തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

പുഴ കടന്നെത്തുന്ന തെയ്യങ്ങളെ ഊരുകാവൽക്കരനായ കാലിച്ചേകവൻ തെയ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഭക്തിയുടെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും നേർക്കാഴ്ചയായി

THEYYAM DEITIES ARRIVING BY BOAT
തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 8:08 PM IST

കാസർകോട്: ഐതിഹ്യവും വിശ്വാസവും ഇഴചേർന്ന് ഒഴുകുന്ന പുഴയുടെ ഓളങ്ങൾ സാക്ഷിയാക്കി തോണിയിലേറി എത്തുന്ന തെയ്യക്കോലങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മനോഹര കാഴ്ചയാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് അരയി ദേശത്തിന് ഐശ്വര്യവും അനുഗ്രഹവും ചൊരിഞ്ഞു ഈ തെയ്യങ്ങള്‍ ഇക്കുറിയുമെത്തി. അപൂർവമായ ഈ ദൃശ്യവിസ്മയം കാണാൻ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇത്തവണയും നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനെത്തിയത്.

ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയുമായി, അരയ പുഴ ശാന്തമായി ഓളങ്ങൾ ഒതുക്കി വഴിയൊരുക്കുമ്പോൾ, പുഴ കടന്നെത്തുന്ന തെയ്യക്കോലങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ മറുകരയിൽ വിശ്വാസികൾ കാത്തുനിന്നു. തേയത്തുകാരി, കാർത്തിക ചാമുണ്ഡി, ഗുളികൻ തെയ്യം എന്നിവയാണ് വാദ്യക്കാരുടെയും പരിചാരകരുടെയും അകമ്പടിയോടെ തോണിയിൽ ഇക്കരെയെത്തിയത്.

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക് (ETV Bharat)

കാലിച്ചേകവൻ്റെ സ്വീകരണം

പുഴ കടന്നെത്തുന്ന തെയ്യങ്ങളെ ഊരുകാവൽക്കരനായ കാലിച്ചേകവൻ തെയ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഭക്തിയുടെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും നേർക്കാഴ്ചയായി. ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇക്കര കാവിലെ കാലിച്ചേകവനുമായി തെയ്യങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്.

കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച്, ദേശത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനായി ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ തെയ്യങ്ങൾ, വിളകൾക്കും കന്നുകാലികൾക്കും രക്ഷയേകുമെന്നാണ് ഗ്രാമവാസികളുടെ വിശ്വാസം. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചാമുണ്ഡിയും സംഘവും കാർത്തികയിലെ പതിയിലേക്കും, കാലിച്ചാൻ തെയ്യം സ്വന്തം കാവിലേക്കും മടങ്ങും.

നീലേശ്വരം രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യം

ജലസഞ്ചാരം നടത്തുന്ന ഈ തെയ്യങ്ങളുടെ ഐതിഹ്യം നീലേശ്വരം രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. രാജവാഴ്ച കാലത്ത് കൃഷിഭൂമിയുടെ കാവലാളായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട തേയത്തുകാരി, ദൈവക്കോലമായി മാറിയെന്നാണ് തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന വിശ്വാസം.

ഈ തെയ്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞാൽ ദേശത്ത് കൂടുതൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഗ്രാമം വിശ്വസിക്കുന്നത്. സർവ്വ ഐശ്വര്യവും ചൊരിഞ്ഞ് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അരയി ദേശത്ത് നിന്ന് നടന്നകന്നപ്പോഴും, അടുത്ത കളിയാട്ടത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രാമം.

തെയ്യങ്ങള്‍ മറ്റൊരു തെയ്യത്തെ കാണാൻ എത്തുന്ന കാഴ്ച

തെയ്യങ്ങള്‍ മറ്റൊരു തെയ്യത്തെ കാണാൻ കടത്തുതോണിയില്‍ പുഴ കടന്നെത്തുന്ന കാഴ്ച ഇവിടുത്തെ മാത്രം പ്രത്യേകത ആണ്. അരിവിതച്ച് അരയിയെ സമൃദ്ധമാക്കിയ കാര്‍ത്തിക ചാമുണ്ഡിയാണ് കൂട്ടുകാരൊടൊപ്പം അരയിപ്പുഴ കടന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനായ കാലിച്ചേകവനെ തേടിയെത്തുന്നത്. കാര്‍ത്തികക്കാവില്‍ നിന്ന് അരയി ഗ്രാമത്തിലെ കൃഷിയിടങ്ങള്‍ നോക്കിക്കാണാനാണ് കാര്‍ത്തിക ചാമുണ്ഡിയും കാലിച്ചാന്‍ തെയ്യവും ഒപ്പം ഗുളികനും തോണിയില്‍ പുഴ കടക്കുന്നത്.

പണ്ട് ഒരുദിവസം പുഴ ഗതിമാറിയൊഴുകി. അങ്ങനെ അരയിയിൽ വയലുണ്ടായി. ഒരുകര അരയി ഗ്രാമവും മറുകര കാര്‍ത്തിക വയലും. അന്നപൂർണേശ്വരി അനുഗ്രഹിച്ചരുളിയ ഭൂമിക്ക് കാവൽ നിൽക്കാൻ അള്ളടത്തു തമ്പുരാൻ രണ്ടു ചേരിക്കല്ലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ സ്വരൂപത്തിന്‍റെ കാവൽദൈവങ്ങളെ പ്രതിഷ്‍ഠിച്ചു തമ്പുരാൻ. അരയിയിൽ കൊട്ടാരവും കാർത്തികയിൽ പത്തായപ്പുരയുമായിരുന്നുവെന്ന് പഴമക്കാര്‍ പറയുന്നു.

തമ്പുരാൻ കൊട്ടാരക്കെട്ടില്‍ സുഖിച്ചപ്പോള്‍ പൊന്നുവിളയിക്കാൻ ചേരിക്കല്ലുകളിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി പുലയര്‍. കതിരുകൊയ്‍ത് പതിരു മാത്രം തിന്നു പുലയര്‍. പണിയെടുത്ത് പ്രാണനറ്റപ്പോള്‍ ദൈവങ്ങളെ കൂട്ടുവിളിച്ചു. കണ്ണുനീരു വീണ് മണ്ണില്‍ ഉപ്പുപുരണ്ടപ്പോള്‍ ആരാധിക്കാൻ അവരൊരു പതി കെട്ടിയുണ്ടാക്കി. ഇരുളുവീണ പണിയിടങ്ങളില്‍ അവര്‍ക്ക് കൂട്ടിരിക്കാൻ ചാമുണ്ഡിയും കാലിച്ചാനും ഗുളികനുമൊക്കെ ആ പതിയിലെ ദൈവങ്ങളായി നിലയുറപ്പിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം.

വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ തുലാമാസത്തിലെ പത്താമുദയം വരെ പുന്നെല്ല് പുറത്തെടുക്കുമായിരുന്നില്ല. കാർത്തികയിൽ കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യങ്ങൾ പത്തായപ്പുര മുറ്റത്തെത്തും. അവിടെ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു വച്ച് മുറത്തിൽ പുന്നെല്ല് വച്ചിരിക്കും. ചാമുണ്ഡി കയ്യിലെ ആയുധം കൊണ്ട് മൂന്നു തവണ നെല്ല് കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ് " നട്ടുനനച്ചേടത്തും കരിച്ചു വാളിയേടത്തും പത്തിന്നു പതിനാറായി പൊലിപ്പിച്ചു തന്നോളാമെന്നു" അനുഗ്രഹിച്ച് നെല്ലു പുറത്തെടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകും.
മരത്തിനു കീഴെ അരിയിടുന്ന കല്ലുണ്ട്. തെയ്യങ്ങളെല്ലാം ആ കല്ലിൽ അരിയിട്ടു വന്ദിക്കും. പിന്നാലെ പതിയിലെ തെയ്യങ്ങൾ തോണിയിൽ പുഴ കടക്കും.

