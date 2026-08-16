രാമനാട്ടുകരയിലെ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ മോഷണം; പ്രതിക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതം
മുഖം മറച്ചും വസ്ത്രത്തിന് മുകളിൽ മഴക്കോട്ട് ധരിച്ചുമാണ് മോഷ്ടാവ് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
Published : August 16, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 4:27 PM IST
കോഴിക്കോട്: രാമനാട്ടുകരയിൽ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ മോഷണം. മുഖം മറച്ചും വസ്ത്രത്തിന് മുകളിൽ മഴക്കോട്ട് ധരിച്ചുമാണ് മോഷ്ടാവ് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ബിവേറിജിൻ്റെ പൂട്ട് പൊളിച്ചാണ് മോഷണം നടത്തിയത്. ഇന്നലെയാണ് സംഭവം.
ഇന്ന് രാവിലെ ജീവനക്കാർ എത്തുമ്പോഴാണ് വിവരം അറിയുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഫറോക്ക് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കുട ഉപയോഗിച്ച് മുഖം മറിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് മനസിലായത്.
ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് മോഷ്ടാവ് അകത്തുള്ള സിസിടിവി ക്യാമറ തിരിച്ചു വച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിവറേജിന് അകത്ത് ഏകദേശം അഞ്ച്ലക്ഷത്തോളം രൂപ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി മാനേജർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എത്ര രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യം കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ.
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കൂടാതെ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പ്രമാണിച്ച് ഇന്നലെ ബിവറേജിന് അവധിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബിവറേജിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് മോഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിന് പുറമെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഫറോക്ക് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലും മോഷണം നടന്നിരുന്നു. ബിവേറജസിൻ്റെ വാതിലുകൾ കുത്തി തുറന്നാണ് മോഷണം നടത്തിയിരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ബാലരാമപുരം പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്.
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