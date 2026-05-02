കർഷകർ ആശങ്കയിൽ; അതിജീവനത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായ ഈന്ത് മരങ്ങൾക്ക് എന്തുപറ്റി?

ജില്ലയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇ‍ൗന്ത്‌ മരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഉണങ്ങി നശിക്കുന്നു. കാലങ്ങളായി കായ്‌ച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിയത്, വൈറസ് ബാധയാണോ വേനലാണോന്ന് അറിയാതെ നാട്ടുകാര്‍.

Published : May 2, 2026 at 4:44 PM IST

കോഴിക്കോട്: അതീവ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതും 100 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നതുമായ ഈന്ത് മരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഉണങ്ങുന്നു. പേരാമ്പ്രയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും കുറ്റ്യാടി തിരുവള്ളൂർ ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് ഈന്ത് ഉണങ്ങുന്നത്. മൂലാട് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരങ്ങൾ ഉണങ്ങിയത്. ഫംഗസ് ബാധയും വേനലുമാണ് ഈ അസാധാരണ കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് കാരണമായത് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പൊതുവിൽ പറയുന്നത്

ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ പരിശോധന നടത്താനോ കൃഷി വകുപ്പ് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃഷിക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു കൃത്യമായ ധാരണയില്ല.

അണുബാധയാണെങ്കിൽ മറ്റു കൃഷികളെ ഇത് ബാധിക്കുമോ എന്നതിലാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക. അതീവ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഈന്തിന് ഒരു രോഗം ബാധിച്ചാൽ അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള തെങ്ങിനേയും കവുങ്ങിനെയും മറ്റു സത്യജീവജാലങ്ങളെയും ബാധിക്കാനാണ് സാധ്യത.

കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ഈ പ്രതിഭാസം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടട്ടെന്ന് മൂലാട് പ്രദേശത്തെ സുധി പറയുന്നു. ചിലതൊക്കെ പൂർണമായി ഉണങ്ങി പോയി. അതിനിടയിൽ ചിലതിനു കൂമ്പ് വന്നിരുന്നെങ്കിലും അതും പിന്നീട് ഉണങ്ങി. ഒരു പറമ്പിൽ തന്നെ മുപ്പതോളം മരങ്ങൾ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ. കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും ആരും എത്തിയിട്ടില്ല.

ഈന്ത് മരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഉണങ്ങുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ (ETV Bharat)

വിവാഹത്തിനും മറ്റ് ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കുമെല്ലാം അലങ്കരിക്കാൻ ഈന്തിൻ്റെ ഓലകൾ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ഓർമയിലാണ് സജീവൻ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പച്ച പട്ടകൾ കിട്ടാതായി. ഈന്തിൻ്റെ ഓല കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരമുണ്ടായാൽ അവിടെ എന്തോ വിശേഷം ഉണ്ട് എന്നാണ്. മലബാറിലെ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തിയിരുന്ന പണം പയറ്റ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന അലങ്കാരമായിരുന്നു ഈന്തോല സജീവൻ പറയുന്നു. ഈന്തിൻ്റെ കായ പറിച്ചെടുത്ത് വെട്ടിയുണക്കി പൊടിച്ച് പായസം വെച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് തിരുമാല പങ്കുവെച്ചത്. ഈ തവണ ഒരു കായ പോലും കിട്ടിയില്ല. പൂവിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ചീഞ്ഞു ഉണങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്‌ച ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. മറ്റുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും ഇത് പകരുമോ എന്ന ആശങ്കയും അവർ പങ്കുവെക്കുന്നു.

എല്ലാ വർഷവും ഈന്തിൻ്റെ കായ വെട്ടിയെടുക്കാറുണ്ട് ഈ തവണ ഒന്നുപോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യാപാരി കൂടിയായ അശോകൻ പറഞ്ഞു. ഒരുതരം ഫംഗസ് ബാധയാണ് ഇതെന്നാണ് മനസിലാകുന്നത്. കീടാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇന്തിൻ്റെ തല കത്തിച്ചു നോക്കി. പക്ഷേ എന്നിട്ടും തളിർത്ത് വന്നില്ല. തടി മരത്തിനേയും ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനൊപ്പം കഠിനമായ വരൾച്ചയും ഈന്തിൻ്റെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം.

ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും 10 കിലോ വരെ കായ ലഭിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടി ഉണക്കി പൊടിക്കാൻ പാകത്തിലായതിൻ്റെ കണക്കാണിത്. അത്രയും ഔഷധഗുണമുള്ള ഈന്തിൻ കായപ്പൊടി ശരീരത്തിൽ ഉത്തമമായ ഒന്നാണ്. ഷുഗർ കുറയാൻ വലിയ തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈന്തിൻ പൊടിയൊന്നും അശോകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിൻ്റെ പൊടി പുട്ട്, പായസം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാനും തേങ്ങയും ശർക്കരയുമിട്ട് വെരുകി ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും.

ഏതു മരത്തിന് ഉണക്ക് സംഭവിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഈന്തെന്ന് കർഷകനായ കുഞ്ഞിരാമൻ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ 78 വയസിനിടയിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈന്തിന് ഒരു രോഗം വന്ന് കാണുന്നത്. നൂറു വയസ് ആയാൽ ഈന്ത് തലകുത്തി ഭൂമിയിലേക്ക് വളയും. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പൊട്ടിമുളച്ച ഉയരും.

അതായത് ഒരു കാലത്തും നശിക്കാത്ത ഒന്നാണിത്. വേരുകൾ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണ് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത്. ആന ആക്രമിക്കാത്ത ഒരു മരം കൂടിയാണിത്. ഈന്തിൻ തടിക്കുള്ളിൽ കൊമ്പുകുത്തിയാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആന ആക്രമിക്കാത്തത് എന്നാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ പറയുന്നത്.

ഈന്ത്

സാധാരണയായി 3 മുതൽ 7 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഇവയ്ക്ക് തെങ്ങോലയോട് സാമ്യമുള്ള നീളൻ പട്ടകളാണുള്ളത്. അപൂർവ്വമായി 10 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ളവയും കണ്ടുവരുന്നു. ഏതാണ്ട് 100 വർഷത്തോളം ആണ് ഈന്തിൻ്റെ ശരാശരി ആയുസായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

Cycas circinalis tree fruit (ETV Bharat)

ഒരു ഈന്ത് മരം കായ്ക്കാൻ സാധാരണയായി 50 മുതൽ 60 വർഷം വരെ സമയമെടുക്കാറുണ്ട്. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി കായ്‌കൾ വിളവെടുക്കുന്നത്.

ഈന്തുകൾക്ക് ആൺ ചെടിയെന്നും പെൺ ചെടിയെന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാറ്റിലൂടെയാണ് പരാഗണം നടക്കുന്നത്. വവ്വാലുകളും മറ്റ് ജീവികളും കായ്‌കൾ ഭക്ഷിച്ച ശേഷം വിത്തുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇവ സ്വാഭാവികമായി വ്യാപിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ വേരുകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജൻ വലിച്ചെടുത്ത് മണ്ണിനെ പോഷകസമൃദ്ധമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബാക്‌ടീരിയകളുണ്ട്. കൂടാതെ, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു. ഈന്തിൻ കായ്‌കൾ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് പുട്ട്, പത്തിരി, ദോശ, ഹൽവ, കഞ്ഞി തുടങ്ങിയ പോഷകഗുണമുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം.

ഈന്തിൻ കായകൾ പോഷകഗുണമുള്ളവയാണ്. പണ്ടുകാലത്ത് കർക്കിടക മാസത്തിലെ ക്ഷാമം അകറ്റാൻ ഈന്തിൻ പൊടി കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആയുർവേദത്തിൽ വാതം, പിത്തം, നീരുവീക്കം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഈന്തിൻ്റെ ഇലകളും വിത്തുകളും മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

വിവാഹങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾക്കും തോരണങ്ങൾ കെട്ടാനും പന്തലുകൾ അലങ്കരിക്കാനും ഈന്തിൻ്റെ പട്ടകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം പാകമാകാതെ ഇന്ത്യൻ കായകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിലെ പ്രത്യേകതരം നീരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചൊരുക്ക് കാരണം മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Also Read: വേനൽച്ചൂടിന് വിട; കുളിരണിയിക്കാൻ മാങ്കുളത്തിന്‍റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം

