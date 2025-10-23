ETV Bharat / state

കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം കൂടുതൽ കൃത്യമാകും; വയനാട്, മംഗളൂരു ഡോപ്ലർ റഡാറുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നു

വയനാട് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ

weather radars
കാലാവസ്ഥാ റഡാര്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2025 at 2:48 PM IST

കാസർകോട്: കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം കൂടുതൽ കൃത്യമാക്കാൻ നിർണായകമാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ റഡാറുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നു. കർണാടകയിലെ മംഗളൂരുവിൽ റഡാറിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി ടെസ്റ്റിങ് ആരംഭിച്ചു. വയനാട് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. നവംബർ മാസം പ്രാഥമിക നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു.

പുൽപള്ളി പഴശ്ശി രാജ കോളജിന് സമീപമാണ് റഡാർ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 100 കിലോമീറ്റർ നിരീക്ഷണമുള്ള എക്സ്-ബാൻഡ് ഡോപ്ലർ റഡാർ ആണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുക. മഴ, ഇടിമിന്നൽ, ചുഴലിക്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെ പ്രവചനം ഡോപ്ലർ റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാകും.

രാജ്യത്തെ തത്സമയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിൽ റഡാറുകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മഴയുടെ തീവ്രത, കാറ്റിൻ്റെയും മഴമേഘങ്ങളുടെ സഞ്ചാര ദിശ തുടങ്ങിയവ ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെ ഡോപ്ലർ റഡാർ പ്രവചിക്കും. വയനാട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന റഡാറിൻ്റെ സഹായം കേരളത്തിന് പുറമേ തമിഴ് നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലഭിക്കും.

ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുക.10 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കർണാടകയിലെ മംഗളൂരുവിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന റഡാറിൻ്റെ സഹായം വടക്കൻ കേരളത്തിലും ലഭിക്കും. നിലവിൽ കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് കലവസ്ഥാ റഡാർ സംവിധാനം ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നിരീക്ഷണം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പൂർണമായും എത്തിയിരുന്നില്ല.

മലബാറിൽ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നു നേരത്തെ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. മുണ്ടക്കൈ -ചൂരൽമല ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുകയിരുന്നു. വയനാട്ടില്‍ റഡാർ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലം കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദർശിച്ച് വിലയിരുത്തി. റഡാർ നിർമാണം പൂർത്തിയായാലും പലവിധ നിരീക്ഷണ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. ഇതിനു കടമ്പകളും ഏറെയുണ്ട്.

weather radars
വയനാട്ടില്‍ റഡാർ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലം വിലയിരുത്താനെത്തിയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)
നിലവില്‍ രണ്ട് റഡാറുകൾസംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ രണ്ട് റഡാറുകളാണ് കാലവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ളത്. ഇതില്‍ ഒന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് (ഐഎംഡി) കീഴിലുള്ളത്. കൊച്ചിയിലാണ് ഈ റഡാറുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരത്തെ തുമ്പയിലും ഒരു റഡാറുണ്ട്. വിക്രം സാരാഭായി സ്‌പേസ് സെന്‍ററാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെയും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം കാര്യക്ഷമമായി നടത്താന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

