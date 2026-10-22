'ഇവിടെ താരം പോത്ത് ആണ്'; ആറക്കസംഖ്യ വരുമാനം; കളിയാക്കവരെ കൊണ്ട് കൈയടിപ്പിച്ച രാജീവിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം
പോത്തുവളർത്തലിലെ വിപ്ലവമാണ് രാജീവിൻ്റെ പുരയിടം എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ..
Published : October 22, 2026 at 4:00 PM IST
അക്കി വിനായക്
കൊല്ലം: കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തനായ കർഷകനാണ് കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാരതീപുരം സ്വദേശിയായ ബി. രാജീവ്. നൂറുകണക്കിന് പോത്തുകളും എരുമകളും വരിവരിയായി നീങ്ങുന്ന കൗതുകക്കാഴ്ചയൊരുക്കി, പോത്തുവളർത്തലിൽ വിപ്ലവം തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുളത്തൂപ്പുഴ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്. പത്തുവർഷം മുമ്പ് ചെറിയൊരു തുടക്കത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് ആറക്ക സംഖ്യകളിൽ വരുമാനം നേടുന്ന രാജീവ്, തൻ്റെ വിജയരഹസ്യങ്ങളും പോത്തുവളർത്തലിലെ ലാഭക്കണക്കുകളും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു.
കൃഷിയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്
നിലവിൽ കർഷകത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും കുളത്തൂപ്പുഴ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റുമാണ് രാജീവ്. മരുന്നുകളുടെ മാർക്കറ്റിങ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു രാജീവിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ. ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയവും. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കൃഷിയും പശുക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിളകളും ജീവജാലങ്ങളും രാജീവിന് അന്യമായിരുന്നില്ല. പത്തുവർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു. കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ ഉയർത്തി അതിൽ കുരുമുളക് വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു.
കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് കുരുമുളക് പിടിച്ചു കയറുക എന്നായി ചിലരുടെ ചോദ്യം. ഈ കൃഷി മാതൃക വലിയ പരാജയം ആണെന്നും, പണ നഷ്ടമാണെന്നും ഒരു വിഭാഗം രാജീവിനെ എഴുതിത്തള്ളി. എന്നാൽ സായിപ്പിനെ വരെ ഞെട്ടിച്ച കുരുമുളക് രാജീവിൻ്റെ മാനം കാത്തു. ഒപ്പം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ശരി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളിലൂടെ കുരുമുളക് വള്ളികൾ അതിവേഗം പടർന്നു കയറി. മികച്ച വിളയും ലഭിച്ചു. അതോടെ പുത്തൻ കൃഷി രീതിയുടെ വിജയം കാണാൻ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ നിരനിരയായി കുളത്തൂപ്പുഴയിലേക്ക് വന്നിറങ്ങി.
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മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ രാജീവിൻ്റെ കുരുമുളക് കൃഷിയെ പ്രകീർത്തിച്ചു. കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ വിജയമാണ് പോത്ത് വളർത്തൽ ആരംഭിക്കാൻ രാജീവിന് ധൈര്യം നൽകിയത്. കുരുമുളക് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കാലി വളമാണ്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഒരു 9 പോത്തുകളെ രാജീവ് സ്വന്തമാക്കിയത്. പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പോത്ത് വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് രാജീവ് ചിന്തിച്ചു. രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടുതന്നെ നൂറിലധികം പോത്തുകളും എരുമകളുമായി ഫാം പുഷ്പിച്ചു.
പോത്ത് പൊതുവേ വൃത്തിയില്ലാത്ത ജീവിവർഗമാണെന്ന ധാരണ പരക്കെയുണ്ട്. എന്നാൽ നൂറുകണക്കിന് പോത്തുകള് അതിവസിക്കുന്ന രാജീവിൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ ആർക്കും മൂക്ക് പോത്തേണ്ടി വരില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല പോത്തുകൾ നിരനിരയായി നീങ്ങുന്ന അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ കണ്ട് വാപൊളിക്കുകയും ആകാം. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച മാലിന്യ നിർമാർജനപ്രക്രിയയാണ് രാജീവ് തൻ്റെ ഫാമിൽ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാജീവിൻ്റെ ഫാം
പൗഡർ ടിൻ ഷീറ്റുകൾ വിരിച്ച വലിയ കൂടാരത്തിനുള്ളിലാണ് പോത്തുകൾക്ക് വിശ്രമം. കാറ്റ് യഥേഷ്ടം കയറിയിറങ്ങി പോകാവുന്ന മാതൃക. തറ സിമൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. ചാണകവും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും കഴുകി കളയാൻ ഏറെ എളുപ്പം. പോത്തുകൾക്ക് ചതുപ്പ്, വയൽ പ്രദേശങ്ങൾ, നനവ് എന്നിവ ആവശ്യമെന്നിരിക്കെ കൃത്രിമമായി ജലം നിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂമിക തന്നെ പോത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി രാജിവ് സൃഷ്ടിച്ചു. മഴ യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പാഴായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ രാജീവ് അനുവദിക്കാറില്ല.
ഫാമിന് ആവശ്യമായ ജലം മുഴുവൻ മഴവെള്ള സംഭരണിയിൽ നിന്നാണ് ലഭ്യമാക്കുക. കൃത്രിമ കുളത്തിലെ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തു തന്നെയുള്ള പാം ഓയിൽ പ്ലാൻ്റേഷനിലേക്ക് പോത്തുകളെ അഴിച്ചുവിടും. നിരനിരയായി അനുസരണയോടെ പോത്തുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിഹരിക്കാൻ കടന്നുപോകും. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓയിൽ പ്ലാൻ്റേഷനിലേക്ക് പോത്തുകളെ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാൻ രാജീവ് അനുവദിക്കാറില്ല. സ്വതന്ത്ര വിഹാരത്തിനിടെ പോത്തുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു കാര്യം രാജീവ് ഒഴിവാക്കിയത്.
പോത്തുകളുടെ ഇനം
ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നിലവിൽ രാജീവ് പോത്തിൻ കുട്ടികളെ വാങ്ങാറുള്ളത്. മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പോത്തുകൾക്ക് മാത്രമാണ് രാജീവിൻ്റെ ഫാമിൽ സ്ഥാനം. ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പോത്തുകളെ നിലവിൽ ഒഴിവാക്കുകയാണ് രീതി. മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പോത്തുകൾ കൂടുതൽ പ്രതിരോധ ശക്തി ആർജ്ജിച്ചതും ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവയും ആണ്. മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പോത്തുകളെക്കാൾ തൂക്കവും ഇവയ്ക്ക് കൂടും. ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് പോത്തുകൾക്ക് കുറുമ്പ് ഒരല്പം കൂടും. പോത്തിൻ കുട്ടികളെ പൊതുവേ രാജീവ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കാറില്ല.
അടുത്തറിയുന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചെത്തിയാൽ നിരാശപ്പെടുത്തി അയക്കാറുമില്ല. വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് പോത്തുകളുടെ വില്പന. അതും പെരുന്നാൾ കാലത്ത് മാത്രം. പോത്തിന് കിലോയ്ക്ക് 500 രൂപ മുതൽ 800 രൂപ വരെയാണ് മാർക്കറ്റ് വില. ഒന്നര വർഷം കൊണ്ടുതന്നെ പോത്തുകളുടെ വളർച്ച പൂർണതയിൽ എത്തും.
മറ്റൊരു വരുമാനമാർഗം എരുമപ്പാൽ ആണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ എരുമപ്പാൽ ലിറ്ററിന് 65 രൂപ വരെ ലഭിക്കും. പശുവിൻ പാലിനേക്കാൾ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് എരുമപാലിന് വില അധികം.
പുറത്ത് എരുമപാലിന് മാർക്കറ്റ് വില 100 രൂപയിൽ അധികമാണ്. ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ പ്രധാന ചേരുവയായും എരുമപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരു എരുമയിൽ നിന്ന് ശരാശരി എട്ട് ലിറ്റർ മുതൽ 25 ലിറ്റർ വരെ പാൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസേന 200 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ കറന്നെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രങ്ങളും രാജീവിന് മനപാഠം. പോത്തുകളെ വളർത്തുന്നതിലുപരി വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രങ്ങൾ ഫാമിങ്ങിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്.
തീറ്റയിലും വ്യത്യസ്തര്
തീറ്റയിലും വ്യത്യസ്തരാണ് രാജീവിൻ്റെ ഫാമിലെ പോത്തുകളും എരുമകളും. ഓയിൽ പ്ലാൻ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പനയോലയുടെ തുമ്പിലയാണ് ഇവറ്റകളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. ഓല ചെറു കഷണങ്ങളായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ് തീറ്റയായി നൽകും. പിന്നൊന്ന് പഴത്തൊലിയാണ്. കുളത്തൂപ്പുഴയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിപ്സ് നിർമാണ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ലോഡ് കണക്കിന് പഴത്തൊലി ഫാമിലേക്ക് എത്തും. ഇതിനുപുറമേ ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റും പോത്തുകളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാകുന്നു.
പോത്ത് വളർത്തലും പ്രതിസന്ധികളും
പ്രധാന പ്രതിസന്ധി സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത കുറവും തന്നെയാണ്. പശുക്കളെക്കാൾ പ്രതിരോധശക്തി കൂടുതലാണ് പോത്തുകൾക്കും എരുമകൾക്കും. കുളമ്പുരോഗം അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ടാലും പോത്തുകളെ ചികിത്സിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരാം. എങ്കിലും സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പോത്തുകൾക്ക് വില്ലന്മാർ തന്നെയാണെന്ന് രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്നു കൊടുക്കണം. കൃത്യമായ കാലയളവിൽ പ്രതിരോധശക്തിക്കുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ എടുക്കണം.
അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. എന്നാൽ ഒരു മൃഗഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരുന്നതും തിരികെ കൊണ്ടാക്കുന്നതും നിലവിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ചെലവേറിയ കാര്യമാണെന്ന് രാജീവ് വിലയിരുത്തുന്നു. ചില ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് കർഷകരിൽ നിന്നും ധനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതു കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ടായാൽ മൃഗാശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സഹകരണം ഒരല്പം വൈകും.
ഒരു കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാൻ പോത്ത് കൃഷി മതിയാകുമോ?
തീർച്ചയായും ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാൻ പോത്ത് കൃഷി ധാരാളമാണ്. 10000 രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ ഒരു പോത്തിൻ കുട്ടിയെ വാങ്ങിയാൽ തീറ്റ ചെലവും ചികിത്സയും മാറ്റിനിർത്തിയാൽ പോലും ലാഭം അഞ്ചക്ക സംഖ്യകളിലാണെന്ന് രാജീവ് പറയുന്നു. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമാണ് പോത്ത് കൃഷിയിൽ നിന്ന് വരുമാനം. ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് അഞ്ച് പോത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാം. 5 പോത്തുകളുടെ പരിചരണം കുടുംബത്തിന് തന്നെ നോക്കാവുന്നതാണ്. 10 മുതൽ 20 വരെ പോത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ സേവനം അത്യാവശ്യം തന്നെ.
എന്നാൽ ഇതേ രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറു പോത്തുകളെയും വളർത്താം. പ്രധാനമായും കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ജോലികൾക്ക് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയാണ് ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ സ്ഥിരമായി നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാറില്ല. മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാവുകയാണ്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടൊരുക്കി പോത്തുകളെ വളർത്താം. പറമ്പിലോ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലോ ചതിപ്പുകളോ വെള്ളക്കെട്ടുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ സംവിധാനം പോത്തുകൾക്ക് നൽകണം.
പ്രാഥമിക ചികിത്സയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മനസിലാക്കാവുന്നതും സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ്. പോത്ത് കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പോത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള വ്യക്തികളുമായി സംസാരിക്കുന്നതും അവരുടെ ഫാം സന്ദർശിക്കുന്നതും ഉത്തമം. കൃത്യമായ പഠനത്തോടെ സാവധാനം തുടങ്ങിയാൽ വലിയ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പോത്ത് കൃഷിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രായം 60 കഴിയുന്നു
ഈ പ്രായത്തിലും ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജസ്വലമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും കൃഷി തന്നെയാണ് രാജീവിൻ്റെ മരുന്ന്. പോത്തുകളെ പരിപാലിക്കുന്നതും ഫാമിലെ നടത്തവും എല്ലാം രാജീവിന് നല്ല വ്യായാമമാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന കൃഷി രീതി ഒരല്പം അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. എത്ര ഇണക്കമുള്ള ജീവിവർഗം ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്യതയുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യവും. രാജീവിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ കാണുമ്പോൾ കൗതുകം തോന്നുമെങ്കിലും തികഞ്ഞ കഠിനാധ്വാനവും ശ്രദ്ധയും വിജയത്തിൻ്റെ ഫോർമുലയാകുന്നു.
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