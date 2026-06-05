ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കിയത് എഐ സഹായത്തോടെ; ഗുരുതരവീഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകണമെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക്
രണ്ട് എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം എഐ ജനറേറ്റഡ് ആണെന്നും സംഭവിച്ച ഗുരുതര വീഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു.
Published : June 5, 2026 at 5:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പത്തുവർഷത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളവപത്രം യുഡിഎഫ് തയാറാക്കിയത് എഐ സഹായത്തോടെയാണെന്നും ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്നും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം തോമസ് ഐസക്. ധനവകുപ്പിലെ രഹസ്യരേഖകളടക്കം എഐ പ്ലാറ്റ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
195 പേജ് വരുന്ന രേഖ ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് തയാറാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നിയിരുന്നു. രണ്ട് എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം എഐ ജനറേറ്റഡ് ആണെന്നും സംഭവിച്ച ഗുരുതര വീഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എതിരല്ല. പക്ഷേ പ്രശ്നം രഹസ്യരേഖകളെല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമെയ്നിലേക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണിവിടെ. രഹസ്യരേഖകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണിത്. സുപ്രീംകോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പും കേരള സർക്കാരും ഇതിനെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലംഘനമടക്കം നടന്നു.
എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ധവളപത്രത്തിൽ വന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസിലായി. കേരളത്തിലെ വികസന ചെലവ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പകുതിയേക്കാൾ കുറവായി കാണിക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴാണ് മനസിലായത്. എഐയിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഡാറ്റയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൻ്റെ ദുരുപയോഗമെന്ന് ആരോപണം
നിയമസഭയിൽ വയ്ക്കുന്ന രേഖകളുടെ ആധികാരികത ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഇത്തരം നടപടി. ധനവകുപ്പിൻ്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്രമായി ലഭ്യമാകും വിധം രേഖകളുടെ ദുരുപയോഗത്തിന് ഇത് ഇടയാക്കും. ദൈനംദിന ക്യാഷ് ബാലൻസ് അടക്കമുള്ളവ ഇനി ആർക്കും ലഭ്യമാകും. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്.
രഹസ്യ രേഖകൾ പരസ്യമാക്കുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം കൂടിയാണ്. സീക്രട്ട് സെക്ഷനിലെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ എഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ധനവകുപ്പിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും വിധം വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ ഉണ്ടോ, ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കാൻ ഏതൊക്കെ ജനറേറ്റിവ് എഐ ഉപകരണങ്ങൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പണമൊന്നും ആർബിഐ ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടില്ല. അതിൻ്റെ ഫലമായി മൊത്തം കണക്കുകളും മാറി. ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. വസ്തുതാ വിരുദ്ധവുമായ വിവരങ്ങളുമുള്ളതാണ് ധവളപത്രമെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ധവളപത്രം മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പുറത്തിറക്കിയത്. ധവളപത്രം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത് തീവ്ര വലതുപക്ഷ നിർദ്ദേശങ്ങളെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഭരണത്തിൽ വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ വലതുപക്ഷ തീവ്രത സതീശൻ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
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