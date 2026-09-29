ആദ്യം ടൈംപാസിന് തുടങ്ങി, ഇപ്പോൾ മെയിൻ വരുമാനം; വയനാട്ടിലെ ഫ്ലോറൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ തേടിയെത്തുന്നവർ നിരവധി
ഫ്ലോറൽ ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറിയ ഷിജിയുടെ വിജയ വിശേഷം കാണാം...
Published : September 29, 2026 at 8:50 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ഒഴിവുസമയങ്ങളിലെ കൗതുകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, ഇന്ന് വിജയകരമായ സംരംഭത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ചിരിക്കുകയാണ് വയനാട് പുൽപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ഷിജി ജോസഫ്. അത്യാധുനിക വസ്തുക്കളും ഡിസൈനുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഷിജി നിർമിക്കുന്ന ഫ്ലോറൽ ആർട്ടുകൾക്ക് ഇന്ന് ജില്ലയ്ക്കകത്തു നിന്നും പുറത്തുനിന്നും വൻ ആവശ്യക്കാരാണുള്ളത്. ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലാണ് ഓരോ ആർട്ട് വർക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ഒടുവിൽ ഫ്ലോറൽ ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറിയ ഷിജിയുടെ വിജയ വിശേഷം കാണാം...
ആദ്യമെല്ലാം ഒഴിവുസമയങ്ങളിലെ ഒരു ഹോബി മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കില് ഇപ്പോഴത് ഷിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന വരുമാന മാര്ഗങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പൂക്കളോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഫ്ളവര് നിര്മാണത്തിലേക്കും ഫ്ളവര്വേസ് രൂപകല്പ്പനയിലേക്കുമെല്ലാം ഷിജി ജോസഫിനെ എത്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി ഷിജി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തത് നിരവധിയായ ഫ്ളവര്വേസുകളും പൂക്കളുമാണ്. ആദ്യമെല്ലാം കടലാസുകളും മറ്റും കൊണ്ടായിരുന്നു പൂക്കള് നിര്മിച്ചിരുന്നതെങ്കില് ഇപ്പോഴത് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത അത്യാധുനിക വസ്തുക്കളിലേക്ക് മാറി.
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ഇതോടെ പൂക്കള്ക്കും മറ്റും ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഭംഗിയുമായി. ഫ്ളവര്വേസുകളില് ഭംഗിയുള്ള പൂക്കള് ഉള്പ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ഫ്ളോറല് ഡിസ്പ്ലെകളാണ് ഷിജി ഓരോ മാസവും നിര്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് ജന്മദിനങ്ങള്ക്കും വിവാഹവാര്ഷികത്തിനും വിവാഹത്തിനും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങള്ക്കുമെല്ലാം സമ്മാനങ്ങള് നല്കുന്നതിനായി ഷിജിയുടെ ഫ്ളവര് ഡിസൈനുകള് തേടി എത്താൻ തുടങ്ങി. അമിത വില ഈടാക്കാത്തതിനാല് അതിമനോഹരമായി നിര്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്ളോറല് വര്ക്കുകള്ക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യക്കാറെയാണ്.
വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ആരാധാനാലയങ്ങളുമെല്ലാം അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വലുപ്പത്തില് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തും ഇപ്പോള് ഫ്ളോറല് ഡിസൈനുകള് ഷിജി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. "മുമ്പ് പെയിൻ്റിങ്ങിനോടും, കരകൗശല വസ്തു നിര്മാണത്തിനോടുമെല്ലാമുള്ള താത്പര്യമാണ് ഒടുവില് ഫ്ളോറല് ആര്ട്ടിസ്റ്റായി തന്നെ മാറ്റിയത്. ഒഴിവ് സമയങ്ങളില് കൗതുകത്തിന് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഫ്ളവര് വര്ക്കുകള് ഇപ്പോള് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന മാര്ഗമായിയെന്ന്" ഷിജി പറയുന്നു.
വയനാട്ടില് ഫ്ളോറല് ആര്ട്ടിസ്റ്റുകള് പൊതുവെ കുറവായതിനാല് തന്നെ ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് പൂക്കള് കൊണ്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളും മറ്റും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നിര്മിക്കുന്നതിനായി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും നിരവധി പേര് ഷിജിയെ തേടിയെത്തുന്നുണ്ട്. സോഷ്യല്മീഡിയ വഴിയാണ് പുതിയ വര്ക്കുകള് ആളുകള്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം ഉള്പ്പെടെയുള്ള സോഷ്യല്മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് വഴി നിരവധി ഓര്ഡറുകളും എടുക്കും. കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രധാന മേക്കപ്പ് ആര്ട്ടിസ്റ്റുകളില് ഒരാള് കൂടിയായ ഷിജിക്ക് ഭര്ത്താവ് ജോമോനും മക്കളായ ഗോഡ്വിന്, ആല്വിന് എന്നിവരും പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്.
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