗിൽ 5000 രൂപയും വെള്ളി മോതിരവും, കൈ ചെയിനും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇവ ഉൾപ്പെടെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായും അക്ഷയ് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംശയാസ്‌പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ട നിഷാന്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ബാഗ് മോഷ്‌ടിച്ചതാണെന്ന് അറിയുന്നത്. ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ച ഡയറിയിൽ നിന്നും ഉടമയുടെ നമ്പർ കണ്ടെത്തി പൊലീസ് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രതിയായ നിഷാദിനെതിരെ ചങ്ങനാശേരി, കറുകച്ചാൽ, കിടങ്ങൂർ, പുതുക്കോട് ,എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നിരവധി കേസുകളുണ്ട്. റെയിൽവേ എസ്ഐ അനിൽ മാത്യു, കെ. സജിത്ത്, ടി.എം. നിഷാദ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

ട്രെയിനിൽ മോഷണം നടന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്?

ട്രെയിൽ യാത്രക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന മോഷണങ്ങളും അപകടങ്ങളുടെയും കേസുകൾ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മോഷണം നടന്നാൽ ഉടന്‍ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

  • ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ വെച്ചാണ് മോഷണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ടി.ടി.ഇ (TTE), ട്രെയിൻ കണ്ടക്ടർ, കോച്ച് അറ്റൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള GRP/RPF ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിക്കുക.
  • യാത്രയ്ക്കിടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഫ്‌ഐആർ നൽകാന്‍ സാധിക്കും. ട്രെയിനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു FIR ഫോം നൽകും. ഇത് പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയാൽ അവർ അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറും.
  • ഓൺലൈനായി പരാതി നൽകാനുള്ള അവസരവും ട്രെയിന്‍ യാത്രക്കാർക്കുണ്ട്. റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക RailMadad പോർട്ടൽ വഴിയോ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ ഓൺലൈനായി തത്സമയം പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
  • 9497935859 എന്ന കേരള പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാട്‌സ്‌ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചും സഹായം തേടാം.

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Last Updated : July 28, 2026 at 8:40 PM IST

TAGGED:

MAN ARRESTED FOR ROBBERY
THEFT ON THE TRAIN
THEFT CASES ON TRAINS KERALA
VERAVAL EXPRESS THEFT
THEFT ON THE TRAIN

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