വടകരയിൽ വിവാഹ വീട്ടിൽ വൻ മോഷണം; വരൻ്റെ മൂന്ന് പവൻ സ്വർണമാല കവർന്നു

ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച പെട്ടി തുറന്നുകിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വീടിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സ്വർണം കണ്ടെത്താനായില്ല

Police (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 9:06 AM IST

കോഴിക്കോട്: വടകരയിൽ വിവാഹ വീട്ടിൽ വൻ കവർച്ച. വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായി കരുതിവച്ച വരൻ്റെ മൂന്ന് പവൻ സ്വർണമാല മോഷണം പോയി. നാട്ടുകാരെയും ഉറ്റവരെയും ഒരുപോലെ നടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ വടകര പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. വിവാഹ തലേന്നത്തെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് മോഷണം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അതിഥികളെന്ന വ്യാജേന എത്തിയവരാണ് കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായി ഊർജിതമായ തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തിരക്കിനിടയിൽ മോഷ്ടാവ് വിദഗ്ധമായി അകത്തുകടക്കുകയായിരുന്നു. സ്വർണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ ചടങ്ങുകളുടെ തിരക്കിലായ തക്കം നോക്കിയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കൃത്യം നിർവഹിച്ചത്. രാത്രി വൈകി ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആഭരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മൂന്ന് പവൻ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത്.

പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ (ETV Bharat)

ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച പെട്ടി തുറന്നുകിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വീടിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സ്വർണം കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. പുറത്തുനിന്ന് അപരിചിതരായ ആരെങ്കിലും വന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് സംഘം നടത്തിയത്. ഒരുമാതിരി ആളുകൾക്കൊന്നും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു മോഷ്ടാവിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ.

അന്വേഷണം വിപുലമാക്കി പൊലീസ്

സംഭവമറിഞ്ഞയുടൻ വടകര പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വീട്ടിലെത്തി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. വീട്ടിലെയും സമീപത്തെയും ഇടവഴികളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിനെത്തിയവർ പകർത്തിയ കാമറ ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ചിലരെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി.

മോഷ്ടാക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. സമാന കേസുകളിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവരുടെയും അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയവരുടെയും വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ പ്രദേശത്തെ സ്വർണം വിൽപന നടത്തുന്ന കടകളിലും ബാങ്കുകളിലും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും നേരിട്ടെത്തി സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ പണയം വയ്ക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ വിവരമറിയിക്കാനാണ് നിർദേശം. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം വിപുലമാക്കി. സമാനമായ രീതിയിൽ മുമ്പ് മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും മോഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

വിവാഹ വീടുകളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ

അടുത്തകാലത്തായി വിവാഹ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണവും പണവും കവർന്നെടുക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമാണ്. തിരക്ക് മുതലെടുത്താണ് ഇവർ മോഷണം നടത്തുന്നത്. ആളുകൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ വീട്ടിൽ അപരിചിതർ കയറിപ്പറ്റിയാലും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യമാണ് മോഷ്ടാക്കൾക്ക് ഏറെ സഹായകമാകുന്നത്. നേരത്തെയും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമാനമായ കവർച്ചകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

ജാഗ്രതാ നിർദേശം

വിവാഹ വീടുകളിലും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വർണം, പണം എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അപരിചിതരെ വീടിനുള്ളിൽ കണ്ടാൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായ ലോക്കറുകളിലോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലോ മാറ്റണം. സംശയാസ്പദമായി ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടൻതന്നെ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുക. ഇത്തരം മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചാൽ വലിയ തോതിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരത്തെ ഓർമിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Also Read: അന്ന് പെരും കാറ്റ്, ഇന്ന് കൊടും ചൂട്; കുലച്ച വാഴകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ നിലംപതിച്ചു, കോഴിക്കോട്ടെ കർഷകർ കടക്കെണിയിലേക്ക്

